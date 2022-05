Estas son las actividades para disfrutar de la fiesta de San Pedro Regalado en Valladolid

Valladolid celebra las fiestas de San Pedro Regalado y para ello el Ayuntamiento ha programado un total de 50 actividades culturales, lúdicas y deportivas por toda la ciudad con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan disfrutar de esta festividad.

A continuación les dejamos el programa completo:

Viernes 13 de mayo

-8 h Calle Pasión, Plaza de Santa Ana y Calle María de Molina

XXXVIII Premio de Pintura Rápida San Pedro Regalado

-9h Plaza de la Pirámide

Pasacalles. Acompaña: Grupo de Coros y Danzas Arienzo y los Dulzaineros del Pinar. Organiza: A. VV. San Pedro Regalado-Los Viveros

-Durante todo el día: paseo central del Campo Grande

Ovejas Fromago Cheese Experience Exposición de maquetas de ovejas Organiza: Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas.

Promueve Diputación Provincial de Zamora y Caja Rural de Zamora.

-10:30 h 12ª Carrera de la Ciencia. Subida al Cerro de las Contiendas

Salida y meta: Museo de la Ciencia Carrera popular, a las 10:30h

Carrera de diversidad funcional asistida, a las 11h



-10:45 h Plaza España - Plaza Mayor

Festival de Folclore Castellano.

A cargo de Amigos del Folclore de Valladolid. Grupos participantes: Besana, Castellanos de Olid, Mies y Barro, La Trébede, La Victoria, Pilarica Asociación Folklórica, Pisuerga Huerta del Rey y Ribera de Pisuerga.

Dulzaineros participantes: Escuela Pilarica, Espadaña, Folkolid del Valle, Luis Ángel y Fran, Los del Duero y Campos de Mielgas.

Pasacalles de todos los grupos de danza y dulzaineros. Recorrido: Plaza España, c/ Teresa Gil, pza. San Felipe Neri, pza. El

Salvador (ofrenda floral a la estatua de San Pedro Regalado), c/ Teresa Gil, c/ Regalado, c/ Constitución, c/ Santiago, Plaza Mayor.

A continuación (12:30 h), actuaciones de los grupos de las Secciones Adultos e Infantil,en la Plaza Mayor y al finalizar, homenaje a Mª Jesús Refollo Prieto, profesora de danzas castellanas.

-11 h Plaza El Salvador

Ofrenda floral a la estatua de San Pedro Regalado por parte de las autoridades municipales y pasacalles de grupos de danza de la ciudad. Imposición del pañuelo peñero por parte de la Coordinadora de Peñas de Valladolid

-11 h Plaza El Salvador

Alfombra artística en honor a San Pedro Regalado realizada por el artesano José Gerbolés.

-11 a 14:30 y 17:30 a 21:30 h San Pablo y Cadenas de San Gregorio

Mercado Castellano

Organiza FOACAL



-11:30 a 13:30 h Cúpula del Milenio

Torneo de Ajedrez Campeonato de Puzzles

Organiza Espacio Joven Sur (Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad)

-11:30 a 22 h Plaza de Portugalete 37 Feria Internacional del Disco de Valladolid-Castilla y León

Organiza ASOFED

-A partir de mediodía

Establecimientos hosteleros de la ciudad

VIII Jornadas. Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I. G. P. Castilla y León.

Organiza: Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid

-12 h S. I. Catedral

Eucaristía Solemne presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Don Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid, con asistencia de la Corporación Municipal, en honor a San Pedro Regalado.

-12 h Jardín romántico de Casa de Zorrilla Espectáculo medieval: “La pluma y la espada. Recreando la Edad Media en la Tierra de Campos”. Organiza: Asociación Cultural Histórica “La Torre del Homenaje”. Coordina: Óscar Esteban Argüello. Entrada libre hasta completar aforo

-12 h Plaza de la Pirámide

Concierto de Vanesa Muela

Organiza: A. VV. San Pedro Regalado-Los Viveros



-13 h Campo Grande (Rosaleda Núñez de Arce)

LVIII Recital poético: “Los Poetas del Campo Grande, en la festividad del patrón de Valladolid”. Coordinan: Lita Barnés y José Luis García Oliveros. Intervienen: Julita García Ferrer, Pedro Cantalapiedra, Pedro Martín Fernández, Manoli Martín, José Luis García Oliveros, Carlos Aganzo, Lita Barnés Carrasco, Pedro Ojeda Escudero, Ángel María de Pablos. Poeta invitado: Edgar Masa. Acompañamiento musical: Luis Cernuda (guitarra). Presenta: Paz Altés

-17:30 a 20:30 h Apeadero de Renfe (Barrio Belén)

Concierto: Blues Weiser (Alicante-Alemania) y Brea Bastard (Valladolid)

Organiza: Asociación Cultural Las Dagas

-18 h Plaza San Pablo

Espectáculo de calle sobre “El Hereje” de Miguel Delibes.

