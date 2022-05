Raquel Alonso, una mujer pionera, de partido y de Mañueco: “Vamos a patearnos todos los pueblos de Valladolid”

Raquel Alonso Hernández es, desde que tomó posesión el pasado 29 de abril, la nueva delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, en sustitución de Augusto Cobos, que pasa a ser el nuevo director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Comunidad.

La vallisoletana, de solo 31 años, fue la diputada más joven en el Congreso, representando al Partido Popular, y además concejala en el Ayuntamiento de Alaejos, antes de convertirse en la primera delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid tras la llamada del presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

Amante de la lectura, se declara “gellidista”, disfruta viajando, conociendo nuevas personas y culturas. Además, también es una amante de la música, de ACDC, por un lado, o de Sabina, al que asegura haber visto en concierto unas seis o siete veces.

Raquel abre la puerta de su despacho a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León para hablar de cómo han sido sus primeras dos semanas en el cargo, los retos futuros y muchas temas más en esta entrevista:

P.- Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid entre 2009 y 2015. Consiguió la tercera mejor nota entre 218 aspirantes para una plaza en el Cuerpo de Arquitectos de la Junta en el año 2017. ¿Cómo lo recuerda?

R.- Realicé el primer examen del Cuerpo Superior de Arquitectos y al poco tiempo entré como diputada. Pasé de estar trabajando en un estudio y estudiando una oposición a ir directamente el Congreso. Fue mucho cambio. Esas oposiciones las suspendí en el siguiente ejercicio. Pude ver, de primera mano, una experiencia como esta, como tantos opositores que no lo sacan a la primera y que tienen que hacer cambios. Lo recuerdo como una etapa interesante, desde luego.

P.- Como apunta, cambia de oposición para convertirse en funcionaria del Cuerpo Superior de la Junta, en el año 2019.

R.- Tomé la decisión después de un periodo de reflexión. No sabía si continuar con la oposición de arquitecto, si volverlo a intentar o no. Lo pensé y me vi más como funcionaria del Cuerpo Superior de la Junta. Me busqué una preparadora y hacia delante. Ahí compaginaba el ser diputada con estudiar la oposición. Lo que no tenía era tiempo libre. Fue una etapa especial.

P.- Todo mientras se convertía en la diputada más joven del Congreso de los diputados el 29 de noviembre de 2016 tras la renuncia de Tomás Burgos. ¿Cómo recuerda esa legislatura?

R.- Fue una legislatura muy complicada. Recuerdo el 1 de octubre en Cataluña o la moción de censura. Tuvimos que vivir, desde el Partido Popular, una parte en el Gobierno y otra en la oposición. Fue, además, la primera vez que no había mayorías claras. Muchas negociaciones, diálogo constante con otros compañeros, mucha cintura y mucha mano izquierda. Fue complicada, pero también, muy gratificante y pude aprender muchísimo de esa legislatura porque teníamos un poco de todo.

P.- Además de todo esto, concejala en el Ayuntamiento de Alaejos.

R.- Así es. Un cargo que he estado ejerciendo hasta que esta nueva responsabilidad me ha impedido continuar con mis vecinos, al menos, siendo concejala. Yo voy a seguir con la gente de Alaejos.

P.- ¿Si le dan a elegir con qué se quedaría? Diputada, arquitecta o concejala.

R.- Creo que cada etapa tiene sus pros, contras, partes buenas y partes no tan buenas. Tampoco podría elegir. A mí me gustan los cambios. Ir conociendo nuevas experiencias y oportunidades. Son etapas que han pasado y ahora estoy muy ilusionada con esta nueva responsabilidad.

P.- Nueva responsabilidad: delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. ¿Cómo lo ve y cómo se lo plantea?

R.- Recuerdo que fue un miércoles por la tarde. Antes del Consejo de Gobierno del jueves 28 de abril. Recibí la llamada del presidente, de Alfonso Fernández Mañueco, y me lo propuso. Me preguntó por lo que me parecía, que estaba pensando en mí, que tenía un perfil que le gustaba y que ya conocía la provincia. Además, había sido diputada. Por supuesto, me puse a su disposición. Muy contenta de tener esta oportunidad y de poder trabajar por los ciudadanos de Castilla y León y de Valladolid.

P.- ¿Por qué acepta? Aunque me ha contestado la pregunta prácticamente.

R.- Acepté por esto. Soy una mujer de partido y voy a estar siempre donde quiera el Partido Popular. Cuando fui diputada, como concejala en mi pueblo… ahora estoy en la administración regional. Voy a estar donde quiera el Partido Popular.

P.- Tiene un reto complicado: igualar o superar la labor de Augusto Cobos al frente del puesto. Ejerció una gran labor como delegado territorial, encima en tiempos de pandemia.

R.- Todo el mundo habla bien de él. Incluso el consejero de la Presidencia (Jesús Julio Carnero) cuando tomé posesión como delegada territorial de la Junta en Valladolid lo dijo: “es una persona de la que todo el mundo habla bien” y es verdad. Creo que ha hecho una magnífica laboral al frente de la Delegación Territorial, que le ha tocado una etapa muy difícil con la pandemia y que, en cambio, la ha gestionado muy bien. Espero estar a la altura de Augusto y de mis predecesores. Será un orgullo estar a ese nivel.

