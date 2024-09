Festival de orejas con los 'garcigrandes' en Salamanca

Cómo sería la tarde, que hasta el joven Nicolás, compañero de localidad, y algo tiene que ver con Carreros, salía feliz de la plaza de toros La Glorieta de Salamanca. Su torero, Roca Rey, arrancaba dos orejas al quinto.

Feliz tarde, suponemos que para el ganadero, Justo Hernández, y también para los matadores. Seis trofeos se repartieron Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado. Y, además, el cuarto toro ovacionado en una vuelta al ruedo.

Es que el presidente, Carlos Miguel Hernández, se hacía el duro en sacar el primer pañuelo, pero después sucumbía al ímpetu festivalero de los tendidos. Es que se aplaudía hasta a un toro flojo y desrazado. Las cosas del toro, se dirá.

No es que las desmerecieran los matadores por sus faenas. Cada una con su sello personal, definido y muy dispares en cuanto a la interpretación de la lidia. Pero es que los toros, ¡ay los toros! Ahí lo dejo, como diría Caprile, el de 'Maestros de la costura'.

Muletazo de Alejandro Talavante en Salamanca Estefanía Azul BMF Toros

Es que para que la dicha fuera más grande faltaban oponentes con suficiente presencia, bravura y raza para trasladar emoción a los tendidos y 'apretar' a las figuras. Algunas series, por no decir faenas, no eran más que limpiarle las babas a los 'garcigrandes'.

Pero vayamos a Alejandro Talavante. Ese extremeño de gusto exquisito. Pinturero. Elegante. Parsimonioso, que en su primero no tuvo oponente. Un toro flojito que no transmitía y Talavante con los aceros, en su línea.

Por el cuarto, al inicio, nadie daba un duro. Pero el pacense lo metió en la pañosa y lo hizo embestir. Sacando muletazos hondos y de mucho calado, con el toro lamiendo el albero. Se llevaba emoción al tendido, no mucha, pero que 'calaba' en los aficionados.

Una gran faena, trazada con variedad y lucida. Tal fue así que hasta un pequeño sector del público pedía, no supongamos que el indulto, algo que el matador también parecía que buscaba. Y tanto, porque pinchó, pero el público le dio las dos orejas. Cosas.

Remate por alto de Roca Rey en Salamanca Estefanía Azul BMF Toros

Roca Rey ejecutó una chicuelina en un quite al segundo toro que valía peso en oro. El peruano, que goza del favor de muchos aficionados jóvenes, logró sacarle al 'garcigrande' lo que no tenía. Pinchó e hizo bien el presidente en no darle el trofeo.

En el quinto, el torero de Lima salió a por todas, porque se quedaba atrás respecto a sus compañeros. Un toro que manseaba y solo hacía que buscar la querencia, no fue impedimento para que Andrés ejecutara una faena sólida, de mucho poder y variada.

Toreando casi en tablas, junto al tendido 5 y los toriles, el peruano conquistó al público salmantino, no le hacía mucha falta, ya lo tenía en el bolsillo y, tras una espectacular estocada, arrancó las dos orejas. Y Nicolás tan feliz.

Gusto y cadencia en Pablo Aguado Estefanía Azul BMF Toros

El sevillano Pablo Aguado está bendecido por el temple, la suavidad, la carencia, el buen gusto, la estética sevillana. Un placer ver como lleva al toro metido en la muleta y al paso que el matador imprime.

[Pablo Aguado: "Salamanca es campo, toro bravo y pureza"]

No conviene distinguir una faena de otra, del tercero y el sexto, en ambos cortó una oreja por su gusto. Por esa forma tan personal de la escuela sevillana, que se hace con aroma a emoción y belleza. Un gusto ver a este joven matador.

Y, así, cuando la noche entraba y las tormentas acechaban por las sierras de Salamanca, tres matadores volvían a abrir la Puerta Grande de La Glorieta. La lluvia, casi en los inicios, parecía que estropearía la tarde, pero no, al contrario, la regó de torería.

La empresa, tan feliz porque las puertas grandes atraen aficionados. Los matadores, tres cuartos de lo mismo, por triunfar en la tierra del toro, Salamanca, y los aficionados, porque sabían que había merecido la pena rascarse el bolsillo, ay!

[De Roca Rey a Marco Pérez: Salamanca acogerá seis festejos taurinos de primer nivel durante la Feria de la Virgen de la Vega]



Ficha del Festejo

Plaza de toros La Glorieta de Salamanca. Cuarta de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega. Casi lleno. Toros de Garcigrande, el cuarto de la tarde, de nombre ‘Querido’, Nº 2, fue premiado con la vuelta al ruedo.

ALEJANDRO TALAVANTE: ovación y dos orejas.

ROCA REY: ovación tras petición y dos orejas.

PABLO AGUADO: oreja y oreja

Incidencias: al finalizar el paseíllo sonaron los acordes del Himno Nacional de España. Juan Sierra se desmonteró tras parear al tercero de la tarde.