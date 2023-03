El nuevo restaurante 'healthy' de Valladolid que quiere cambiar la alimentación en el deporte base

Cambiar el típico bocata de panceta o chorizo de los postpartidos por el poke y así promocionar la vida saludable entre los más pequeños de Valladolid. Esa es la intención de Javier León, Sergio Saiz y Sergio Estévez, tres jóvenes emprendedores que se han hecho con la gerencia del Wakaya Poke & Healthy Bar, un establecimiento situado en el Paseo de Isabel la Católica que reabre este miércoles, 15 de marzo, sus puertas bajo su batuta y con un nuevo concepto. "Queremos ser disruptivos", menciona el primero de los mencionados en una entrevista con este periódico.

Javier y Saiz llevan ya unidos unos años dentro de una compañía de gestión deportiva, algo que les ha empujado a intentar llevar a este sector esa "pata" que les faltaba. Por su parte, Sergio Estévez ha sido compañero del primero de ellos en el CD Villa de Simancas y en el Atlético Tordesillas, lo que le ha vinculado, junto a su espíritu emprendedor, a este proyecto. "Queríamos entrar en algo de hostelería y restauración y creemos que está asociado a la idea del deporte con este modelo de negocio de comida saludable, unido a un estilo de vida. Era una pata que nos quedaba colgando para dar servicio a clubes e instituciones porque en la empresa de gestión deportiva ya nos dedicamos a la organización de eventos, gestión de instalaciones, etc", asevera Javier.

El objetivo no es otro que dar un asesoramiento a los clubes y un soporte a nivel de producto con los denominados pokes y otro tipo de productos saludables. "También tenemos platos como pueden ser el tataki de atún, de salmón, ternera o pollo marinado. El poke es por lo que se nos conoce, pero la gente que a lo mejor no es tan afín, que les da un poco de respeto o no lo conocen tienen esas opciones", subraya el joven emprendedor.

Precisamente, es ese desconocimiento de lo que es el poke lo que les ha llevado a apostar por un trabajo de promoción integral, con el objetivo de todo aquel ajeno a este producto tenga la oportunidad de probarlo. Lo harán en un principio con ofertas, como las que tienen preparadas para la promoción de apertura, y también con presentaciones a los clubes con la primera toma gratis. "Queremos que nos conozcan y vean que el poke es una base de arroz que luego eliges una proteína y diferentes toppings. A lo mejor si no te gusta te da respeto, pero vamos a tratar de acercarlo", relata Javier León.

Incidir en la importancia de la buena alimentación

Uno de los temas en los que inciden en su política es que muchas veces los padres de los más pequeños se "esfuerzan en que el niño vaya a tecnificación o tenga mejor golpeo", todo ello sin dar "tanta importancia a la alimentación". Esta es una corriente que buscan cambiar con su producto, el cual al denominado que cumple con "las tres 'S': que sea sabroso, saludable y sostenible". "Queremos acercarnos al público joven, de los 16 a los 30 años y a los papas con los niños para inculcar que la comida saludable también está rica y que es una alternativa más en el mercado", insiste.

La proliferación de este tipo de negocios, referidos a los denominados negocios 'healthy', hace que la competitividad entre los establecimientos sea feroz, pero una de las "ventajas" que aseguran tener estos tres jóvenes es que "conocemos al público de Valladolid, nos conocen y sabemos que tecla tocar para acercarnos". "Nuestros competidores a nivel de marketing son buenísimos, pero su trato no es tan cercano porque ellos están en todas las ciudades, no conocen al cliente final. Repiten un sistema", aclara. Es justamente esa su diferenciación, el sistema, ya que el suyo quieren que sea adaptarse con su sistema al público.

Novedades

Wakaya Poke & Healthy Bar ya existía con anterioridad, aunque no con la misma idea general de negocio, por lo que han tenido que apostar por algunas novedades que les permitan ofrecer algo diferente. Por ejemplo, con esta nueva reapertura van a incluir la Kombucha, que es un refresco que está teniendo un "boom espectacular por sus beneficios gastrointestinales".

"También vamos a incluir el poke de 500ml. Con este te acercas a todo tipo de público. Por ejemplo a los chavales cuando viajan fuera y que no les suponga muy cansado comerlo o para ese público que quiere probar otro tipo de productos como los entrantes y hacer una experiencia más global", afirma Javier.

Sergio Saiz y Javier León en el interior del establecimiento.

Emprender en aguas turbulentas

Abrir en tiempos de tempestades tampoco es algo sencillo, pero esto no es algo que asuste a estos jóvenes, a pesar de que además sea su primera experiencia en hostelería y restauración. "Somos tres locos. No nos da miedo, hay que arriesgarse", afirma con rotundidad Javier León.

Para ello, lo que han hecho es un estudio al dedillo del mercado, conociendo los productos, cómo se quieren acercar y los márgenes que utilizan y tienen. "Hemos tratado de dejar al azar un porcentaje muy pequeño. Tenemos el conocimiento, la capacidad, las ganas y el empuje de hacerlo", aclara.

Además, tal y como reitera durante toda la conversación, son jóvenes "sin muchas obligaciones a nivel familiar y otro tipo de responsabilidades". "Si no lo hacemos ahora creo que ya no lo vamos a hacer en el futuro. Más adelante sería muy complicado, se ha dado esta oportunidad y asociado a la gestión deportiva creo que sí tiene sentido y tiene cierta coherencia. Si sale mal, habremos tenido una experiencia. Siempre con respeto y con una consciencia de la situación económica del país y de la ciudad", matiza el joven vallisoletano.

Wakaya Poke & Healthy Bar reabre este miércoles, 15 de marzo, en Valladolid con la nueva gerencia de estos tres jóvenes decididos a cambiar el concepto de la alimentación del deporte base de la ciudad. Todo ello para fomentar un estilo de vida saludable entre los deportistas más pequeños y cambiar la costumbre del bocadillo de panceta o chorizo tras los partidos.

