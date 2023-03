Martín Luna, el rey de los monólogos a la carta en bodas y eventos: "En vez de regalar los mismos calcetines, me regalan a mí "

Ir a una boda y que después del convite nupcial el regalo de los novios sea una actuación de Martín Luna es de lo mejor que te puede ocurrir. Y lo digo por experiencia, porque este que escribe y entrevista disfrutó de lo lindo hace más de un año con el monólogo a la carta que este vallisoletano preparó sobre la vida, obra y milagros de los novios (Fran y Diana). Y es que así es Martín Luna, un humorista que ha sabido amoldarse a los nuevos tiempos y encontrar su nicho de mercado en eventos privados y en las famosas BBC.

El reloj pasa rápido y ese muchachito de Valladolid (con parte de Cangas de Narcea) que tocaba “malamente” la guitarra se ha convertido en un referente del humor y ahora cumple 25 años de profesión. Sí, sus bodas de plata sobre el escenario. Y que mejor forma de celebrarlo que en el Teatro Zorrilla el próximo 22 de marzo a las 20.00 horas. Y no, al contrario que los invitados de El Hormiguero, Martín no tiene que hacer promoción: lo tiene todo vendido. Nadie quiere perderse un show que contará con artistas de todos los sectores como Jesús Cifuentes, JJ Vaquero, Sergio Encinas, Redry, Raúl Olivar, Las Valquirias, Patri de la Fuente o Happening, entre otros muchos.



Un espectáculo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer por lo que también habrá fila cero y es tan fácil como mandar un Bizum (eso que ahora está tan de moda) al número 06101, y en esto sí que tenemos que estar todos. Hacemos un repaso de esta carrera profesional que como todos los cuentos mágicos comenzó con una actuación en el colegio: el cangrejo Sebastian de la Sirenita marcó un antes y un después.

Pregunta. 25 años haciendo el humor. ¿Se acuerda de su primera vez?

Respuesta. (Risas). De esto sí. En otras cosas ni me acuerdo. Me acuerdo de mi primera vez con un público que fue en el Bar Camaleón en la zona de Cantarranas. Estaba de camarero y venía de hacer un curso de interpretación y expresión oral. Se lo comenté a mi jefe y me dijo, “haz lo que quieras” porque ya pasaba de mí. Esa noche mezclé historias con alguna canción y se llenó. Así que el jefe me dijo a terminar “hay que volver a hacerlo”. Luego me llamaron del Tío Molonio que allá por 98 era como actuar en el Club de la Comedia. Desde entonces me empezaron a llamar de más sitio y hasta hoy.

Su primera actuación en un bar de Cantarranas Cedida

P.- ¿Y pensaba que iba a estar tanto tiempo viviendo de la gracia?

R.- No. Sabía que me gustaba mucho lo que hacía. Venía de hacer teatro en el colegio San José, pero nunca pensé que me daría para tanto. Y todo comenzó con una actuación haciendo de cangrejo Sebastian de la Sirenita. Fíjate.

P.- ¿Cómo ha logrado reunir en una misma noche a “lo mejor de lo peor” gente como Cifu, JJ Vaquero, Sergio Encinas, Redry o Las Valquirias? Lo de la agenda ha tenido que ser de locos.

R.- Huff, ya te digo. Ha trabajado más para organizarlo que el día del espectáculo. La verdad es que en estos 25 años he conocido a mucha gente, que aunque sean de otros sectores, ahora quieren estar en este día tan especial conmigo. Son gente que admiro y aprecio.

P.- ¿Qué les espera?

R.- Es un evento fiesta. Es como una especie de bodas de plata, un show de variedades. Un repaso de 25 años de mi carrera, pero con estos artistazos. Vamos a tener más de una sorpresa, que no te puedo contar porque dejaría de serlo.

P.- Cuénteme esa actuación que dijo ‘tierra trágame’.

