La Usal acoge al Grupo de Ciudades Patrimonio como "gran potencial económico"

La ciudad de Salamanca, y concretamente su Universidad, se han convertido protagonistas del patrimonio histórico y la cultura, todo ello asociado también al turismo y la economía, con la celebración de seminario 'La Gestión de las Ciudades Patrimonio. Resiliencia y sostenibilidad', inaugurado esta mañana por el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que estuvo acompañado por el recto de la Usal, Ricardo Rivero.

En nombre del Grupo, García Carbayo ha manifestado“nuestra condena firme y clara ante un ataque con trágicas consecuencias para la población civil de Ucrania, que trae consigo muerte, desolación y éxodo y a eso se suma nuestra reivindicación de salvaguardar la riqueza del patrimonio históricode Ucrania, que es patrimonio de todos los seres humanos, y ahora se ve amenazado por una invasión ilegal y cruel”.

La inauguración del seminario, organizado por el Grupo de Ciudades Patrimonio, en colaboración con la Universidad de Salamanca, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Salamanca, ha tenido lugar en elEdificioHistóricodelaUniversidad-EscuelasMayoresyha contado tambiéncon las intervenciones de Ricardo Rivero Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, y de Isaac Sastre de Diego, director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio, Cultura y Deporte.

El presidente del Grupo les ha dado la bienvenida a todos ellos y ha agradecido la participación de concejales y técnicos de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad; de los alumnos y alumnas que participan en el seminario y del resto de ponentes, así como el trabajo realizado para impulsar las jornadas por Luis Alfonso Hortelano Mínguez, director del Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Salamanca y director del Seminario, así como de Sara Núñez, vicedecana de Programas Nacionales e Internacionales de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca.

El alcalde ha reiterado en la Universidad de Salamanca “nuestro apoyo inequívoco a cualquier actuación encaminada al restablecimiento de la paz y de la convivencia democrática.Nuestro corazón está con las personas.Nuestras manos están abiertas para cualquier iniciativa humanitaria. Y nuestra responsabilidad, como estandarte en España de la defensa del patrimonio, está también en la reclamación de respeto hacia estos bienes que representan la memoria viva de los pueblos”.

Carlos García Carbayo ha subrayado el compromiso de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España con el “no a la tiranía. No a la pérdida injusta e irreparable de vidas. No al sufrimiento de Ucrania. No a la destrucción del patrimonio que solo conduce a que el mundo entero se empobrezca”.

En el mismo sentido, el día anterior, el presidente del Grupo leyó una declaración institucional en nombre de la Asamblea de alcaldes y alcaldesas de las 15 ciudades, en la que trasladan su apoyo inquebrantable a la población de Ucrania, piden el restablecimiento de la paz y reclaman el respeto al patrimonio histórico. La lectura de la declaración institucional tuvo lugar en el Ayuntamiento de Salamanca, durante la recepción a los representantes del Grupo, del Ministerio de Cultura y de la Universidad de Salamanca que participan en el seminario ‘Gestión de las Ciudades Patrimonio. Resiliencia y sostenibilidad’.

Durante la inauguración del seminario, Isaac Sastre, director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio, Cultura y Deporte, ha recordado que “el patrimonio es lugar de encuentro y el legado que custodiamos para futuras generaciones. No se me ocurre mejor lugar que Salamanca para reivindicar la cultura como ese lugar de encuentro. Como todas las ciudades centenarias, Salamanca tiene ese carácter universal y acogedor y representa esos valores que la Unesco consideró que había que revitalizar y defender tras unos tiempos convulsos en Europa. El patrimonio es también un sello de calidad humana. Después de dos años de pandemia nos damos cuenta de que el patrimonio tiene que estar más vivo que nunca y nos aporta la seguridad de sentirnos en casa y marca el camino de a dónde queremos ir”.

Isaac Sastre ha añadido que “elpatrimonio cohesiona al territorio y ahora, más que nunca, es sostenible. Tenemos por delante un maravilloso desafío en el que las 15 Ciudades Patrimonio sois la punta de lanza de esos valores y tenemos que reivindicar nuestra cultura y nuestro patrimonio, que es lo que nos va a diferenciar de las amenazas que estamos sufriendo en Europa”.

La Usal apuesta por el patrimonio como "lección del pasado"

Por su parte, Ricardo Rivero Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, ha manifestado “la solidaridad con el pueblo de Ucrania porque el patrimonio de la humanidad por excelencia de las ciudades son las personas, que se están viendo amenazadas y están matando gente inocente. Es una pena qué poco aprendemos de los errores de la historia”. Además, ha subrayado que “la puesta en valor del patrimonio es un recurso para el aprendizaje de las lecciones del pasado y también un recurso económico importante. En estos momentos, personas de todo el mundo quieren venir a Salamanca: Personas de Estados Unidos, de Japón, Corea del Sur, y de todos los países europeos. Por supuesto, queremos que vengan. Salamanca es una ciudad acogedora y segura para recibir a visitantes extranjeros y en los próximos meses tenemos varios congresos internacionales y queremos que se celebren en condiciones óptimas”.El rector ha aclarado que “las instituciones rusas que no condenen estas acciones van a estar ausentes de los marcos internacionales, como está ocurriendo en el deporte y en todos los ámbitos”.

El seminario continúa celebrándose en la Facultad de Geografía e Historia, situada en la calle Cervantes de Salamanca, que ha contado con conferencia inaugural de Mónica Luengo, vicepresidenta de ICOMOS España y coordinadora de la Comisión de Patrimonio Mundial, bajo el título “El Paisaje Urbano Histórico”, seguida de la ponencia “La Evaluación de Impacto Patrimonial”, de Laura de Miguel, jefa de servicio de Patrimonio Mundial en la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte. A continuación, Enrique Martínez, presidente de SEGITTUR, ha analizado los desafíos de los “Destinos Turísticos Inteligentes”.

La mañana acaba con una mesa de trabajo sobre “Patrimonio y Turismo” y las jornadas continúan esta tarde con el bloque “Patrimonio y cultura”. Mañana, será el turno de la gestión del Patrimonio cultural a lo largo de distintas conferencias, antes de las conclusiones y la clausura.

