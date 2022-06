La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública convoca una nueva marea blanca en Salamanca

El domingo día 19 de junio a las 11 de la mañana la plataforma de Salamanca para la defensa de la sanidad pública ha convocado una nueva marea blanca para denunciar la "situación precaria actual de nuestra sanidad en Salamanca, tanto a nivel de medicina hospitalaria como de atención primaria".

La Asociación para la defensa de la Sanidad pública de Salamanca apoya esta marea y participará activamente en ella.

En este sentido, argumentan que "la falta de profesionales sanitarios unido a una mala organización hospitalaria ha provocado las largas listas de espera existentes en la actualidad. Tomar medidas puntuales, como la oferta de “peonadas”, o la derivación de pacientes a la sanidad privada, puede disminuir estas listas en un pequeño porcentaje de forma temporal, pero mientras no se haga una planificación global, que permita establecer los recursos humanos y organizativos necesarios no se controlarán las listas de espera.

Explican que actualmente la atención primaria esta sobresaturada. La falta de sanitarios hace que la acumulación de las bajas y las jubilaciones sea la norma, lo que está llevando a los médicos y enfermeras de los centros de salud al limite de sus posibilidades y dificultando la accesibilidad en los centros de salud con demoras de más de siete días en algunos casos.

Tal es así, aducen, que la administración conocía desde hace tiempo que en estos tres años se iba a jubilar un importante número de médicos y enfermeras y en vez de ofertar plazas estables en los centros de salud para conseguir una atención primaria estable, fuerte, accesible y eficiente, responde con contratos inestables y oferta mayoritaria en las oposiciones de plazas de médicos y enfermeras de área que no tienen un cupo estable que atender y por tanto desestructura más la atención primaria. Luego dice que no se explica por qué no se quedan los MIR de familia que acaban su periodo de formación.

Por ello, dadas las circunstancias actuales, no nos podemos quedar pasivos, y animamos a los ciudadanos y ciudadanas de Salamanca a secundar esta manifestación para conseguir de una forma unánime y mayoritaria hacer llegar a la administración nuestras justas reivindicaciones y hacerles ver que Salamanca apuesta firmemente por una sanidad pública de calidad.

cartel marea 19 junio