R.- En Tordesillas. En una cena de Águedas. Algo falló. Según entré ya empezaron a gritar. Yo ya sabía que algo no iba bien. De repente se confirma lo peor. Algunas pensaban que era un estríper. Otras no. Comenzó la discusión para decidir si seguía o no…con el monólogo. Llegó incluso a realizarse una votación a mano alzada y salió que siguiera pero de manera muy justa. Al final actué, pero solo para las que querían. Y no, no hubo streptease, aunque no lo entendí porque yo tengo un desnudo curioso.

"He tenido actuaciones muy especiales, pero me quedo cuando di el pregón en Viana de Cega, mi pueblo"

P.- Venga. ¿Y su puerta grande?

R.- He tenido actuaciones muy especiales, una de la que no puedo hablar porque fue mágica (risas) pero yo creo que me quedo cuando di pregón en Viana de Cega, mi pueblo, fue muy especial. Luego he tenido actuaciones en Madrid en el Comité Olímpico Internacional, pero como dar el pregón de tu pueblo no hay nada.

P.- Sé lo de que habla, yo lo di en el mío. (Risas). ¿Y el humor de Martín Luna ha cambiado?

R.- Te adaptas, pero no he cambiado mucho el formato. No soy el monologuista puro, porque desde siempre he jugado con muchos recursos, meter una guitarra por ejemplo. Me adapto a alguna circunstancia de esos famosos limites del humor. Aunque es cierto que yo nunca he sido de meterme en fregados, pero aún así siempre vas con miedo. Dices una cosa y se ofenden seis colectivos.

Cartel

P.- Y si no la dice se ofende el colectivo de los que no se ofenden nunca.

R.- (Risas). Exacto. Vamos a ver. He mantenido siempre mi estilo y mi esencia porque el personaje Martín Luna siempre es de interactuar. He evolucionado y la experiencia te da un poso, pero no he cambiado el formato ni la esencia.

P.- ¿Quién le hace reír?

R.- Crecí riéndome con Martes y Trece, antes veía a Faemino y Casado y no me gustaban, ahora me encantan. Es un humor elaborado que con el tiempo gana. Por ejemplo, JJ Vaquero es rapidísimo, Coronas, me gusta mucho, él y todo el mundo de 'Ilustres Ignorantes'. Pero no te quiero dar nombres porque alguno me voy a dejar, no quiero meterme en fregados, que siempre me falta alguno.

"Nunca he sido de meterme en fregados, pero aún así ahora siempre vas con miedo. Dices una cosa y se ofenden seis colectivos"

P.- Y cuando otros salen en la televisión o en la radio, usted va y encuentra su nicho de mercado en las bodas y en los eventos empresariales.

R.- Es cierto que muchos cómicos tenemos una base ante el escenario, pero luego nos hemos ido especializando, y yo lo he hecho en evento privados, de humor a la carta. Estoy en ese evento de una empresa con sus empleados, en una boda con un monólogo con la vida de los novios. Incluso he llegado a ser el regalo. Sí, el regalo. En vez de regalar los mismos calcetines por sexta vez, me regalan a mí para hacer un monólogo de su vida. Y la verdad es que gusta y emociona. No hay nada más bonito que reírse en esta vida y si lo haces de cosas que has vivido, que te han emocionado, pues mucho mejor.

P.- ¿Qué le quita la sonrisa?

R.- Las enfermedades con las que tenemos que luchar y que no damos con una solución. Perder gente por el cáncer.

"La gente agradece que la persona que ha ido a actuar se involucre en sus cosas, que sea una actuación a la carta"

P.- ¿Cambia su humor dependiendo de la ciudad donde actúa? Ya sabe que no es lo mismo un taco en el sur que el norte.



R.- Me gusta hacer una labor de documentación a los lugares donde voy. Conocer bares típicos, los problemas que tienen los ciudadanos, si están reclamando el tren desde hace años, cosas concretas. La gente agradece que la persona que venido a actuar cuente cosas suyas, que sea algo suyo. Eso hace más especial y único el monólogo.

P.- Martín, ¿qué piensa hacer en los próximos 25 años?

R.- Muchas cosas. Siempre se puede mejorar. Quiero seguir siendo feliz con lo que hago, porque no tengo grandes objetivos, solo seguir disfrutando y conocer a más gente.

Sigue los temas que te interesan