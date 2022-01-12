Segovia 13-F: ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN
Lista completa de candidaturas por Segovia a las elecciones de Castilla y León
Las elecciones se acercan y los partidos han presentado sus listas para los comicios del 13-F12 enero, 2022 10:39
El próximo 13 de febrero los castellanos y leoneses estamos llamados a las urnas. Entre las papeletas que encontremos en los colegios electorales habrá muchas opciones. Hoy, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la lista completa de todos los candidatos por provincia y partido para las elecciones.
Estas son las listas completas de todos los partidos que se presentan a los comicios, por el orden en el que han aparecido publicadas en el Bocyl.
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEGOVIA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ REQUERO
2. JOSÉ LUIS SANZ MERINO
3. MARÍA ÁNGELES GARCÍA HERRERO
4. ELENA RINCÓN IGLESIAS
5. FRANCISCO JAVIER CARPIO GUIJARRO
6. PILAR ARES DE BLAS
Suplentes
1. CARLOS ENRIQUE FUENTES PASCUAL
2. MARGARITA MEROÑO VALRIBERAS
3. DANIEL SACRISTÁN GÓMEZ
CENTRADOS (centrados)
1. SANTIAGO GANCEDO BARANDA
2. BORJA SANZ QUIZA
3. ESTHER BERMEJO BRAVO
4. MIRIAM DE ANDRÉS DE LUCAS
5. JOSÉ LUIS SANTOS CASAS
6. SARA ISABEL DÍEZ SALGADO
Suplentes
1. MARÍA CARMEN GARCÍA GÓMEZ
2. LUIS MARIANO ORTIZ ESTEBAN
3. JUAN JOSÉ ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. AFRODISIO ÁNGEL MARTÍNEZ HERRERO
2. VÍCTOR MANUEL ALVARADO GÓMEZ
3. MARTA CARMEN VELASCO GOMEZ
4. SARA SACRISTAN ROMERO
5. LUCIA ALAEJOS MARTIN
6. ANGEL JIMENEZ POLO
Suplentes
1. EDUARDO RICO POLO
2. LAURA MARTINEZ MINGUELA
3. MIGUEL ANGEL SAN JOSE ABRIL
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. CARLOS SERRANO HERMO
2. AMADA PEÑALOSA CHOUZA
3. JORGE CASAS NEIRA
4. LUCIA ARRANZ PASCUAL
5. CARLOS GIL CUEVAS
6. ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
Suplentes
1. MARIA SOLEDAD ALBA MORFORT
2. JACOBO ALFONSO PEÑA CONVERSA
3. IRENE ROZAS MARTÍN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOSE LUIS VAZQUEZ FERNANDEZ
2. ALICIA PALOMO SEBASTIAN
3. SERGIO IGLESIAS HERRERA
4. ANDREA RICO BERZAL
5. DANIEL BRAVO LOPEZ
6. MERCEDES OTERO OTERO
Suplentes
1. JOSE ANTONIO GONZALEZ CABALLERO
2. MARIA LUISA DELGADO ROBLEDO
3. RAMON LOPEZ BLAZQUEZ
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
1. FELIX MATESANZ SACRISTAN
2. FRANCISCO PIÑUELA SANTOS
3. NOELIA RUBIO RODRIGUEZ
4. CARMELO MERINO SANZ
5. LARA MARCOS CONTRERAS
6. MARIA JOSE HERNANDEZ ARAICO
Suplentes
1. ALEJANDRO PLAZA FUENTETAJA
2. ANA BELEN GUEMES GUEMES
3. DIEGO ALONSO JIMENEZ
VOX (VOX)
1. SUSANA SUAREZ VILLAGRA
2. MONSERRAT SANZ SOLIS
3. CARLOS FRANCISCO SANZ MORENO
4. PABLO MANUEL ARAGONESES GONZÁLEZ HERRERO
5. MARÍA DE LA SOLEDAD MARTÍNEZ DE LAGOS MUÑOZ
6. JAVIER AGUSTÍN JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Suplentes
1. MARÍA DEL CALOCO RODRÍGUEZ MORENO
2. TOMÁS LÓPEZ ALVÁREZ
3. ESTHER NUÑEZ MARTÍNEZ
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. JUAN MANUEL DIAZ-OTERO HERRERO
2. RAQUEL MARTIN SANCHEZ
3. ELENA TORRES TORRES
4. ANA MARIA GARCIMARTIN HERRANZ
5. JULIO VALBUENA PAJARES
6. NURIA SERRENES CACHORRO
Suplentes
1. JAVIER GARCIA SENDRA
2. PATRICIA MARQUES TEJEDOR
3. DANIEL GARCIA BARATA