A cargo de Azar Teatro.

-18 h Plaza Mayor y zona centro

Gigantes y Cabezudos de Valladolid

-18 a 19 h Exterior C. Cívico Canal de Castilla Menudo Fin de Semana: “Ferris el mago” Organiza Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes

-18 a 21 h Plaza Biólogo J.A. Valverde (junto Parque Infantil)

Talleres Artesanales para niños:

Impresión Artesanal, Cestería con periódicos y Cerámica

Organiza: A.VV Barrio de San Isidro



-18:30 h Cúpula del Milenio

Gran Quedada de juegos

Organiza: Espacio Joven Sur (Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad)

-19 h Plaza de la Pirámide

Monólogo. Patri de la Fuente. Patrisaki presenta ¿Dónde vas con la que está cayendo? Organiza: A. VV. San Pedro Regalado-Los Viveros

-20 h Plaza Mayor

Festival de música Red Hugh O’Donnell

Actuación de Albaluna (Portugal)

-20 h Las Moreras (Playa)

San Pedro Rock

Conciertos de Triquel, Cañoneros, Benito Kamelas Organiza Asamblea Popular Fiestas de Valladolid

-20 a 21 h Plaza Portugalete

Concierto de Cabeza de Gallo

Organiza Espacio Joven Sur (Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad)

-21 h Plaza de Toros

Eliminatoria del Campeonato de España de Recortes

-21 a 23 h Plaza Portugalete

Dj + Open Dance

Organiza Espacio Joven Zona Norte (Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad)

-21:30h Plaza Carmen Ferreiro. Barrio de San Pedro Regalado.

Verbena popular con la Orquesta Teclas.

-22 h Plaza Mayor

Festival de música Red Hugh O’Donnell

Actuación de El Naán + invitados

Sábado 14 de mayo

-Durante todo el día Paseo Central del Campo Grande

Ovejas Fromago Cheese Experience Exposición de maquetas de ovejas Organiza Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas

Promueve Diputación Provincial de Zamora y Caja Rural de Zamora.

-10:45 a 13:30 h Plaza Zorrilla (inicio Pº del Príncipe-Campo Grande)

Yincana teatralizada “Valladolid tiene historia”

Organiza: A. C. H. La Torre del Homenaje

-11 h Por las calles del Barrio de San Isidro

Charanga “Los Botarates”

Organiza: A.VV Barrio de San Isidro

-11 a 14:30 y 17:30 a 21:30 h San Pablo y Cadenas de San Gregorio

Mercado Castellano

Organiza FOACAL

-11:30 a 22 h Plaza de Portugalete 37 Feria Internacional del Disco de Valladolid-Castilla y León

Organiza ASOFED

-A partir de mediodía Establecimientos hosteleros de la ciudad

VIII Jornadas. Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I. G. P. Castilla y León.

Organiza: Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid

-12 a 14 h Las Moreras (pista)

Masterclass de Zumba

Organiza: Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad

-13:30 h Plaza Mayor

Festival de música Red Hugh O’Donnell

Actuación de Hermanos Cubero

-17 a 19 h Playa de Las Moreras

Vallatarde: Escape Room “La Playa”. Organiza: Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes



-17 a 19 h Parkour Park. Plaza Cuba

Vallatarde: Parkour.

Organiza: Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes

-17 a 19 h Las Moreras (Skate Park)

Vallatarde: Skate.

Organiza: Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes

-17:30 h Parque La Campiña. Barrio de San Pedro Regalado

Tía Melitona

-18 h Plaza Mayor y zona centro

Gigantes y Cabezudos de Valladolid

-18 a 19 h C. Cívico Casa Cuna

Menudo Fin de Semana: “Escucha y siente” Organiza: Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes

-18 a 19 h C. Cívico Esgueva

Menudo Fin de Semana: “RädhäNil” Organiza: Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes

-19 h Círculo de Recreo (C/ Duque de la Victoria, 6) Conferencia “Red Hugh O´Donnell, un puente entre Irlanda y Valladolid”

A cargo del Dr. John McCavitt, historiador y escritor.

Con la colaboración de la Asociación Hispano-Irish

-19 h Plaza de Toros

Corrida mixta

Toros a pie de Garcigrande y Toros de rejones de María Guiomar Cortés para Diego Ventura, Julián López ‘El Juli’ y José María Manzanares

-19 h Auditorio Centro Cívico Zona Este Entrega Trofeo “San Isidro 2022” por Oscar Puente, Alcalde de Valladolid al grupo musical “Celtas Cortos”.

A continuación Tarde de humor con “Félix El Gato”.

