Lluvia de premios con miles de euros gracias a La ONCE en Valladolid

Quiosco de la Once en Valladolid

Lluvia de premios gracias a La Once en Valladolid. En total, la entidad ha informado de que se han repartido un total de tres premios en las últimas horas en la ciudad del Pisuerga con 58.000 euros repartidos en su conjunto.

La Once ha repartido dos premios de 3.000 y 35.000 euros en Valladolid gracias al nuevo juego de ‘Mi Día’ y al ‘Cupón Diario’.

Las vendedoras de la ONCE, Dª. Azucena Bernardo Milán y Antonia Morate Calleja, son quienes han llevado la suerte a la localidad de Valladolid, desde sus puestos de venta ubicados en la calle Embajadores esquina Hormija y en el quiosco situado en la plaza Madrid, respectivamente, formando parte de la plantilla de vendedores de nuestra Comunidad, constituida actualmente por más de 770 personas con discapacidad, quienes cada día con esfuerzo y dedicación reparten ilusión entre nuestros clientes y celebran la suerte de los premios repartidos.

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado un premio de 20.000 euros en Valladolid, correspondiente al sorteo del domingo, día 6 de mayo.

El agente vendedor de la ONCE, Florentino Sanchez Piquero, es quien ha llevado la ilusión alguno de sus clientes habituales, a los que vende el Cupón y el resto de productos de juego de la ONCE, en su puesto de venta situado en la calle Juan Martinez Villegas de Valladolid, desde julio de 2013, formando parte de la plantilla de vendedores de la ONCE en nuestra Comunidad, constituida actualmente por más de 770 personas con discapacidad, quienes cada día con esfuerzo y dedicación reparten ilusión entre nuestros clientes y celebran la suerte de los premios repartidos.

