Soria ¡Ya! peligra en las Cortes si Martínez es cabeza de lista por la provincia: más de 10.000 votos en juego

En las elecciones autonómicas del 13 de febrero de 2022 Soria ¡Ya! consiguió un resultado histórico. La formación, que se presentaba por primera vez a unos comicios después de 21 años de activismo en la calle, fue la gran sorpresa de la noche y se convirtió en la primera fuerza tanto en la provincia como en la capital soriana.

Soria ¡Ya!, encabezada por un aún desconocido Ángel Ceña, logró tres de los cinco procuradores en liza en la provincia en aquellos comicios, con un total de 19.350 votos, más de un 42% de los sufragios. En la capital soriana, su éxito fue aún mayor, superando los 9.000 votos y el 50% de los apoyos.

La fuerte irrupción de la formación soriana, al calor del auge de los movimientos de la España Vaciada, que defendían la lucha contra la despoblación y los desequilibrios territoriales e inversiones en provincias que consideraban "olvidadas", supuso un duro golpe para los partidos nacionales, especialmente para el PSOE.

Las víctimas de Soria ¡Ya!

Los socialistas −con gran implantación en la provincia de Soria y, especialmente, en la capital, debido a la impronta de su alcalde durante los últimos 18 años y nuevo secretario general del PSCyL, Carlos Martínez− sufrieron un duro golpe y pasaron de los 19.794 votos y tres escaños de 2019 a tan solo 7.800 y un procurador.

Soria ¡Ya! arrebató más de 10.000 votos y dos representantes a los socialistas que fueron determinantes para su arrolladora victoria en la provincia y que contribuyeron decisivamente a la caída del PSOE a nivel autonómico y al inicio del fin del periodo de Luis Tudanca al frente del partido, que se inició aquella aciaga noche.

La formación soriana también hizo mella en los intereses electorales del Partido Popular en la provincia, que pasó de contar con 13.423 votos en los comicios autonómicos de mayo de 2019 a 10.364 en los de febrero de 2022, marchándose más de 3.000 votos y un procurador de los dos que tenía a la formación soriana.

Además, Soria ¡Ya! recogió un porcentaje nada desdeñable de los votos de un Ciudadanos en vías de desaparición, que pasó de 5.476 votos a solo 339, y de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO), que había conseguido 3.895 sufragios en los comicios de 2019 y que no se presentó a los de 2022.

¿Un éxito efímero?

Pero aunque la formación encabezada por Ángel Ceña hizo daño a todos los partidos, neutralizando además a Vox −ya que Soria fue la única provincia en la que los de Juan García-Gallardo no sacaron procurador aquel 13 de febrero− la principal sangría se la ocasionaron al PSOE y ahí radicó la clave de un éxito que podría ser efímero.

En marzo de 2026, como tarde, se celebrarán los siguientes comicios autonómicos y Soria ¡Ya! los afronta con la seria amenaza del nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, el también alcalde de Soria, Carlos Martínez, que podría recuperar gran parte de ese voto para los socialistas y despertar de su sueño a los de Ceña.

La amenaza de Martínez

El nuevo líder de los socialistas castellanos y leoneses, que será entronizado oficialmente en el Congreso Autonómico previsto para los días 22 y 23 de febrero en Palencia, cuenta con una gran implantación tanto en la provincia como en la capital soriana, de la que es alcalde desde 2007, hace ya 18 años.

Martínez, que ya ha anticipado en sus primeras semanas como líder que centrará su proyecto en la lucha contra la despoblación y los desequilibrios territoriales, podría aprovechar su legado de gestión para arrebatar a Soria ¡Ya! gran parte de esos más de 10.000 votos que quitaron a los socialistas en febrero de 2022.

Un vuelco electoral que permitiría al PSOE recuperar los tres procuradores con los que contaba en 2019 y que contribuirían, además, a impulsar su proyecto a nivel autonómico, mejorando los pobres resultados que obtuvo Tudanca hace ahora tres años y que estuvieron a punto de provocar su dimisión esa misma noche.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, no tiene parangón en Castilla y León. El socialista lleva 18 años en el cargo, desde que se impusiese en las elecciones municipales de mayo de 2007, en las que, con solo 34 años, se convirtió en el alcalde más joven de las capitales de provincia de la Comunidad.

Concejal desde 1999, después de cuatro años de Gobierno en minoría, desde los comicios municipales de mayo de 2011, en los que obtuvo 12 concejales frente a los nueve del Partido Popular, gobierna en la ciudad con mayoría absoluta.

En los comicios municipales de 2015 supo resistir a la eclosión del bipartidismo y el surgimiento de Podemos y Ciudadanos y, aunque bajó su representación en un edil, hasta los 11, mantuvo la mayoría absoluta.

Durante el proceso de crisis interna del partido, entre 2016 y 2017, que desembocó en las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y a Sánchez, Martínez, al contrario que Tudanca, mostró su apoyo a la expresidenta de Andalucía, desmarcándose de la postura de la dirección autonómica de la formación.

En las elecciones municipales de 2019 recuperó los 12 concejales, que mantuvo en los últimos comicios del 28 de mayo de 2023 que le aseguraron, si cumpliese esta legislatura, 20 años en el cargo.

Con un perfil transversal, Martínez ha sabido sortear los momentos de mayor crisis del partido, como la salida del poder de José Luis Rodríguez Zapatero a finales de 2011, en mitad de la crisis económica y el surgimiento de Podemos y Ciudadanos en 2015.

También se mantuvo incombustible ante el generalizado giro a la derecha de las elecciones municipales de 2023, debido al desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez, un valor que le dio puntos para llegar a la Secretaría General del PSCyL.

