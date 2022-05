"La Feria de San Isidro en Lumbrales es un importante impulso al sector agroganadero provincial"

La Villa de Lumbrales celebra este domingo la tradicional Feria Ganadera de San Isidro, tras dos años suspendida por la pandemia de covid-19. Además, es la primera edición que organiza la actual Corporación municipal, a tan solo un año de las elecciones municipales. Por ello, el equipo de Gobierno "ha puesto todo su empeño" en ofrecer un interesante y variado programa de actividades que se duran durante el fin de semana.

El alcalde, Carlos Pedraz, explica a EL ESPAÑOL Noticia de Castilla y León qué supone y que ofrece, tanto para locales como visitantes, este evento, el mayor de índole ganadera del noroeste de la provincia de Salamanca.

Después de 2 años de suspensión, vuelve la Feria de San Isidro.

Cierto. Todos esperábamos celebrar este evento agroganadero de vital importancia, no solo para Lumbrales, sino para toda nuestra provincia. Queremos que la Feria Ganadera de Lumbrales vuelva a ser uno de los pilares, y uno de los puntos claves como feria, en nuestra provincia. Ya que se situó estos últimos años pre pandémicos como una de las ferias de referencia en el sector. Queremos volver a conseguir que Lumbrales se sitúe en el mapa de la agricultura y la ganadería como nuestro municipio se merece. Además, porque tenemos que ser que el apoyo y el impulso a nuestro sector agroganadero, un pilar básico en la economía comarcal.

¿En qué se diferencia esta feria de otras anteriores?

Tengo que puntualizar que es el primer año, por desgracia, que la celebramos con este equipo de Gobierno. Entró en 2019, por tanto, la primera feria que tendríamos que haber organizado sería en mayo de 2020, y no se pudo celebrar por la pandemia de covid-19, al igual que la de mayo 2021. En este mayo de 2022 tenemos la opción de hacer y organizar esta feria.

En qué se diferencia, sobre todo en el espíritu y en las ganas que tiene toda la gente, no solo dentro del sector, sino de Lumbrales y de la comarca, de volver a sentir y vivir lo que nos ofrece esta feria agroganadera. Es un pilar básico y un día festivo muy importante, no solo para el pueblo, sino para toda la comarca. Desde el Ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo ímprobo en la planificación de esta feria, para que cumpla todas las expectativas de los que nos visiten.

Desde el punto de vista de la programación, ¿qué tiene que decir?

Hemos realizado un esfuerzo muy considerable, hablando con muchísimos ganaderos del sector equino, tanto de caballos como burros. Tenemos contactos para que acudan más de 30 cabezas de ganado, para lo que montaremos unos 15-20 corrales. Lo mismo sucede con el sector ovino, contaremos más de cincuenta cabezas de ganado repartidos en 10 corrales diferentes. Mientras que en el sector bovino es donde más problemas hemos tenido, por la problemas, no solo la comarca de Vitigudino, sino que se puede extrapolar a gran parte de Castilla y León, como es el aumento muy considerable de los casos de tuberculosis. Esta anómala situación del sector nos ha acondicionado mucho, pero vamos a intentar, por todos los medios, que no merme o no reste afluencia de vacuno a la feria. Ahora mismo tenemos una confirmación, por parte de varios ganaderos, de hasta quince cabezas de amarre, y otras tantas que se repartirán en los distintos corrales destinados para tal fin.

Última edición de la Feria Ganadera de San Isidro

A mayores de la exposición de ganado, ¿qué ofrece la feria?

Hemos intentado ofrecer un amplio abanico de actividades, para que el sector agroganadero esté representado en la feria. Para ello, contactamos con el sector de venta de maquinaria y aperos agrícolas. Además, todo lo relacionado con la venta de elementos del sector, como pueden ser cascabeles y cencerros para el ganado, herramientas y aperos para el huerto. Intentamos que la Feria Agroganadera sea un punto en el que todos los visitantes puedan encontrar no solo cabezas de ganado, sino una multitud de recursos.

Además, por lo visto en el programa, también existe un componente lúdico.

Pretendemos, también, la divulgación cultural y turística de nuestro pueblo. Para ello, hemos compaginado la Feria Agroganadera y la Feria Multisectorial, que se celebra ese mismo día, en la plaza de La Alegría, donde tendremos más de medio centenar de expositores de diversos productos. Tendremos un partido de juego de pelota, el día 15 por la tarde, y ese mismo día, en la tarde noche tendremos un espectáculo pirotécnico amenizado previamente por un pasacalles de zancudos. El día anterior, sábado 14, el Ayuntamiento ha organizado, a través de la Concejalía de Cultura, una verbena para los más jóvenes con la orquesta La Búsqueda, a partir de las 23:30, que amenizará con bailes y música, y será para el deleite de todos los que quieran venir a Lumbrales para disfrutar estos días.

Al margen de las Ferias Ganadera y Multisectorial habrá un componente lúdico con juego de pelota, pasacalles de zancudos, espectáculo pirotécnico y una verbena con La Búsqueda

¿Qué supone para Lumbrales la Feria de San Isidro?

Siempre han sido unos días de reencuentro, y unos días, sobre todo, de los que la gente del campo puede disfrutar de lo que le gusta, de lo que es su forma de vivir. La Feria Agroganadera de Lumbrales y la Feria Multisectorial, una de las ferias más importantes de la provincia, para Lumbrales es importantísima, tanto en materia de turismo como de cultura. Pero, sobre todo, en materia económica, que implica a todos los servicios del pueblo, es un factor importantísimo. Lumbrales estos días se llenará de gente y tienen que ser los servicios de hostelería y de restauración los que, junto con el Ayuntamiento, trabajemos para que todos los visitantes se lleven un buen sabor de boca. Y, de paso, vuelvan de nuevo a visitarnos y a conocer todo lo que Lumbrales les puede ofrecer, que es mucho.

Finalmente, si alguien está pensando en ir a Lumbrales este fin de semana, ¿qué le diría el alcalde para animarlo a visitar la villa?

Primero, la Feria Ganadera, podríamos decir que es la pretexto perfecta para venir a visitar Lumbrales y la comarca del Abadengo, que tiene infinidad de recursos para ofrecer a los visitantes. Además, desde el Ayuntamiento hemos organizado un completísimo programa de actividades para que el visitante no aburra en ningún momento. Si a ello le quiere sumar la multitud de actividades y de recursos que ofrece el Abadengo y Arribes, puede tener un fin de semana y unos días de descanso inolvidables.

