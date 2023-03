De la depresión a poner a jugar a toda Zamora: la historia de superación e ilusión de Marta y Juan Antonio

Pese a que la crisis económica de 2008 afectó duramente a prácticamente todos los negocios españoles, curiosamente fue el mismo año que los juegos de mesa empezaron un meteórico ascenso que no ha dejado de crecer. Parece que al necesitar apretarse el cinturón, hubo que buscar alternativas de ocio más asequibles y los juegos de mesa son una alternativa idónea para ello. Divertidos, educativos, socializadores y baratos para las horas de entretenimiento que ofrecen.

Una tendencia al alza la de este sector que vivió una gran explosión con la pandemia del COVID, en 2020. Al no poder salir de casa durante el confinamiento y las posteriores restricciones sanitarias, acabaron de hacer crecer este negocio, que ya abarca prácticamente a todas las edades, grupos y condiciones.

Pero lejos queda ya ese concepto de jugar a la baraja española, la oca o el parchís. Ahora prima la novedad, los retos mentales o el cachondeo, así que prácticamente cada semana, las editoriales estrenan algún nuevo juego para seguir llenando las estanterías de los conocidos como 'jugones'. Y es más que habitual que grupos de amigos o familia se reúnan para pasar una jornada en torno a un tablero, unas cartas o cualquiera de los novedosos formatos que se ofrecen hoy en día.

Algo que saben muy bien Marta Guerra y Juan Antonio González. Una encantadora pareja que desde junio de 2021 dirigen 'Tira y mueve', una tienda especializada en juegos de mesa en pleno corazón de Zamora capital. Desde la conocida calle Amargura, este matrimonio se preocupa muy mucho por traer a la capital zamorana buena parte de las últimas novedades en juegos de mesa del país. Cuidan con mimo a su público y este ha respondido con la misma moneda confiando en su criterio para amenizar sus jornadas de juegos.

De la depresión a los juegos

Marta jugando con unas clientas en la tienda

Pese a la alegría y el colorido que desprende esta tienda de juegos, su origen llega desde una historia de depresión. Marta es técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y tuvo que vivir lo peor de la pandemia del COVID, trabajando "sin medios ni recursos". Pero llegado septiembre de 2021, su contrato se terminó y no la renovaron más. Así, esta profesional de la sanidad cayó en una "depresión horrible" porque no encontraba trabajo y su desesperación fue en aumento.

Pero ahí tenía a su compañero de vida, su marido Juan Antonio que le propuso la mejor locura que nunca se le pudo ocurrir. Este hombre es comercial de una de las editoriales que fabrican y distribuyen juegos de mesa y se le ocurrió la idea de "montarle una tienda de juegos".

El primer pensamiento de Marta fue que "a dónde vamos nosotros con una tienda así en Zamora, según está la cosa, que no dejan de cerrar negocios". Pero Juan Antonio se mostró confiado y tenía claro que si no funcionaba "se vendía todo y ya está". Pero no hizo falta. La acogida de los zamoranos fue maravillosa y "todavía no nos creemos la repercusión que hemos tenido".

'Tira y mueve' ha sido un no parar de gente que ha querido apoyar a este pequeño comercio zamorano, sobre todo en épocas navideñas. Tanto el primer año, pero sobre todo en la Navidad de 2022, "ha venido muchísima gente a comprar, que ya nos iba conociendo". Y especialmente zamoranos en la diáspora, que aprovechaban las vacaciones para volver a su tierra. "Tenemos muchos clientes de Madrid, Barcelona, Euskadi o Galicia que tienen aquí a su familia y cuando vienen a visitarlos, somos un punto obligado de paso para ellos", explica Juan Antonio.

De hecho, su público forastero les demanda en cada visita que terminen de ultimar su página web para poder hacerles encargos cuando están fuera de Zamora. "Ahora nos llaman por teléfono, nos encargan lo que quieren y mandan a la familia a por ello para que se lo lleven o venir a recogerlo cuando visitan Zamora", relata Marta.

