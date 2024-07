La canción de una charanga vallisoletana que se escucha en todas las fiestas de los pueblos: “Es un himno fiestero en Castilla y León”

La bella localidad de Peñafiel, en la provincia de Valladolid, se prepara ya para vivir unas fiestas mágicas como son las de San Roque. Queda apenas un mes y las peñas ya se preparan para días que se antojan mágicos y que están cargados de diversión. Vecinos y turistas disfrutarán en las calles de decenas de actividades.

También se prepara para vivir los festejos la Charanga La Nota. Una agrupación de músicos que se ha convertido en famosa por registrar una canción que no falta en ninguno de los festejos de Castilla y León y menos de la provincia de Valladolid.

La Sandía cuenta con más de un millón de visualizaciones de Youtube y cerca de dos en Spotify. Conocemos todos los detalles de este bombazo.

Una pasión y el nacimiento de una charanga en Peñafiel

“Soy un joven de 27 años al que le encanta la música. Me dedico, profesionalmente, a la fisioterapia y soy readaptador físico. También charanguero en mis ratos libres. Me defino como una persona feliz y dicharachera que disfruta con lo que hace. Me gusta también ver disfrutar a toda la gente con nuestra música”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Daniel de la Fuente Plaza.

Él, a sus 27 años, lleva nueve formando parte de la Charanga La Nota de Peñafiel. De hecho, ha vivido en la bella localidad pucelana hasta que, a los 18 años, tuvo que irse a la capital para estudiar el doble grado en Fisioterapia y CAFD. Desde muy pequeños ha estado ligado a la música ya que con solo 5 años ya comenzó a tocar la corneta con la Banda de Cornetas y Tambores de la Pasión de Peñafiel. Con 7 años comenzó a tocar la trompeta y percusión hasta terminar el grado elemental de música.

“La Charanga La Nota nació en el año 1998, justo uno después de que yo llegara al mundo. El año pasado hicimos, con motivo de los 25 años, una fiesta de aniversario para todo el mundo que nos quisiese acompañar y fue un auténtico éxito”, confiesa nuestro protagonista. Él entro a formar parte de dicha charanga allá por el año 2015. Esta es su novena temporada, ni más ni menos.

La Charanga La Nota durante unas fiestas Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

En la actualidad, la Charanga La Nota cuenta con 25 miembros en plantilla, aunque la vieja guardia de la agrupación ya va haciendo menos bolos al contar con más responsabilidades. Familia, hijos y demás. Aunque el futuro está asegurado gracias al empuje de las nuevas generaciones.

Una canción que se escucha en todas las fiestas

“La idea de la canción de La Sandía surgió en Miranda de Ebro. Estábamos tocando con la charanga y una chica nos preguntó si nos sabíamos la canción de ‘La Sandía Gorda’. Esa misma noche, algunos compañeros se pusieron a sacar una melodía para la letra que les habían dicho. Tras unas cervezas y horas de risas surgió la canción. Posteriormente se ha ido mejorando hasta que la registramos”, confiesa nuestro protagonista.

Un registro que llegó en el año 2018. “Ahí la registramos grabando un sencillo para subir a varias plataformas musicales, al igual que “No te preocupes mamá”, otro que sacamos en 2020 que no ha llegado al nivel de La Sandía pero que pega fuerte también en Castilla y León”, explica Daniel.

Desde Miranda de Ebro a tocarla en todos los pueblos a los que van. A la gente le encanta, le da felicidad y eso se nota. No fue hasta el año 2016-17 cuando empezó a dar el “pelotazo”.

“Nos dimos cuenta porque la empezaban a pedir en todos los pueblos. Las demás charangas nos pedían la partitura para tocarla ellos también y veíamos vídeos, continuamente, de muchas charangas de España tocándola mientras la gente se volvía loca. En 2018 la grabamos y la registramos en nuestra propiedad”, informa nuestro protagonista.

Se puede decir que es “un himno fiestero en Castilla y León” e incluyo “en España en general”. Se escucha en cualquier fiesta y a todo el mundo le anima.

Imagen de la Charanga La Nota

Se ha escuchado en 63 países y será protagonista en las Fiestas de San Roque de Peñafiel

“En Youtube, en la actualidad, contamos con 1,2 millones de reproducciones. En Spotify estamos muy cerca de los dos millones. Es complicado saber hasta donde ha llegado la canción, pero gracias a los registros y reproducciones en Spotify sabemos que se ha escuchado en 63 países. En Francia, Alemania, México, Argentina, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Irlanda, Chile o Suiza”, informa Daniel.

Es una alegría tremenda para la Charanga La Nota, como ellos mismos confiesan, que “a todo el mundo le guste” y que “les digan que es un temazo” y que “lo están reventando”. Un tema con mucha fuerza que genera diversión y un gran subidón a todas las personas que lo escuchan.

“Estamos preparando las Fiestas de San Roque de Peñafiel con mucha ilusión y ganas. Este año tocaremos el 13 de agosto en el desfile de peñas y en el vermú del 15 y 16 de agosto. Tenemos ganas infinitas de hacer disfrutar a la gente de nuestro pueblo y a aquella que se acerque a Peñafiel”, finaliza Daniel.

Seguro que La Sandía suena, y mucho, en el lugar que la vio nacer.