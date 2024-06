De vendedor ambulante a 'cuñao' en TikTok: la historia tras Isidoro, el 'loco' del guacamole

Isidoro Baides Gómez (Valencia, 1982) no es capaz de poner una cifra al número de chistes de cuñados que hay en su cabeza, entre otros motivos, debido a que no deja de ampliar su catálogo como 'El Cuñao de TikTok' porque es uno de los streamers del momento. "La verdad es que se me han hecho virales varios vídeos", admite Isidoro a EL ESPAÑOL.

El último que se ha viralizado lo publicó este sábado, cuando 'El Cuñao de TikTok' protagonizaba un evento para la marca de moda Keeper Brand, para presentar una edición limitada de 150 camisetas con uno de los famosos chistes del humorista serigrafiados en la espalda: 'Papá, papá, deja de echarme guacamole por la cabeza. Cállate Nacho'. En el vídeo, Isidoro aparece en el pub Rambla 33 de Alicante, junto a un chico disfrazado de aguacate, y tras contar el citado chiste se restriega la salsa de guacamole por la cabeza mientras la gente enloquece y le lanza una lluvia de nachos.

"Dio la casualidad de que al llegar al pub con mi representante había una despedida de soltero y el novio que creo que era un futbolista del Alcoyano iba disfrazado de aguacate gigante", explica 'El Cuñao de TikTok', sobre un vídeo con un guion improvisado que no para de sumar reproducciones. Esta no es la primera vez que la fama llama a la puerta de Isidoro por casualidad. De hecho, el cómico aclara que el nombre que le ha catapultado en redes sociales no es idea suya: "La audiencia me bautizó".

- ¿Cómo acabó siendo 'El Cuñao de TikTok'?

- Isidoro Baides Gómez: Yo no busqué el personaje del 'cuñao'. Un amigo me grabó un día al salir del gimnasio contando un chiste, a raíz de eso, me dedicaba a subir chistes a TikTok y la gente siempre ponía en los comentarios: 'Cuñao, no sé qué...' 'Cuñao no sé cuántos...'. Así que 'El Cuñao de TikTok' es por la gente. Ellos me han creado.

- ¿Cuál es la clave del éxito de 'El Cuñao de TikTok'?

- El 'cuñao' es liarla. Yo soy un showman. La cárcel más grande de la vida es el que dirán. La mejor experiencia es el error propio y yo antes me preocupaba por el qué dirán cuando era más joven, pero ¿sabes por qué hago esto? Porque el día que yo fallezca, nadie se meterá en mi cajón. Así que yo vivo mi vida a mi manera.

- ¿Uno se puede ganar la vida haciendo solo chistes de cuñados?

- Ahora mismo, yo sí. Trabaja en lo que te gusta y no trabajarás nunca.

- ¿Nunca se le acaba el repertorio?

- Eso me lo pregunta mucho la gente. Cuando hablas solo dices lo que ya sabes y cuando escuchas aprendes. Yo me muevo por los bares de cuñados y por la calle donde se aprende mucho. Los niños de 6 años me han enseñado cosas sobre TikTok y las personas de 90 años me dan consejos sobre la vida. Yo voy aprendiendo de todo el mundo, a mí me cuentan chistes y yo os los voy transmitiendo a vosotros.

Por ejemplo, este lunes he ido a Sax, me han contado un chiste y lo primero que hago es anotarlo. Luego he estado en el Instituto Torrellano en Elche, he grabado tres TikToks y me he llevado un chiste sobre exámenes que me han contado los alumnos del centro.

La filosofía de trabajo de este streamer está basada en mantener el contacto con la gente de la calle, la misma a la que hace un buen puñado de años, Isidoro les soltaba eslóganes publicitarios hilarantes, cuando se ganaba la vida trabajando en el típico mercado semanal. "Toda mi vida he sido vendedor ambulante y a mucha honra. Te lo voy a demostrar: 'Todo barato, como la carne de gato, el bicarbonato, el tío Norato, tengo para el marido, para el novio, para el amante. Tengo todo barato guapa, a 6 euros'".

Isidoro también recita de carrerilla los días de la semana en los que acudía al mercado de Almansa, de Caudete o de Ayora, para montar el puesto donde vendía los zapatos de sus proveedores en el Polígono de Carrus . "No quería estudiar, así que me puse a trabajar en el mercadillo con mi padre, Isidoro: él es mi maestro", resume con orgullo. "Mi abuela me decía estudia y yo entendía: 'es tu día'. Así que me iba a la Discoteca Central".

El humor forma parte del ADN de este valenciano, de 41 años, nacido en Ayora, criado en Almansa (Albacete) y que reside en Santa Pola (Alicante). Otro rasgo que caracteriza la personalidad de Isidoro es hilar los chascarrillos fáciles con los que es imposible no sonreír, con frases filosóficas sobre la vida tan breves como ciertas: "Busca los buenos momentos que los malos ya vienen solos"; "maduramos con los daños y no con los años"; "si buscas una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo"...

- ¿Qué lección aprendió trabajando en los mercadillos?

