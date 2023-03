De Vicente, presidente de la Diputación de Segovia: “Aspiramos a revalidar la mayoría absoluta e incluso a lograr un diputado más”

En 2019 tuvo que intervenir el Ministerio de Interior para confirmar la mayoría absoluta del Partido Popular en la Diputación de Segovia. Lo hizo 18 días después de los comicios para asignar el esperado diputado 13 y así librarse de los temidos pactos de Gobierno. Así comenzó la legislatura de Miguel Ángel de Vicente Martín (Segovia, 01/03/1967) que, tras muchos años de eterno número 2 a la sombra de Javier Santamaría y Francisco Vázquez, saltaba a la palestra para convertirse en presidente de la Diputación.

Un mandato en el que no contaba con la temible pandemia y ahora con una guerra que ha provocado un cambio de ideales y de trabajar. De Vicente ha hecho de una debilidad una fortaleza y cree que la institución provincial ha salido respaldada tras la gestión pandémica. “Se ha visto que somos esenciales” y que “estamos al lado de los vecinos”. Ahora, afronta el reto de revalidar esa mayoría absoluta en la Diputación tiñendo de color azul la mayoría de los ayuntamientos de la provincia. Él quiere seguir otros cuatro años más al frente de la Diputación y se postula. Además, mira con ganas a la capital donde su partido quiere arrebatar tras 20 años el mando al PSOE "poque han sido años de retroceso".

Miguel Ángel de Vicente Martín abre las puertas del siempre majestuoso Palacio de la calle San Agustín para hacer un balance de pasado, presente y futuro de la provincia segoviana. 208 municipios esperan noticias.

Pregunta. Cuatro años de mandato dan para mucho. ¿Sabe cuántos kilómetros se ha recorrido en esta legislatura a la que la restan dos meses?

Respuesta. Todos y más. Asumimos el reto de visitar y recorrer todos los puntos de la provincia, con sus 208 municipios y 350 núcleos de formación y creo que lo hemos conseguido. Hemos cultivado y practicado el territorio. Visitando y disfrutando de la provincia.

P.- Han sido muchos años como segundo de la Diputación y en 2019 pasó a ser primero. ¿Cómo se vive mejor?

R.- Son mundos paralelos, pero diferentes. De segundo se está bien porque tienes a alguien por delante que asume responsabilidades y yo he tenido grandes presidentes y personas, Tanto Javier Santamaría como Francisco Vázquez. Ahora, de número 1, después de tantos años como vicepresidente, el vértigo se produce y sientes la responsabilidad en los hombros, pero el trabajo coral de todos me ha descargado de mucho.

P.- Un mandado marcado por una pandemia y una guerra.

R.- Es cierto que desde el principio no planteábamos una legislatura de grandes proyectos, pero sí de pequeños retos. Y es algo que luego la realidad ha confirmado. Ha trasladado una imagen de cercanía y de proximidad de la Diputación hacia los alcaldes y concejales y hacia los ciudadanos. Una legislatura donde el 50% del guion nunca estuvo escrito ni previsto, y que finalmente hemos sacado adelante gracias al trabajo político coral.

P.- ¿Qué ha cambiado esa pandemia en la forma de hacer política?

R.- Vivíamos de una manera muy deprisa, y no paramos para mirar a lo cercano y ponerlo en valor. Ahí es donde el municipalismo ha cobrado más importancia. Si hay una identificación de los ciudadanos es con la cercanía y con las entidades locales más próximas, y eso se ha logrado por la pandemia.

P.- ¿Cuál es el legado que deja la Diputación de Segovia en 2019-2023?

R.- De compromiso máximo con las personas de nuestro territorio. Se han desarrollado muchas actuaciones impensables hace 4 años. La provincia de Segovia acaba con un 95% de conectividad en todo su territorio. Ahora se puede sacar una tarjeta de transporte desde el mismo pueblo y no ir a la capital. Se ha dado un impulso a los planes de empleo propios, que ha llegado a 208 municipios por primera vez. El incremento de las inversiones en los pueblos ha sido un 54% superior. Se ha dotado de alma a la marca Alimentos de Segovia, de pasar de 80 productores a más de 300 y más de 1.000 reseñas de productos alimenticios. Y el servicio de extinción de incendios, que anunciamos en el año 20, fue dotado de presupuesto en 21, y aunque luego estuvo afectado por el plan sectorial de la Junta, no nos ha impedido para desarrollarlo y ser ya una realidad.