El daño de la venta online

Juan Manuel aconsejando sobre juegos a un cliente

Una tarea pendiente que esperan acabar más pronto que tarde con una empresa local de diseño de páginas web y venta online. Y es que estos empresarios locales sufren especialmente la voraz competencia de las ventas por Internet. Las grandes plataformas tipo Amazon, Fnac o El Corte Inglés "siempre pueden vender un poco más barato y una diferencia de cinco o seis euros para los jugones, les hace decantarse por ellos muchas veces".

Así que esta pareja intenta abrir mercado aprovechando su ventaja y es la cercanía del trato, que atrae especialmente a un público familiar. A 'Tira y Mueve' suelen acudir muchos papás, mamás, abuelos o tíos a comprar juegos para los pequeños de la casa. Un mercado al que Marta y Juan Antonio se han tenido que ir adaptando. "Venían mucho preguntando por juegos para niños muy pequeños, de un año en adelante, que no tienen juegos de mesa como tal, pero sí nos hemos hecho con juegos tipo puzzles y cosas así para ellos", detallan.

Ante esta problemática de no poder competir con los precios ofrecidos en Internet, esta pareja piensa que sería una buena iniciativa para las tiendas especializadas como las suyas que se tomara la decisión de regular sus precios. Al igual que sí que ocurre, por ejemplo, con los libros. Juan Antonio defiende que los juegos de mesa son también cultura. Una idea que apoyan otros establecimientos como el suyo y creen que podría toparse el precio de los juegos, con unos descuentos máximos, como ocurre con el 5% en los libros.

Por el momento, lo máximo que puede hacer este pequeño negocio es ofrecer una tarjeta de fidelización para sus clientes, donde "van acumulando puntos y de cada cien euros, les hacemos un descuento de cinco". Además, siempre procuran poner el precio mínimo recomendado por las editoriales, para resultar lo más asequibles posible.

El apoyo de Zamora

La tienda especializada en juegos 'Tira y Mueve' de Zamora

La pareja confiesa que el establecimiento, a día de hoy, "no da para vivir" y la economía familiar tiene que completarse con el trabajo como comercial de Juan Antonio. Pero, como decíamos, el apoyo de los zamoranos de la capital y provincia ha sido el gran balón de oxígeno para esta tienda especializada.

Resulta que varios centros escolares de Zamora también son clientes habituales de 'Tira y Mueve'. Todo comenzó con varios profesores de la capital y provincia que "comenzaron a venir para comprar juegos y poder usarlos en sus clases dentro del método de aprendizaje basado en el juego".

Muchos de estos juegos se utilizan para enseñar cálculo mental, comprensión lectora, historia o economía. Algo que poco a poco ha ido calando en los coles zamoranos, hasta que la tienda de la Amargura se haya convertido en punto de compra de colegios como el Santísima Trinidad de Zamora o el CRA de Moraleja del Vino.

Con pequeños pasos, la tienda va prosperando y, cada día, más gente e instituciones confían en ellos. De hecho, esta pareja acaba de cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento de Zamora para ser su distribuidor oficial de juegos para las actividades de ocio educativo que se organizan desde el ente público local.

Y, finalmente, otro gran apoyo ha sido el dueño del fantástico local donde se ubican. Habitualmente muchos comerciantes u hosteleros zamoranos se están enfrentando a unas condiciones inasumibles por el precio o estado de los locales en alquiler de la capital, pero Marta y Juan Antonio han tenido "suerte" en ese sentido.

La pareja alquiló el local a una sociedad que tiene en propiedad varios edificios en Zamora y la persona que se lo arrendó les confesó que "prefería tener los locales abiertos y dar facilidades a la gente para que los alquilaran". Y este fue el caso de Marta y Juan Antonio. Ellos recibieron el local completamente reformado, listo para entrar a trabajar, con una cristalera preciosa y dispuesto para comenzar. Además, de momento, el precio del alquiler no les ha subido y cree que así van a seguir.