- Que el dinero no tiene amigos.

Lo mismo le ocurre a la fama. Isidoro sabe bien lo que es estar en la cresta de la ola y que esa ola se acabe, ya que fue durante el lejano año 2012 cuando siendo un vendedor ambulante desconocido, su peculiar vis cómica, le catapultó en televisión. Primero fue uno de los concursantes de la segunda edición de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', el programa que Luján Argüelles presentaba en Cuatro; después le ficharon para '¡Mira quién salta!' en Tele 5; regresó a Cuatro para la edición de sábado de First Dates - 'Menú especial', luego pasó por varias teles autonómicas...

- Cuando acudió al programa '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' De verdad que usted deseaba pasar por el altar. Confiese...

- No, yo con 30 años no estaba centrado para tener una novia. Vi la primera edición de ese programa y fui porque quería saber lo que había detrás. Las personas crecemos interiormente con experiencias y esa fue una de ellas.

También ha aprendido de los errores de una juventud vivida a caballo entre largas jornadas de trabajo en los mercadillos con salidas a discotecas míticas de la noche levantina como: Amanecer (Santa Pola), 40 Grados (Albatera) o Central (Almoradí). "Yo también tengo mi pasado turbio", confiesa Isidoro, demostrando otra de las cualidades de su personalidad: la sinceridad. "De los 17 a los 23 años consumí estupefacientes y cuando salí de la Discoteca Central pasé una noche en los calabozos con 19 años. El que te critica con tu pasado es porque no puede hacerlo con tu presente. Yo tuve una etapa en mi vida en la que aprendí mucho. Esos días tristes te enseñan".

- Usted tiene una legión de adolescentes que le siguen en TikTok e Instagram que están expuestos a la posibilidad de consumir drogas cuando salen de fiesta. ¿Qué consejo les daría?

- Yo empecé con los 'petardos'. Me engancharon los 'petas'. La adolescencia es complicada, pero si el 'arbolico' se tuerce desde pequeño, cuesta más enderezarlo. Lo mejor es que se centren en el deporte y en los estudios porque en una mente ocupada no entran los malos pensamientos.

En la generación de mis padres, con poco, eran felices, pero ahora, y no quiero generalizar, solo quieren más y más, entonces se frustran, se estresan y eso les lleva a muchos a consumir cosas. Hay que ser feliz con lo que uno tiene. Igual que yo me equivoqué, espero que ellos no lo hagan. La relación más duradera es contigo mismo.

- ¿Hay algún momento del día en el que usted se ponga serio?

- El personaje de 'El Cuñao de TikTok' lo llevo al extremo. Pero en mi canal de Instagram puedes ver charlas que he dado contra el bullying. Cuando me tengo que poner serio, me pongo. Las personas que damos mucho, necesitamos nuestros momentos de soledad para recargarnos. A mí me gusta ir a pasear a solas por la playa de La Gola o playa Lisa en Santa Pola.

- ¿Qué les diría a sus haters?

- El éxito es como los pedos: a la gente le molesta cuando no es suyo.

De momento, Isidoro ha vuelto a la cresta de la ola mediática como streamer porque solo este lunes ha sido entrevistado por EL ESPAÑOL, Los 40 Principales y La Sexta. Todo ello, a raíz de su último vídeo que se ha hecho viral durante el evento que la marca de moda Keeper Brand organizó este sábado en el Rambla 33 de Alicante. La gente que llenó el pub pagó 24,90 euros por una experiencia que incluía: una camiseta de edición limitada con el chiste de 'El Cuñao de TikTok', un certificado de cuñao, ver actuar al cómico en un show y fotografiarse con él.

El evento estaba aderezado con un aperitivo de nachos con guacamole que acabaron por la cabeza de Isidoro. "La cosa se ha empezado a mover desde que hace dos meses pasé de los 200.000 seguidores en TikTok", admite. "Si esto te pilla con 20 años, te puedes endiosar, pero si te pilla con mi edad, ya no empiezas desde cero porque tengo la experiencia del programa '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y aquello me enseñó mucho. Sé que tengo que seguir trabajando. No me puedo relajar".

- ¿Cuál es el próximo proyecto profesional en el que le gustaría participar?

- Isidoro Baides Gómez: A mí me gustaría volver a hacer algo en televisión. Estar en un reality para hacer reír a todo el mundo o algo que encaje en mi perfil, como un programa para niños como el que presentaba Leticia Sabater, o un 'No te rías, que es peor', presentado por Jordi Estadella. Pero todo eso ya ha muerto.

- ¿Cuántos bolos está haciendo cada la semana?

- No soy el hijo de la Pantoja (risas). Solo hago bolos los fines de semana. Lo que pasa es que ahora llega el buen tiempo y salen más cosas. Ahora le están preguntando a la agencia que me representa si también hago bodas. Se me han juntado padres que antes me veían en el programa de televisión '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', con sus propios hijos que ahora me ven por 'El Cuñao de TikTok'. Es una mezcla bonita, mola lo que me está pasando.