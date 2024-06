El mejor buffet libre que arrasa en el centro de Madrid: solo cuesta 15,80 euros y tiene más de 100 platos sin límite

Los buffets libres se han convertido en uno de los formatos de restaurante favoritos en toda España y sobre todo para aquellos fanáticos de la gastronomía en grandes cantidades. Auténticos paraísos para probar todo tipo de platos sin límite que también encontramos en Madrid y especializados en todo tipo de comida.

Esta vez queremos precisamente acercarte al pleno centro de Madrid y a una de las opciones de buffet libre que más éxito ha ganado en los últimos meses dentro de la capital madrileña. Para conocerlo y probar sus más de 100 deliciosos platos, simplemente necesitarás acercarte a la calle Fernández de la Hoz, en el barrio de Chamberí.

En esta localización te espera uno de esos buffets asiáticos para comer sin límite y mejor valorados de todo Madrid. Este cuenta con más de 130 platos diferentes, cinta giratoria, algunas de las mejores variedades de sushi y comida asiática, máquinas de arcade para jugar gratis y uno de los menús más baratos. Hablamos del buffet Kintaro.

¿Qué tiene de especial este buffet madrileño? No solo podrás ver cómo preparan el sushi en directo y con los productos más frescos, sino que podrás comer hasta que no puedas más, mientras disfrutas de una decoración única y de un menú semanal que no supera los 16 euros.

Te contamos todo sobre esta opción de buffet libre que ya figura como uno de los mejores y más recomendados de la capital y en el que podrás encontrar algunos de los platos más deliciosos, sumados a una experiencia y decoración muy diferentes a otros locales especializados en este tipo de cocina.

El mejor buffet libre de Madrid

Si el sushi y la comida asiática son tu perdición, este restaurante asiático ubicado en pleno barrio de Chamberí es un verdadero imprescindible en la capital. Un local en el que no falta esa tradicional estética asiática y clásica de otros locales, pero a la que se suma un estilo de decoración más atrevido incluso con detalles de la serie 'Bola de dragón', juegos y máquinas de arcade gratis y dos cintas giratorias encargadas de transportar todo tipo de platos y sin pausa.

Otro de los aspectos que más llama la atención de este lugar, es que si te decides a disfrutar de la opción de buffet disponible de lunes a viernes, "cada plato ni siquiera supera el euro". Este es uno de los detalles que reseña en Instagram el creador de vídeos @jcnanoo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NANO (@jcnanoo)

Este instagramer tampoco ha dudado en nombrar algunas de las especialidades más deliciosas que pueden encontrarse en este buffet madrileño: "sushi con nachos, langostinos rebozados, sashimi de salmón, vieira, nigiri de huevo y una gran variedad de postres que también están incluidos en el menú", destaca.

Especialidades a las que también se suman otras recomendaciones de los clientes como los fideos udón, los nigiris flambeados, makis, sus diferentes brochetas, navajas, el arroz tres delicias, las ostras y las diferentes sopas.

El buffet más delicioso y barato

Un menú semanal de lunes a viernes y con el mejor sushi de la capital, cuyo precio es de 15,80 euros. En el caso de que prefieras cenar o disfrutar de su menú durante el fin de semana, el precio disponible cambia a 21,80 euros.

En cuanto a las valoraciones de los clientes, estos no dudan en destacar la calidad de su cocina y su increíble decoración: "un sitio espectacular, la decoración es flipante y el sushi está increíble", "la comida variada y súper rica, hecha en el momento. El servicio rápido, atento y amable", "una experiencia increíble. El ambiente es muy bueno y la comida también"... Estos son solo algunas de las miles de opiniones positivas con las que cuenta Kintaro. ¿A qué esperas para disfrutarlo?