P.- No se ha referido a la lucha contra la despoblación y fue, junto a la conectividad, otro objetivo principal cuando llegó al cargo.

R.- La lucha de la despoblación la entiendo más allá de un eslogan. La entiendo acercando los servicios a los pueblos y eso engloba todas nuestras actuaciones. Hemos querido interconectar todos los ayuntamientos y que sea una herramienta para luchar contra la despoblación. Todas las actuaciones que te he comentado antes son las que hacen luchar contra ella. Hay que apostar por las prestaciones de servicio, a falta de fiscalidad propia.

P.- Soria y Zamora la solicitan. ¿Segovia también?

R.- Efectivamente. Cuando hablamos de beneficios fiscales no hablamos de algo que no se hiciera desde antes. La historia es para releerla. Hay que incentivar a quien vive en el medio rural y tiene carencias. No puede tener el mismo tramo fiscal el que vive en un pueblo y tiene médico una vez al mes, al de urbano que tiene este servicio todos los días. Lo mismo ocurre con las empresas. Las rurales tienen mucho más complicado su acceso al mercado. La fiscalidad diferenciada se tiene que plantear porque así tenemos el mapa que tenemos.

El presidente de la Diputación posa en su despacho J.I.F.

P.- ¿Estar tan cerca de la Comunidad de Madrid otorga beneficios o problemas?

R.- Tiene sus cosas buenas y malas y lo hemos visto en estos últimos cuatro años. Por ejemplo, por la proximidad fuimos de las primeras con medidas más duras y con más contagios durante la pandemia. Pero tiene muchas más cosas buenas. Cerca de 5.000 segovianos van todos los días a trabajar en AVE. Además, la proximidad te permite un acceso y movilidad turística que no la tiene casi nadie. Tener más de 6 millones detrás de la Sierra de Guadarrama es una oportunidad.

P.- Al más puro estilo VAR en el fútbol, tuvieron que esperar a última hora para conocer su mayoría absoluta en las anteriores elecciones. ¿Espera menos susto en esta ocasión?

R.- Soy optimista, hemos hecho nuestro trabajo y espero que tengamos un retorno. Creo que vamos a mejorar los resultados de las pasadas y lograremos incluso la alcaldía la ciudad con un proyecto serio que ponga en valor a esta ciudad. Después de 20 años de gobierno socialista que ha venido marcado por el retroceso. Por eso, confío en la gestión realizada y en la implantación territorial del PP en la provincia. Aspiro a revalidar la mayoría absoluta, pero en esta ocasión a no esperar a última hora. Incluso creo que podemos sumar algún concejal más.

P.- Y buscará también su reelección en Collado Hermoso donde lleva desde 1995.

R.- Sí, así es. Otra legislatura más con un buen grupo de trabajo

P.- Hablamos de pasado, pero hay que mirar al futuro. ¿Qué ofrece el PP a Segovia?

R.- Primero hay que ganar y luego ver qué mimbres tenemos para hacer el cesto. Cuando lo tengamos, analizar los perfiles de las personas y poner en marcha el proyecto. La palabra puede ser consolidación. Por ejemplo, el servicio de bomberos, el acceso a todas las prestaciones de carácter social, el buscar una atención en la persona para que sea la protagonista. Hay que promocionar la provincia desde el punto de vista turístico con diferentes planes, y hay que seguir trabajando en las mejoras de la red de carreteras de la provincia, donde contamos con más kilómetros de gestión provincial que autonómica o nacional.

P.- Ha sacado pecho por la marca Alimentos de Segovia. ¿Es el momento de pensar en grande y salir fuera?

R.- Estamos trabajando en diferentes líneas. El incremento de los productores que se han adherido nos exige otra manera de actuar. Tenemos que consolidar lo de dentro para salir fuera, y sinceramente creo que vamos por el buen camino. Por ejemplo, participar en la ‘La Noche Q de Calidad’ durante en Fitur en el Palacio de Cibeles fue un éxito.

P.- ¿Qué puede ofrecer la Diputación al AVE?

