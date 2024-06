Melendi enamora en Valladolid y se mete al público en el bolsillo con este gesto

Sabemos que en Valladolid Ramón Melendi Espina, para todos Melendi, gusta y mucho. No hay ocasión que no venga a tierras del Pisuerga que no arrase. Pues bien, una vez más lo ha hecho. Este viernes, cientos de personas, llegados de muchos lugares, no se quisieron perder la actuación del asturiano en la Antigua Hípica.

Fueron varias horas de canciones para el recuerdo, con las que los vallisoletanos evocaron tiempos pasados y con las que no pararon de bailar. Ahora bien, nadie esperaba que Melendi tuviera un gesto con el que enamoró a todo el público. Muy aficionado al fútbol, el ovetense no dudó en salir a cantar con una camiseta del Real Valladolid. Eso fue el éxtasis para los espectadores que todavía tienen presente el ascenso del equipo blanquivioleta a Primera División. Y lo hizo cantando El Nano, una canción dedicada a su amigo Fernando Alonso.

Melendi cantando El Nano en Valladolid con la camiseta del Pucela😍💜 pic.twitter.com/k3hjU5mHNy — DePaz🎙️ (@a_depazberrocal) May 31, 2024

No era un gesto más. Melendi es fiel seguidor del Real Oviedo, y todos conocen la gran relación que existe entre ambos clubes y ambas aficiones. Los fans no dudaron en ovacionar este gesto y en pedir que el equipo asturiano se clasifique para disputar el play off de ascenso. Sin duda, que Pucela y Oviedo estén el año que viene en la elite es el sueño de muchos.

Fuera como fuera, Melendi arrasó con su gira de ‘20 años Sin Noticias’ con temas ‘Piratas del Bar Caribe’, ‘Con la luna llena’ o ‘Kisiera yo saber’. ‘Lágrimas desordenadas’ fueron las que pusieron el fin a este gran concierto.