Soria Ya pone cuatro condiciones para apoyar los presupuestos pero no los enmendará a la totalidad

Soria Ya ha reiterado este lunes a la Junta de Castilla y León las cuatro condiciones que puso para apoyar el techo de gasto para votar a favor de los presupuestos autonómicos para 2025. Así lo ha anunciado el portavoz de la formación, Ángel Ceña, tras su reunión con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Ceña ha recordado que votaron en contra del techo de gasto porque "ni siquiera" les llamaron para hablar de esas condiciones y ha asegurado que su formación quiere "que haya presupuestos". Además, ha asegurado que su formación no presentará una enmienda a la totalidad a las cuentas públicas.

Soria Ya tan solo presentaría enmiendas parciales en relación a sus cuatro condiciones en el caso de que no hubieran sido incluidas antes de llevar las cuentas a las Cortes y ha advertido de que votarán en contra de los presupuestos si no se aceptan todas sus peticiones.

Miriam Chacón ICAL Toda la oposición pide a Pollán que inste a la Junta a que registre los presupuestos en las Cortes

Las condiciones de Soria Ya

En concreto, Soria Ya ha pedido un helicóptero medicalizado de emergencias en la provincia de Soria y una segunda UVI móvil medicalizada, los tres primeros años del Grado en Medicina en Soria, cambiando el plan de estudios de la Universidad de Valladolid, y la avioneta de extinción de incendios en la base de El Amogable.

Además, ha reclamado que el 10% de las viviendas de protección oficial que se construyan en Castilla y León se hagan en la provincia de Soria. "Si no se negocia votaremos en contra o nos abstendremos, veremos el contexto", ha afirmado.

"Son cosas razonables que se pueden incluir en el presupuesto, estamos dispuestos a no presentar enmiendas a la totalidad siempre que estas peticiones se puedan incluir tanto antes de llevarlo a las Cortes como después en enmiendas parciales pero no aprobaremos el presupuesto si no se aceptan estas condiciones", ha insistido Ceña.

L. Pérez ICAL Vox no acude a la reunión con Carriedo para negociar los presupuestos y exige que se registren en las Cortes

El portavoz soriano ha asegurado que ahora la pelota "está en el tejado de la Consejería de Economía y Hacienda y del Gobierno de la Junta" y ha reconocido que el voto de su partido "no es estrictamente necesario" pero se ha mostrado convencido de que "es interesante" que su formación apoye las cuentas.

"Estas son nuestras peticiones, no nos hemos movido y no queremos un contrato de adhesión, queremos un presupuesto negociado y hemos puesto estas cuatro condiciones", ha insistido.

Próximos pasos

Ceña ha anunciado que Carriedo les ha informado de que cuando finalice la ronda de reuniones con los grupos para negociar los presupuestos, después de los últimos encuentros de este martes con la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Por Ávila, las consejerías valorarán "las peticiones que se pueden aceptar".

"Confío en que sean incluidas, lo fundamental es que se apruebe un presupuesto, hay que ver las propuestas de los grupos y las que se pueden aprobar y las que no, no son propuestas ideológicas, son concretas del último año de legislatura y pensamos que es razonable", ha asegurado.

Además, ha señalado que Carriedo no les ha aclarado si tienen planteado llevar los presupuestos al Consejo de Gobierno y se ha mostrado convencido de que "no tienen la decisión planteada" ya que aún le queda reunirse con UPL y Por Ávila.

Tampoco ha descartado que el Gobierno autonómico termine optando por prorrogar los presupuestos de 2024. "El Gobierno puede estar cómodo prorrogando el actual pero los que no estaríamos cómodos somos los ciudadanos que encuentran pospuestas muchas necesidades que no están en el de 2024", ha señalado.

Y se ha mostrado convencido de que, a parte de estas conversaciones públicas entre Carriedo y los grupos con representación en las Cortes, se están produciendo otras conversaciones entre PP y PSOE, de cuya abstención depende la aprobación de las cuentas, para negociar los presupuestos de 2025.