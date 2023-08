Puente mantiene su cruzada contra el soterramiento de Carnero: “Tratan a los vallisoletanos como tontos”

El presidente del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, ha visitado el Paso de Panaderos, bajo las vías del tren, del lado de la avenida de Segovia. Una obra de integración puesta en marcha por su anterior grupo de gobierno, pero que ha visto la luz con el nuevo, PP y Vox, ya al mando. Un paso que servía para integrar a la ciudad y para evitar el soterramiento, algo que el nuevo alcalde Jesús Julio Carnero, hizo su bandera en las pasadas elecciones y tuvo el respaldo de los vallisoletanos.

Sin embargo, Puente sigue pensando que el soterramiento no es viable. “Esta integración es lo que es un avance y una realidad, y esto es tratar a los ciudadanos como adultos. Luego está tratarles como a niños o como a tontos y decirles a los ciudadanos de Valladolid que el soterramiento es una posibilidad. Esto es engañarles”, por eso ha vuelto a insistir en que el nuevo Ayuntamiento siga adelante con el proceso de integración y se olvide del soterramiento. “Pido al nuevo gobierno municipal que siga adelante con la operación de integración, formado por este paso, más el de Padre Claret que está en obra y que se acabará, el de Andrómeda más el de Rafael Cano”, ha recordado.

Además, el socialista ha aprovechado para hablar de sus vacaciones estivales donde ha estado en Alemania. “Ciudades como Múnich y Núremberg, que tienen mucho dinero, y allí no hay soterramientos. Las vías dividen las ciudades y lo que hacen las ciudades es organizarse para que ese efecto barrera sea el menor posible, y para que no haya diferencias de desarrollo entre unos barrios y otros a base de invertir en los barrios no de suprimir la barrera”. Sin embargo, sí no ha querido comparar el soterramiento con el de Murcia y Almería, donde se ha hecho en España. “Son cosas diferentes, no se puede poner de ejemplo, porque son estaciones con diferente utilidad, ha señalado.

Paso de Panaderos, bajo las vías del tren en Valladolid ICAL

