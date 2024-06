Los trucos para aprobar de la reina de las oposiciones Ana González: más de 60.000 aprobados

Han vuelto las oposiciones para Administrativos de la Seguridad Social. Despúes de 30 años, se ha publicado la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta oferta de empleo público incluye 3.921 plazas. El plazo para presentar la solicitud ya está abierto y finaliza el 3 de julio, por tanto hay un total de 20 días hábiles solicitarlo.

En cuanto a las plazas que se ofertan, 2.500 son de turno libre, en la que podrá concurrir cualquier persona, y 1.421 para promoción interna, es decir, para la gente que ya es funcionaria, pertenezca al cuerpo inferior y tenga interés en ascender. En ambas, se han reservado plazas para personas con discapacidad, siempre que el grado de discapacidad sea inferior al 33%, en concreto para las de turno libre se han reservado 125 y para las de promoción interna se han reservado 76.

Tras una espera tan larga, son muchas las personas que desean opositar para conseguir estas plazas tan codiciadas. Y prepararse este tipo de prueba puede ser un dolor de cabeza para muchas personas. Para ayudar a los opositores, EL ESPAÑOL le ha preguntado a Ana González Urdinguio, Coordinadora de Innovación Pedagógica en ADAMS Formación, cuáles son los trucos que le aconsejaría a un opositor para conseguir una plaza en esta convocatoria tan codiciada.

Las claves

Para conseguir plaza de administrativo en la Seguridad Social, los opositores se tendrán que enfrentar a dos pruebas, un examen tipo test y un supuesto práctico. Por tanto la organización, programación y constancia es la combinación perfecta para poder prepararse esta convocatoria. "Es muy importante conocer bien el programa y los diferentes ejercicios, que parece una obviedad, pero a veces no se dan cuenta que tienen que ir estudiando en paralelo ambas pruebas o desde luego muy pronto", aconseja Ana.

Hay que darle suma importancia a la fecha de examen, organizarse para ir acumulando repasos y practicando los ejercicios con vista a la fecha tope que el opositor tenga. Además, es primordial entrenar el dominio del tiempo y la extensión del examen al que te vas a enfrentar. Ana recomienda el método de ADAMS Formación, gracias a su fórmula, un 50% de los alumnos que forman anualmente consiguen una plaza.

El método consta de fases de estudio, que incluyen lecturas con sus correspondientes esquematizaciones, para así poder trabajar de forma eficiente todo el material de estudio. Luego viene el repaso, ADAMS Formación dispone de una autoevaluación, con un repaso programado, un simulacro de examen. "Simplificando mucho nuestro metodo tiene que ver con la confianza en el trabajando muy día a día. Leer, comprender, estudiar, sintetizar y repasar, básicamente acumular y hacer simulacros".

Ana González Urdinguio, Coordinadora de Innovación Pedagógica en ADAMS Formación.

Consejos personales

Hasta que la administracion vaya sacando listas y se fije el dia del examen, queda un largo recorrido y muchas curvas. Por tanto, Ana considera que el punto de adaptación crucial, "esa incertidumbre de estar trabajando con estrés para un examen que normalmente cuando uno arranca no tiene fecha. El camino se hace con cierta aceptación, de que al principio no se conoce nada y requiere aguantar el tirón".

La coordinadora recomienda tener buen equilibrio entre estudiar y disponer de momentos de desahogo y desconexión, quedar con amigos y familiares y tener actividad física."Son tópicos, pero es igual de importante, la planificación y conocer el temario, que asegurarme que tengo momentos para sentirse comprendido, un cuidado psicofísico, que te motiva a llegar bien al examen". Todo esto sumado a una adaptación de un buen hábito de estudio con constancia y disciplina.

"Tengo que permitirme un tiempo de aprender a opositar". Este tiempo estará dedicado entre conocer el programa, las técnicas de estudio que a mí me funcionen, en que momento del día te sientes más productivo y mantener un compromiso con uno mismo, y sobre todo no rendirse si al principio no funcionan dichas técnicas aplicadas.

Problemas

"Yo creo que mucho tiene que ver con las emociones". Desconcierto e incertidumbre son las palabras que más repite Ana durante la entrevista. Y es que los opositores estudian bajo la presión de un temario complicado con el pensamiento constante de querer conseguir una plaza con un contrato estable y salir de los contratos temporales.

Además de la dificultad que supone mantener la motivación cuando se está metido en algo que desconoces en su totalidad, lidiar con el contenido, con la exigencia que supone ser opositor y el desconocimiento del tiempo disponible para la preparación. A pesar de estos inconvenientes, tras estar trabajando mano a mano con opositores, Ana recomienda presentarse siempre al examen, a pesar de no sentirse lo suficientemente preparado, intentarlo, y si a la primera no sale bien, volver a intentarlo las veces que sea necesario.