P.- Es la primera delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid mujer. ¿Cree que tenía que haberse producido este hecho antes?

R.- Es cierto que los tiempos están cambiando. Cada vez hay más mujeres en puestos de responsabilidad. No solo en la política. También dentro de la propia administración pública o en las empresas privadas. Creo que es una muy buena noticia. Estoy muy contenta de ser la primera. No sé si tenía que haber llegado antes o después, pero, al final, hay que hablar de personas, de hechos, de proyectos y de valores. Independientemente de que uno sea hombre o mujer. Sí que me alegra que las mujeres, en general, sigamos rompiendo barreras, techos y llegando a todos los puestos.

Raquel Alonso atiende a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en su despacho

P.- ¿Piensa que en la administración aún hay demasiados hombres? En su toma de posesión aseguró que las mujeres “son muy válidas” para recoger cualquier tipo de responsabilidad.

R.- Ahora mismo, en las oposiciones, si vemos la lista de aprobados, hay más mujeres que hombres que consiguen sacar buena nota. Sin ir más lejos, cuando yo aprobé la oposición del Cuerpo Superior, aprobamos siete personas: seis mujeres y un hombre. Sucede con Medicina, Judicaturas… Me alegra ver que cada vez hay más mujeres en la administración. Es una muy buena noticia. Es verdad que hay más hombres en puestos de responsabilidad, pero es una cosa que se está equiparando y que está cambiando con los tiempos. Es algo normal.

P.- ¿Cómo han sido estas dos primeras semanas en el cargo?

R.- Han sido frenéticas, pero cuento con un equipo maravilloso, de gente buenísima que me está ayudando a gestionar todas las situaciones, a aprender y a tomar contacto con la nueva realidad. Estoy visitando los servicios territoriales de la Junta de Castilla y León porque me parece que son la primera puerta y ventanilla a la que acuden los ciudadanos de Castilla y León y de la provincia de Valladolid. Me interesa mucho conocer la gran labor que realizan y visibilizarla. He visitado entidades locales, pueblos… estoy aprendiendo.

P.- ¿Qué retos se marca y qué líneas se plantea para el futuro?

R.- Me gustaría reforzar la comunicación con el resto de los ayuntamientos y entidades locales y con la Diputación. También hacer llegar el mensaje de la Junta de Castilla y León a las personas de la provincia de Valladolid y de la capital. Me gustaría impulsar, desde este nuevo mandato, especialmente a los jóvenes de nuestra provincia. Ver cómo se puede impulsar el retorno. Al final vemos cómo hay muchos jóvenes que abandonaron nuestra Comunidad y que quieren volver. Están buscando oportunidades y desde esta Delegación vamos a impulsar estas nuevas oportunidades que permitan que vuelvan a casa.

P.- El pasado viernes, en rueda de prensa, informó de que 3.200 vallisoletanos ya habían recibido las ayudas para el alquiler de vivienda. ¿Cree que deberían aumentarse? ¿Puede ser este uno de los retos?

R.- Nos gustaría. Es verdad que, en esta convocatoria de 2021 como en las seis anteriores, nadie que cumpliera los requisitos se ha quedado fuera de la convocatoria. Tenemos presupuesto suficiente y nos gustaría que más personas lo solicitasen para poder ayudar a los jóvenes a que se emancipen y a que lleven una vida propia. Que el acceso a la vivienda no sea un problema para los jóvenes. Desde la Junta de Castilla y León vamos a colaborar en eso y, especialmente, en el ámbito rural.

P.- Ha comenzado con sobresaltos su inicio en el cargo. La muerte del hombre de El Carpio en La Seca, en el ‘Toro del Cajón’, fue un palo…

R.- Desde luego. Desde aquí quiero volver a manifestar mi pésame a la familia de Óscar y a sus amigos. Fue una noticia muy triste. La provincia quedó consternada.

P.- Todo estaba en regla, según apuntó el pasado lunes. ¿Hay novedades en la investigación?

R.- El martes, que era mi primer día, lo que hicimos fue revisar el expediente. Vimos que estaba todo en orden: los permisos y los seguros. Que se había cumplido con la tramitación pero, aún así, las desgracias suceden y esta fue una que ha ensombrecido los festejos populares de esta provincia.

P.- Y luego esa agresión en Arroyo de la Encomienda con el hijo de la exprocuradora de Cs Marta Sanz herido. ¿Se trabaja en localizar a los autores de los hechos? Aunque sea un tema que está investigando la Delegación del Gobierno, ¿Hay novedades?

R.- Lo primero, condenar firmemente esta agresión y dar todo nuestro apoyo a Marta, a su hijo y a la familia y amigos. Estamos totalmente en contra de cualquier hecho violento de este tipo. Las fiestas son momentos de disfrute, de alegría, de reencuentros y abrazos y no para que se produzcan estos acontecimientos que enturbian toda celebración. Es un asunto que está investigando la Delegación del Gobierno, pero vuelvo a reiterar nuestra colaboración y ofrecimiento de ayuda en todo lo que podamos.

