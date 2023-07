El PP quiere gobernar en solitario para "no depender de los extremos" y pide al PSOE que se abstenga si le saca 40 escaños

El Partido Popular ha mostrado claras sus cartas de cara a las elecciones generales del 23 de julio este miércoles en Valladolid. Quiere gobernar en solitario para "no depender de los extremos" y ha pedido al PSOE que se abstenga para dejar gobernar a Alberto Núñez Feijóo si el popular le saca 40 escaños. El vicesecretario de Organización de la formación, Miguel Tellado, ha participado en un almuerzo con directores de medios de comunicación de Castilla y León y ha recordado el apoyo de los populares a los socialistas en los ayuntamientos de Barcelona y Vitoria. "Sánchez necesita a Vox, porque es su gran agitador de votos", ha afirmado, asegurando que "quien más quiere que haya Gobiernos con Vox es el PSOE".

Tellado ha asegurado que "lo deseable" tras el 23J sería "un Gobierno fuerte y único" y ha pedido a la ciudadanía que conceda la fuerza definitiva a los socialistas "para no depender de nadie y que la gobernabilidad del país no se vea condicionada por partidos minoritarios". "Nos basamos en la experiencia de estos cuatro años, en como ha funcionado el Gobierno de España condicionado por ERC y Bildu. Estamos en el entorno de los 150 diputados y vamos a trabajar para caminar en esa dirección", ha señalado.

El vicesecretario de Organización ha asegurado que si el voto del centroderecha se concentra en el PP "la victoria será clara" y que si el voto se divide "el PSOE sacará mejor resultado del que debiera sacar". "Quien más quiere gobiernos con Vox es el PSOE, los está propiciando en todos los sitios", ha asegurado Tellado, destacando que en la Región de Murcia la investidura está "bloqueada" por parte de Vox y alentando al PSOE a que se abstenga para que gobierne "el que ha ganado en Murcia", en referencia a Fernando López Miras.

El dirigente popular ha recordado en que su formación ha apoyado al PSOE en Barcelona y Vitoria para evitar "que el independentismo estuviera en el Gobierno" y ha insistido en que Pedro Sánchez "necesita a Vox" porque es "su gran agitador de votos". "A nosotros nos gustaría que en este país volvieran a gobernar los que ganan, que se nos deje gobernar si al final sacamos una diferencia de 40 escaños con respecto al PSOE", ha señalado.

Tellado ha cargado también contra los socialistas por "no haber aceptado" su propuesta de que gobierne la lista más votada. "El PSOE entiende que le corresponde gobernar cuando ganan y cuando no, y si pierden pues repetición electoral hasta que el PSOE gane", ha afirmado, añadiendo que la derrota de Sánchez "le puede venir muy bien" a los socialistas. "España necesita una serie de Pactos de Estado y eso ha sido imposible porque Sánchez prefiere coaliciones con determinados partidos", ha apuntado.

Tellado pide a Sánchez que "deje de ser un lastre" para el PSOE y "se aparte"

El vicesecretario de Organización del PP ha considerado que "sería inexplicable decirle a la ciudadanía que hay que ir a una repetición electoral porque quien pierde las elecciones no deja gobernar al que gana". "Nuestras preferencias son un Gobierno único, fuerte y no condicionado por nadie. Creemos que eso es posible y eso mismo ha pasado en Andalucía, la ciudadanía de una forma muy pragmática dio los instrumentos necesarios para gobernar sin dependencias", ha recordado.

Además, ha considerado que la noche electroal, una vez finalizado el recuento, Pedro Sánchez debería "apartarse" para dejar de ser "un lastre para el PSOE" y facilitar "las cosas a su partido" y a España. Tellado se ha pronunciado también sobre las palabras de Santiago Abascal, que afirmó que con ellos en el Gobierno las tensiones con Cataluña se incrementarían. "Queremos que en Cataluña se vuelva a cumplir la ley y el Gobierno ha permitido que no se cumpliesen sentencias firmes. Hay que normalizar la situación con un Gobierno que no se apoye en los independentistas", ha afirmado, asegurando que el PP "no aceptará un desafío territorial".

El PP tilda de "debate de perdedores" el debate a tres

Tellado ha considerado que el debate a tres entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, previsto para la noche de este miércoles en RTVE, es "un debate de perdedores" y ha justificado la ausencia de Feijóo. "Ya ha habido un debate entre candidatos y el que ha querido verlo ha visto las dos alternativas", ha afirmado, asegurando que el PP no está dispuesto "a hacer la campaña que quiere Sánchez".

Además, ha considerado que tras el resultado del cara a cara "probablemente" le han hecho un favor al presidente al "rechazar los seis cara a cara" y ha asegurado que solo servirá para "ver como se reparten la medalla de plata y de bronce". "Nos hubiese gustado un debate a siete con ERC y EH Bildu, pero Sánchez se ha negado", ha añadido.

Tellado califica de "negligente" la gestión de la dirección de Correos

Tellado ha calificado de "negligente" la gestión de Correos. "En una democracia moderna como la nuestra no se puede dar una situación como la que se está dando, porque hay un número importante de personas que no van a poder votar. Le exigimos a la dirección de Correos que todos esos ciudadanos reciban la notificación", ha señalado.

El dirigente del PP ha asegurado que Sánchez ha convocado las elecciones el 23 de julio "para ver si vota poca gente" y que los populares, en cambio, quieren que "vote cuanta más gente mejor". "Hubiésemos preferido que se hubiesen tomado todas las medidas para facilitar una mayor participación, la dirección de Correos no ha estado a la altura", ha afirmado.

También se ha pronunciado sobre las palabras de Esteban González Pons este martes, que puso en tela de juicio la neutralidad de Radio Televisión Española (RTVE). "Creemos en la libertad de prensa y en la neutralidad de los medios públicos y mientras Yolanda Díaz quiere establecer un Ministerio de la Verdad para establecer qué periodistas mienten y controlar de los periodistas en nuestro país", ha afirmado, asegurando que "comparte" las críticas de González Pons a la dirección de RTVE.

El PP carga contra el Gobierno de Sánchez por "polarizar"

Tellado ha cargado también contra el Gobierno de Sánchez y le ha acusado de "polarizar" al país. "Ha buscado enfrentar a las dos Españas, ha buscado jugar a los bloques, a la radicalización y al enfrentamiento permanente", ha afirmado, asegurando que la forma de entender la política del PP es el modelo que Feijóo ha aplicado en Galicia durante los últimos 14 años.

"Un buen gobernante tiene que vivir de cohesionar a la sociedad y de construir mayorías y de gobernar para todos, para los que le votan y para los que no le votan", ha señalado, mostrando su voluntad de construir "una gran mayoría social desde el centro" para superar "esta etapa de confrontación".

"Estamos construyendo una gran mayoría que trata de superar un proceso de polarización que no ha llevado a nada", ha afirmado, asegurando que si el PP logra una mayoría holgada que se acerque a la mayoría absoluta, el nuevo Gobierno podrá "prestar un mejor servicio" a España.

