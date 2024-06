Actualidad política, en directo | Último fin de semana de campaña de las elecciones europeas

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado la comparación que hizo este viernes el líder de Vox, Santiago Abascal, al presentar como "aliado" de Pedro sánchez al hombre armado con un cuchillo que hirió este viernes a seis personas, entre ellas a un agente de Policía, durante un acto ultraderechista e islamófobo en un mercado de la ciudad alemana de Mannheim.

"Este odio no representa a España ni a los españoles, no es aceptable por ningún demócrata y no tiene cabida en nuestras instituciones. Feijóo debe condenarlo y romper sus pactos con Vox inmediatamente", manifestó Albares en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El PSOE, por su parte, considera que el mensaje de Abascal "ha sobrepasado todos los límites en la ética y la política", por lo que estudia emprender acciones legales.