Publicado el cese del gerente del Ecyl y su sustitución por el viceconsejero de Dinamización Industrial

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este viernes el acuerdo de cese de Javier Moreno como gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) y su sustitución transitoria por el viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, Óscar Villanueva, como anuncio ayer el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el titular de Economía aseguró que había que ver "desde la normalidad" la dimisión de Moreno como gerente del Ecyl solo diez días después de acceder al cargo.

Carriedo se pronunció también acerca de la dimisión de Moreno, después de que se conociera que era socio de Data Consulting, empresa que impartía los cursos de igualdad denunciados por su partido, Vox, en el Ayuntamiento de Valladolid. "No es lo más común, pero recuerdo que en el Gobierno de España dimitió un ministro a los dos días", afirmaba con sorna.

El portavoz añadió que "los que estamos en servicios públicos tenemos que tener un tiempo" e informó de que Villanueva firmará pronto "su acumulación de funciones". "Esa responsalidad no puede estar sin cubrir y hay que dar esas funciones a otro alto cargo", señaló. Sobre la finalización del proceso de configuración de la estructura de la Junta, que no ha finalizado, Carriedo se mostró tranquilo. "La estructura no está completa pero la Junta está funcionando con normalidad. Los miembros tenemos un todos estamos sujetos a cada jueves a que haya cambios", ha zanjado.

Un ingeniero con 30 años de experiencia

Villanueva, que asumirá las funciones de gerente del Ecyl transitoriamente, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y se licenció en la Universidad Politécnica de Madrid en 1992. Además, cuenta con un Máster en Dirección de Empresas y Marketing por la Escuela de Negocios ESIC-Pozuelo (1997) y es Agente de la Propiedad Inmobiliaria desde el año 2000.

Villanueva cuenta con 30 años de experiencia profesional y entre 1992 y 1998 ostentó puestos de dirección en empresas de primer nivel nacional e internacional en todos los campos de la ingeniería civil. Posteriormente, fue director de varias mercantiles promotoras inmobiliarias, entre 1998 y 2011, y colaboró con grandes consultoras y organismos públicos en la redacción de planes estratégicos y proyectos europeos, entre 2014 y 2016. Su última función antes de ser nombrado en el cargo fue la de gestor de patrimonios mobiliarios e inmobiliarios, entre 2011 y 2022, desarrollando algoritmos matemáticos para el análisis automático de datos y la toma de decisiones.