Organiza: A.VV Barrio de San Isidro



-19 a 21 h Playa de Las Moreras

Vallanoche: Escape Room “La Playa”. Organiza: Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes

-19 a 21 h Parkour Park. Plaza Cuba

Campeonato Chase Tag

Organiza: Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes

-19 a 21 h Las Moreras (Skate Park)

Vallanoche: Exhibición de Skate.

Organiza: Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes

-19 a 22:30 h Plaza Zorrilla

Vallanoche: Fotowalk.

Organiza: Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes

-20 h Plaza España

Muestra de danza en la calle

Danza oriental, K-pop, Comercial dance… Animaciones finales y Random Kpop Dance Organiza Centro de danza Farah Diva.

-20 h Plaza Portugalete

Conexión San Pedro. Conciertos de:

Augusta Sonora

Hijos del Tercer Acorde

Organiza: Pasión Eventos

-21 h Plaza Mayor

Festival de música Red Hugh O’Donnell

Actuación de Carlos Núñez + invitados

--22 h Iglesia de San Benito el Real. Espectáculo literario-musical: “Teresa. De lo profano a lo divino. En el IV Centenario de la Canonización de Santa Teresa”. Recitado: Julia y Emilio Gutiérrez Caba. Barítono: Luis Santana.

Piano-clave: José María Berdejo. Viola de gamba: Pablo Balleta Guillén. Entradas: 10€ (donativo a Cáritas-Ucrania). De venta en: Casa de Zorrilla, a partir del 26 de abril (martes-sábado, 10-14 y 17- 20 h; domingos y festivos: 10-14 h)



-22 h Las Moreras

Espectáculo musical

Con DJ’s de la Coordinadora de Peñas de Valladolid.

Organiza: Coordinadora de Peñas de Valladolid

22 h Plaza Carmen Ferreiro

Concierto de “Los Síntomas”.

Organiza: A. VV. San Pedro Regalado Los Viveros

Domingo 15 de mayo

-Durante todo el día: Paseo Central del Campo Grande

Ovejas Fromago Cheese Experience Exposición de maquetas de ovejas Organiza Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas

Promueve Diputación Provincial de Zamora y Caja Rural de Zamora.

-11 h Barrio de San Isidro. Ermita de San Isidro Labrador y explanada

Festividad de San Isidro, Patrón de los labradores. Misa con el Coro Matices. Procesión tradicional, acompañan dulzaineros Los Castellanos.

-11 a 14:30 y 17:30 a 21:30 h

San Pablo y Cadenas de San Gregorio

Mercado Castellano

Organiza FOACAL

-11:30 a 22 h Plaza de Portugalete 37 Feria Internacional del Disco de Valladolid-Castilla y León

Organiza ASOFED

-12:30 a 14:30 h Paseo Central del Campo Grande Concierto Banda de Arroyo (Ciclo Música Maestro) Patrocina Federación de Bandas de Castilla y León

-A partir de mediodía Establecimientos hosteleros de la ciudad

VIII Jornadas. Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I. G. P. Castilla y León.

Organiza: Asociación Provincial de Empresarios

de Hostelería de Valladolid



-12 h Plaza San Pablo

Espectáculo de calle sobre “El Hereje” de Miguel Delibes.

A cargo de Azar Teatro.

-13 h Plaza Mayor y zona centro

Gigantes y Cabezudos de Valladolid

-12 a 13 h Exterior C. Cívico Delicias

Menudo Fin de Semana: Libera Teatro Organiza: Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes

-12 a 14 h Plaza Portugalete Sesión Baile Vermut SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) Con DJ Ponce

Organiza: Asociación de Baile de Valladolid

-18 h Barrio de San Isidro. Ermita de San Isidro Labrador

Festividad de San Isidro, Patrón de los labradores Misa

-18 h Plaza Mayor

XXXIX Día de las Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León Desfile hasta la Plaza Zorrilla.

Organiza: Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León

-18 a 19 h C. Cívico Bailarín Vicente Escudero Menudo Fin de Semana: Alicia Maravillas Organiza: Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes

-18:30 h Paseo Central del Campo Grande XXXIX Día de las Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León

XXIX Festival de Folclore

A cargo de los grupos de las Casas Regionales y Centros Provinciales de Castilla y León

residentes en Valladolid. Actuación de los grupos de Andalucía, Ávila, Cantabria, Galicia, Melilla, Zamora, de la Casa Charra y los Centros Asturiano y Leonés “Virgen del Camino”.

Organiza: Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León.

-19 h Plaza de toros

Corrida de toros

Toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.

-19 a 21 h Plaza Portugalete

Danzas del Mundo

Con el grupo Raksedonia

Anima la Asociación de Danzas del Mundo Radalaila

-20 h Barrio de San Isidro. Explanada de la Ermita de San Isidro Labrador

Festividad de San Isidro, Patrón de los labradores Verbena popular con la Orquesta Teclas

Sigue los temas que te interesan