P.- Han vuelto las fiestas, pero la responsabilidad es muy importante. ¿Quiere enviar un mensaje?

R.- Teníamos ganas. Han sido unos años muy difíciles, complicados a raíz de la pandemia del coronavirus. Hemos estado metidos en casa, no podíamos interaccionar con nuestros amigos, nos daba miedo abrazarnos o darnos un beso. Recuerdo saludar a mi abuela desde el balcón. Ahora que podemos reencontrarnos, es normal que se coja con ganas, pero no podemos dejar a un lado la responsabilidad individual de cada uno. En el caso de la agresión de Arroyo de la Encomienda, y como ha manifestado su propio alcalde, eran personas que iban con malas intenciones.

P.- ¿Va a haber más medidas para los festejos taurinos?

R.- En junio, previsiblemente, va a salir un nuevo reglamento de Festejos Taurinos Populares que ya está en elaboración, consensuado con el sector y por parte de la Agencia de Protección Civil. Siempre, en consonancia con el sector y la administración para fomentar esa protección y ese respeto a las festividades.

Raquel Alonso durante la entrevista

P.- ¿Hay otros asuntos como las peticiones de Cabezón para tomar medidas ante la división del pueblo en dos por las obras en el puente que están siendo analizadas? ¿Cuáles?

R.- La situación en Cabezón es preocupante. Es complicada. Desde la Junta de Castilla y León se ha puesto un servicio de lanzadera que conecta una parte del pueblo con la otra. Es gratuito y tiene una frecuencia regular. Deseamos que esta situación termine lo antes posible para recuperar la normalidad. Se han valorado muchas medidas que si no se han adoptado ha sido porque los técnicos nos han señalado que no se pueden llevar a cabo de otra manera. Desear que finalicen las obras, cuanto antes, para que los vecinos de Cabezón puedan recuperar la actividad normal.

P.- También hay polémica por la macrogranja porcina que se va a instalar en Corcos del Valle. ¿Cómo lo ve?

R.- El término que se ha acuñado como “macrogranja” no existe en la legislación. No está especificado a partir de cuántas cabezas es una macrogranja. Tiene que seguir una serie de permisos dentro de la normativa ambiental. Estudio de impacto ambiental, que se está llevando a cabo desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente, y que se va a cumplir al pie de la letra. La legislación, el procedimiento y, si tiene que ser autorizada porque cumpla con la normativa, tampoco se puede no autorizar algo que cumple. Hay que estudiarlo y analizarlo bien. Tengo confianza absoluta en los técnicos y en todos los profesionales y se harán las cosas bien.

P.- ¿Se estudian más casos concretos en la provincia?

R.- Sí. Hay otro proyecto que se está llevando a cabo. Contamos con 150.000 explotaciones en general en la provincia de Valladolid. Todas cuentan con la pertinente autorización ambiental. Quiero manifestar que las granjas de la provincia de Valladolid y de Castilla y León cuentan con todos los requisitos de bienestar animal. Se les trata bien. Los ganaderos son los principales interesados en que sus animales estén bien y cumplan con todos los controles, para que pueda salir bien la actividad ganadera y puedan comercializar la carne. Hay unos controles muy estrictos por parte de los servicios veterinarios. Todos estamos interesados en cumplir con los requisitos para que la carne y demás llegue de la mejor forma al consumidor. Es una cadena en la que todos queremos que funcione lo mejor posible.

P.- ¿Cómo está el transporte a la demanda en la provincia de Valladolid tras la pandemia?

R.- El transporte a la demanda en la provincia funciona bien. Se incrementó en las 18 zonas que tenemos. Es un transporte gratuito. La gente lo está acogiendo muy bien. Desde que no hay que pagar se ha duplicado el número de usuarios. Al final, lo que nos importa es que el medio rural sienta que está conectado, que tiene los mismos servicios que la capital. El objetivo de la Junta de Castilla y León pasa porque si una persona quiere vivir en el medio rural, le vamos a dar todas las facilidades para que pueda desarrollar su proyecto vital allí en igualdad de condiciones que otra que quiera vivir en otro lugar libremente. El que quiera vivir en el medio rural va a poder hacerlo perfectamente.

P.- Hablando de objetivos. Objetivo y deseo de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid.

R.- Mi objetivo final es transmitir las políticas de la Junta de Castilla y León a todos los ciudadanos de nuestra provincia. Que conozcan y que vean, de primera mano, que la Junta se preocupa por sus necesidades y que estamos aquí para escucharlos. Vamos a patearnos todos los pueblos de Valladolid, a hablar con las personas, a trasladar sus necesidades. Si hace falta, y también lo trasladó el presidente Alfonso Fernández Mañueco, a todos los delegados territoriales, nos dijo que fuéramos incómodos con los consejeros pero que no dejáramos de atender y escuchar a los vecinos que, al final, son nuestra prioridad en la Comunidad y para este Gobierno.

