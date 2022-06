El cantante Mr. Kilombo se confiesa amante del vino de Toro y celebrará su cumpleaños con "unas botellas"

Luz, energía y vitalismo. Cuando haces una búsqueda sobre Miki Ramírez, más conocido como Mr. Kilombo, estas son las tres palabras que más se repiten. Tres acepciones que se vuelven más necesarias que nunca en estos tiempos convulsos, complicados e inciertos. El cantautor madrileño ha dedicado un rato entre vuelo y vuelo a charlar con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, donde hemos descubierto que es amante del vino de Toro. Y precisamente allí, mañana 11 de junio, ofrecerá un concierto en el Teatro Latorre, a partir de las 21 horas, con un precio de 10 euros.

Pregunta.- Esta será tu primera actuación en Toro, ¿cómo presentamos a Mr. Kilombo para quienes no lo conozcan?

Respuesta.- Siempre es lo más difícil, por eso prefiero que lo hagan los periodistas, y yo quitarme eso de encima. Diría que soy un tipo que hace canciones. Es lo que llevo haciendo toda la vida y es lo que me gusta. Siempre voy con mi guitarra y procuro hacer música de la forma más natural posible.

P.- Es muy difícil meterte en un estilo concreto, pero te he escuchado decir que ante todo eres cantautor y te importan mucho las letras. ¿Puede la letra de una canción remover por dentro, cambiar conciencias, enfadar…?

R.- Sí, la verdad que me gusta mucho darle importancia a las letras. Pero siempre dentro del concepto de una canción. Creo que hay ciertas licencias que en la poesía no se toman, pero en la canción tienen un significado diferente. Y desde luego que pueden remover. Hay gente que se cree que una buena letra solo lo es cuando es dramática, pero yo creo que una letra te puede llevar a bailar, divertirte, enfadarte, a asimilar cosas que te cuestan, o a encontrar otra forma de tomarte las cosas. Además, creo que las canciones son como recipientes y cada uno pone algo diferente. Puedes estar pensando en una cosa diferente cuando la hiciste, y luego llega de otra manera y cada uno entiende lo que necesita. Es la magia que tienen las canciones.

P.- Y ahora al revés, ¿qué espera Mr. Kilombo de Toro? ¿Conoces algo de la ciudad?

R.- Pues la verdad que no conozco nada de Toro. Solo el vino. Pero tengo varios amigos que han pasado por el ciclo y me han hablado maravillas, ósea que creo que va a ser muy divertido. Sí conozco bien otras zonas de Zamora, pero en Toro será mi primera vez.

P.- Toro tiene una programación de conciertos todo el año en su teatro, y a mayores celebra varios festivales muy potentes, por donde han pasado desde Rozalén, Pablo López, Delaossa, Reincidentes o Boikot. ¿Qué te parece una ciudad pequeña como esta apueste así de fuerte por la música en directo?

R.- Me parecen iniciativas muy interesantes. Por un lado porque también genera ese atractivo turístico, ya que hay gente que se desplaza de un sitio a otro. Cada vez que tocamos en algún sitio, siempre hay seguidores que nos cuentan que vienen de otros lugares cercanos. Entonces, creo que es una buena excusa para hacer un viaje y conocer otra región. Seguro que el sábado cuando toquemos allí habrá gente de otros lugares, así que opino que es bastante inteligente.

P.- ¿Qué se siente al tocar en sitios pequeños y alejados de las grandes ciudades como Toro?

R.- Tocar en recintos pequeños es lo que me es más natural y que llevo más tiempo haciendo. Llevo 20 años dedicado a la música, y han sido los últimos tres o cinco años que hemos visto como un crecimiento y hemos empezado a hacer recintos más grandes y festivales; pero en el fondo, mi hábitat natural es ese. Yo me he criado haciendo y viendo conciertos en Libertad 8 o El Búho Real, en Madrid. También opino que los lugares alejados de las capitales son muy interesantes y te encuentras sitios increíblemente bonitos. Hace poco estuvimos tocando un día en Barcelona y al día siguiente en Viniegra de Abajo (La Rioja) y el sitio era espectacular, así que creo que es importante recuperar estos espacios.

P.- La pandemia nos hizo tener que adaptarnos a los conciertos sentados, y los artistas tuvisteis que afrontar el reto de animar a la gente desde su silla. El sábado el concierto es en el Teatro Latorre, también en butacas, ¿cuáles son tus trucos para que la gente se venga arriba?

R.- Truco no tengo ninguno, pero sí me gusta escuchar el ambiente que se va creando. Es como una cosa compartida entre el público y el artista y que se genera ahí, como por combustión espontánea y hay que saber leerlo. A veces no necesariamente hay que venirse arriba, sino que es un momento para la escucha y para estar tranquilo atendiendo a la propuesta. Otras veces ves esas ganas de expresar y vas jugando con ella. Creo que una cosa que siempre viene muy bien es dejar un margen para la improvisación, que vaya ocurriendo lo que tenga que ser y vaya surgiendo ese diálogo de la forma más fluida posible.

P.- Y hablando de pandemia, sacaste disco (Cortocircuitos) en 2020 y estalló todo. Has tenido que esperar mucho para poder tocar tus canciones en directo. ¿Esto te da más ganas de enseñarlas al público?

R.- Fue justito antes de todo y fue una locura. También me alegra haberlo sacado antes porque es verdad que la música te acompaña en muchos procesos complicados.

Y sí, la cosa ha ido cambiando. Hemos tocado para gente sentada, luego para gente de pie. Ha habido como mucho cambio en las sensaciones que producían las mismas canciones. Pero a mí me encanta tocar en teatros, como en Toro, y creo que va a haber un mix de todo.

P-.- Sinmigo sigue siendo tu tema más escuchado en Spotify o YouTube y eso que tiene ya seis años. ¿Qué tiene esta canción?

R.- Pues sí, lo de esta canción fue un disparate y mira que estuve a punto de no ponerla en el disco, porque me parecía demasiado íntima. Menos mal que mi equipo, el productor, los músicos y gente que tengo más cerca, me dijeron que "no se me ocurriese dejarla fuera".

Toca algo que creo que todos hemos pasado por ahí y con lo que se puede identificar mucha gente. Ese tema ya se ha convertido en obligado en mi repertorio hasta que deje la música. Es algo bastante increíble lo que ocurrió con esa canción.

P.- Han sido dos años muy locos para todos, con miles de historias, pensamientos y reflexiones… ¿Te ha dado todo esto para escribir nuevas canciones? ¿Las veremos pronto en un nuevo disco?

R.- Las canciones llegarán ya. Hemos sacado un primer single (Ambivalencia); y vendrán varias durante este año. Durante la etapa de pandemia no compuse mucho, preferí estar perdido por la naturaleza, me ayudó mucho y dediqué mi tiempo a eso. Pero ahora sí estoy escribiendo mucho.

P.- La última y más importante, ¿te gusta el tinto de Toro? ¿Cuántas botellas te vas a llevar a casa?

R.- Por supuesto. Me llevaré unas poquitas botellas. Además, mi cumpleaños es dentro de poco y ya sé con qué lo vamos a celebrar, no faltarán en la cena.

