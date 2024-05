De costurera a dueña del único bar de un pequeño pueblo de Valladolid: “Mi especialidad es la tortilla”

Corcos es un municipio vallisoletano que cuenta, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, con una población de 218 habitantes. El municipio se encuentra inmerso entre los Montes Torozos y la Ribera del Pisuerga, lugar en el que el vino de Cigales es un apreciado y un lugar perfecto para la visita de bodegas en las que probar el vino clarete de Corcos.

También se puede hacer en el único bar, como nos confiesa el alcalde de la localidad vallisoletana, Gonzalo Peinador, con el que cuenta el municipio. Un servicio indispensable que cada vez más pequeñas localidades pierden y que pasa por ser un punto de encuentro para los vecinos del lugar.

En el lugar nos encontramos el Bar Albena, que está ubicado en la plaza de San Miguel Número 6 de la localidad vallisoletana. Al mando está Albena Ilieva Radeva, que nació en Bulgaria y que reside en Cigales. Tiene 45 años y acumula 12 en el mundo de la hostelería.

“Antes tuve un taller de costura, pero hace más de 10 años que me decidí por embarcarme en el mundo de la hostelería. Me defino como una buena madre, luchadora y muy trabajadora”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Albena.

Llegó a la localidad en el año 2018, debido a que su pareja “tenía en los pueblos de alrededor sus negocios” y confiesa que tuvo una infancia “muy feliz” con “muy buenos recuerdos, sobre todo, de sus padres”.

“Hace seis años un amigo me comentó que buscaban a alguien para atender el bar de Corcos que permanecía cerrado desde unos seis meses. Abrí el bar un 28 de marzo del 2018 aunque se había abierto, por primera vez, hace 24 años regentado por otras personas”, añade nuestra entrevistada.

El Bar Albena en Corcos Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Trabaja ella sola en el lugar dando el mejor de los servicios a todos los habitantes del pueblo y a los forasteros que visitan el lugar. Un establecimiento hostelero que ofrece raciones y buenas tapas con bebida.

“Mi especialidad es la tortilla de patatas. No me da miedo la hostelería. Me encanta y disfruto mucho trabajando en el bar y dando este servicio a los vecinos. Espero hacerlo durante muchos años más”, añade la hostelera.

Sobre el futuro, espera seguir como está, con su negocio y conseguir que el Bar Albena “sea un referente para todos los pueblos de alrededor”.