R.- El AVE es la respuesta pendiente, bueno realmente no el AVE, que por cierto llegó con un gobierno del PP, que no se olvide, sus accesos. Pero está claro que no se ha sabido gestionar el entorno. Tenemos una administración municipal que tiene en esta estación su mayor entrada de visitantes y de gente propia y que no ha sido capaz de acercar. Debería haberse hecho una gestión y no se ha hecho. Toca mejorar los entornos con aparcamientos y mejorar la accesibilidad. Ahora mismo entrar en la estación se ha convertido en un Tetris. En nuestro caso, estamos valorando la opción de realizar un acceso directo a la estación desde la carretera de Segovia a San Ildefonso a través de una rotonda, una conexión directo. Lo haríamos en colaboración con Junta y con quien es responsable de todo esto, el Gobierno, ya sea por el Ministerio o Adif.

P.- Habla del Ayuntamiento de Segovia. Parece que su esperado Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) puede ser pronto una realidad. ¿Qué supondría para la provincia?

R.- Hablamos de proyectos que cada legislatura van cambiando de nombres para no seguirlos el rastro cuando no salen adelante. Ahora toca llamarlo así, pero ya he vivido hace 4 años cuando hablaron de que 10 empresas de tecnología de alto nivel estaban dispuestas a entrar en lo que se llamó entonces CAT. Ahora es CIDE. Soy de realidades y no de fuegos artificiales, que es a lo que nos tienen acostumbrados, con proyectos no concluidos.

P.- En lo que no ha tenido ningún problema es exigir a la Junta en el aspecto de los centros rurales.

R.- No tengo problemas porque es una reclamación de los ciudadanos y hay que pedirlo porque somos sus representantes. La realidad poblacional no es tan sangrante en la provincia como en otros lugares, quien pierde habitantes es la ciudad no la provincia, pero hay que tomar medidas. Cada vez hay menos profesionales y no se cubren los puestos, y es algo que estamos escuchando a la gente y luchando en ello.

P.- El presupuesto es el mayor de la historia, pero aquí lo principal es ejecutarlo.

R.- Sí, lo hacemos. Nos hemos aprovechado de las reglas fiscales y de los fondos europeos para pasar de 50 millones a 90 millones de euros, un 54% aproximadamente más. Y eso es importante, te da tranquilidad para ejecutar los programas. Pero lo que más me congratula es que se está ejecutando, El capítulo de Inversiones propias y en los pueblos lo estamos cumpliendo en un nivel casi pleno. La labor se está realizando bien.

P.- Uno de los problemas que tienen los mayores es la falta de acceso a servicios bancarios. ¿Cuál es la situación en la provincia?

R.- Hemos estado tratando de gestionarlo y no es tan fácil, La exclusión no es la misma que en otras provincias. Aquí la antigua Caja Segovia, ahora Caixabank, contaba con ofibuses y se han mantenido. Estamos viendo alguna manera más, pero no hemos tomado ninguna. Es cierto que nuestros mayores se enfrentan a servicios financieros que cada vez son más exigentes. En este caso, una acción que hicimos fue una financiación en las empresas para que se pudiera realizar el pago por tarjeta, que en todos los lugares hubiera servicio de pagos. En estos momentos tenemos la mitad de la provincia cubierta con los ofibuses y estamos trabajando en más herramientas. El coste de los cajeros es alto y se ha demostrado que no responde como debería.

P.- Acercar la cultura al mundo rural es esencial para sentirse vivo.

R.- En estos años la Diputación ha apostado por acercar la Cultura a todos los rincones de la provincia, con programas de difusión cultural que ponemos al servicio de todos los ayuntamientos. Desde musica tradicional y folclores, hasta magia, pasando por el humor de los monologuistas o el teatro. Pero además, contamos con dos espacios culturales de primer nivel como el Teatro Juan Bravo y el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente que cuentan con el respaldo del público gracias a la calidad de las actuaciones y exposiciones que pueden disfrutarse en ellos respectivamente. En este sentido, hemos apostado por la gratuidad del museo y los precios bajos en el teatro, para así acercar la cultura a todos los públicos.

P.- ¿Qué mensaje se puede mandar a los más de 150.000 segovianos de la provincia?

R.- No creo en la provincia de Segovia vaciada, trabajo porque sea la provincia deseada y para poder hacerlo hay que tener la mayoría de los municipios con gobierno del Partido Popular.