Además, el hecho de proceder de una provincia con serios problemas de despoblación y que se ha sentido siempre abandonada podría favorecer que generase simpatías entre los votantes, al no entrar en juego la pugna entre Valladolid y León que lleva caracterizando la Comunidad desde que se conformó en 1983.

Una procedencia que asegura que el reto demográfico será una de las prioridades de Martínez en el cargo y es que no tuvo problema en enfrentarse a la portavoz federal, Esther Peña, cuando comparó las ayudas al funcionamiento de las empresas de Soria con el concierto catalán.

El desgaste de Soria ¡Ya!

Además, Soria ¡Ya! ha acusado un notable desgaste durante los últimos tres años que se dejó notar en las elecciones generales de julio de 2023 y en las europeas de junio de 2024.

En los comicios generales, la formación soriana se dejó casi 10.000 votos, hasta los 9.697, y bajó al 19% de los apoyos y en las europeas continuó desangrándose hasta los 3.252 sufragios, yendo en la coalición Existe, y logrando tan solo un 8,74% de los apoyos. Unos datos nada halagüeños para el partido de cara a las próximas autonómicas.

Es cierto que las elecciones generales y las europeas cuentan con dinámicas específicas que penalizan especialmente a los partidos provinciales, especialmente con la polarización actual entre sanchismo y antisanchismo, pero la tendencia a la baja es clara y podría intensificarse ante la llegada de Martínez al liderazgo del PSOE.

Un declive que algunas voces han vinculado a la decisión de Soria ¡Ya! de no presentarse a las elecciones municipales de mayo de 2023 y al hecho de no haber logrado ser decisivos durante la XI Legislatura en las Cortes, ante el acuerdo entre PP y Vox de marzo de 2022, que se rompería dos años y cuatro meses después.

"Nuestro trabajo ha sido intenso"

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que la amenaza de Martínez para sus intereses electorales de cara a las próximas elecciones autonómicas es "una cuestión a considerar" y que es "oportuno planteárselo".

"Lo primero que tendríamos que saber es si Carlos Martínez se presentará por la circunscripción de Soria o por la de Valladolid, porque es algo que no se ha comentado todavía. Otros líderes del PSOE y de otros partidos se han presentado por Valladolid y eso podría ser determinante", ha comentado.

Ceña ha asegurado que confía en que el nuevo liderazgo de los socialistas no les penalice y ha recordado que su trabajo en las Cortes "ha sido intenso y muy interesante".

"Hemos llevado la voz de Soria a las Cortes como no se había llevado y planteamos una alternativa diferente a esta polarización entre PP-Vox y PSOE. Las decisiones del PSOE y las del PP se toman en Madrid y el cúlmen son las de Vox, que se toman absolutamente todas en Madrid", ha añadido.

A juicio del portavoz, además, Martínez ha tenido apoyo en sucesivas elecciones municipales en la capital soriana "por una cuestión muy concreta que es la gestión municipal y, en clave política soriana, porque los partidos de la oposición no han sabido poner nunca a un rival adecuado y ha ido quemando a sucesivos rivales".

"Su gestión municipal en los últimos años no ha sido tan brillante, aunque es cierto que en 2007, cuando llegó a la Alcaldía, supuso un impulso renovador y la puesta en marcha de proyectos que estaban muy parados pero los últimos años la política municipal se ha venido desgastando y degradando progresivamente", ha añadido.

Ceña ha recordado que el regidor soriano y líder del PSCyL "siempre habla de que lo importante son los proyectos, luego los equipos y después el liderazgo" y ha lamentado que "en este caso el liderazgo ha venido lo primero, no sabemos si hay equipo y no conocemos ningún proyecto diferente".

"Yo tengo serias dudas y creo que en Soria el predicamento que pueda tener en la capital no es igual que en la provincia, que tiene 90.000 habitantes frente a 40.000 de la capital, y eso será una cuestión a valorar", ha señalado.

Además, el portavoz de Soria ¡Ya! ha denunciado que, en las dos últimas legislaturas, Martínez "no ha sido capaz de atraer proyectos del Estado compartiendo partido con el Gobierno". "Muchas promesas y proyectos pero nada concreto", ha afirmado.

Ceña ha recordado que la política municipal "es muy diferente a la política nacional y regional" y ha puesto un ejemplo ilustrativo. "Si vamos a las cifras de los resultados de 2022 en la ciudad de Soria, el PSOE fue la tercera fuerza política y solo un año y poco después fue la primera y con amplia diferencia", ha señalado.

El portavoz de la formación soriana ha considerado que la decisión de no presentarse a las municipales de mayo de 2023 "puede que fuese acertada o no" y ha recordado que "otros partidos en coyunturas similares han decidido no presentarse a las municipales".

"Me hace gracia cuando el PP dice que dejamos abandonados a los ciudadanos, en manos del PP o del PSOE, consideran que los ciudadanos en sus manos están abandonados, me parece algo llamativo", ha añadido.

A pesar de la amenaza del nuevo PSOE de Martínez, el procurador se ha mostrado convencido de que Soria ¡Ya! podrá "mantener o mejorar" sus resultados.

"En estos tres años hemos hecho un trabajo bastante interesante e intenso en favor de la provincia de Soria, hemos llevado la voz de Soria. Bien es cierto que no hemos sido decisivos para formar Gobierno y no hemos podido presionar suficientemente al Gobierno de la Junta, que era el objetivo", ha reconocido.

Con todo, ha asegurado que han hecho "un trabajo parlamentario intenso". "La ciudadanía lo ha podido apreciar y lo valorará", ha afirmado. Dentro de un año, Soria ¡Ya! comprobará si los sorianos avalan su trabajo o si se ven más atraídos por el nuevo proyecto de quien lleva siendo alcalde de la capital durante los últimos 18 años.