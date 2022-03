Salamanca 2002: el año de la ilusión y de la esperanza en una nueva Ciudad de Cultura

Hubo también un programa de inversiones privadas muy importante en la ciudad, que la dotó de una infraestructura hotelera relevante que no tenía Salamanca. La carencia no sólo era cultural, sino también hotelera para ser una ciudad de congresos, para ser ciudad de turismo cultural. Se necesitaba una dotación suficiente de hoteles. Y no los tenía. En aquel momento se abrieron 22. Ha seguido esa racha de los hoteles en alza. Se mejoraron las instalaciones en restauración, en hostelería en general, si la hostelería nocturna era conocida, otras lo eran menos. Tuvieron un gran auge porque aquel año además hubo un Plan de Excelencia Turística que realizaron Ayuntamiento, Gobierno de España y Junta de Castilla y León, que fue muy importante. Y lo más importante, la Capitalidad y el Plan de Excelencia permitieron convertir a Salamanca en un destino de turismo cultural que se ha consolidado, sin duda algún.

¿Si tiene que quedarse con algo de todo lo que aconteció, con qué sería?

Me quedaría con la implicación ciudadana. Esta es una capitalidad en la que esa implicación se ha destacado en encuentros, congresos, jornadas, estudios que se han hecho sobre Salamanca 2002 en España y fuera de España. Es una de las ciudades donde mejor y más intensamente respondió la ciudadanía al acontecimiento. Y eso es fundamental. Un acontecimiento de este tipo, si no tiene respaldo ciudadano, ya puede ser muy importante desde el punto de vista cultural, pero no funciona igual. Los salmantinos se convirtieron en los principales embajadores del acontecimiento, y eso es lo que ha quedado. Se ve de manera sorprendente cómo había un amplísimo consenso entre los distintos grupos políticos, organizaciones y, sobre todo, una gran implicación ciudadana. Yo creo que eso es lo mejor y lo que hay que agradecer.

¿Qué nos queda en la ciudad de todo aquello?

Quedan muchas cosas que ha que ir lanzando y actualizando, porque no se puede vivir solo de recuerdos. Nos quedan las infraestructuras culturales. Yo creo que son, como decía antes, una aportación importante a la ciudad. Nos quedan instrumentos de gestión cultural y turística nuevos. El Consorcio Salamanca 2002 fue sustituido por la Fundación Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes. Una Sociedad de Turismo que sigue funcionando también y de promoción económica. Nos queda una imagen de Ciudad de Cultura que después se ha reforzado. También con el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, Ciudad de Cultura, Ciudad Universitaria. Y nos queda, y creo que esto ha venido a redondearlo también, el VIII Centenario, con una colaboración muy importante entre Ayuntamiento y Universidad para relanzar una ciudad, su economía, su forma de vivir y su imagen, que tienen mucho que ver con la cultura y la educación.

¿No existía esa relación con anterioridad?

Siempre han existido buenas relaciones, pero proyectos conjuntos y una colaboración tan intensa, creo que no. Todo empieza con la capitalidad y da un salto muy importante, yo diría más, porque tuve la suerte de gestionar el VIII Centenario, da un salto importantísimo. A diario se ven la cantidad de proyectos en los que el alcalde y el rector están impulsando para la ciudad y la provincia.