El rector de la Usal, tajante: “Putin es un tirano y está matando a gente inocente”

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, se mostró tajante este jueves con la invasión rusa a Ucrania. "Putin es un tirano está matando a gente inocente", manifestó hoy sobre el presidente de Rusia durante la inauguración del seminario 'La gestión de las ciudades españolas patrimonio de la humanidad: Resiliencia y sostenibilidad', que se celebra hasta mañana en la capital del Tormes.

Rivero condenó sin paliativos la invasión y se solidarizó con el pueblo ucraniano en nombre d ella Usal, como ya hicieran el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta durante el día de ayer participando en la convocatoria impulsada por la FEMP, así como el Gobierno de España, encargado de canalizar la ayuda de la ciudadanía. "Se pone de manifiesto la importancia de la democracia y el estado de derecho", apostilló el mandatario académico.

Para Rivero, catedrático de Derecho, "los países democráticos, que respetan las libertades y controlan el ejercicio abusivo del poder, no provocan estos problemas en la comunidad internacional y en la vida de la gente". “Poco aprendemos de la historia”, añadió el rector quien reconoció que no está en su agendan mantener relaciones con universidades del país invasor. "Las instituciones rusas que no condenen estas acciones van a estar ausentes de los marcos intencionales, como van está pasando con el deporte y con todo", valoró.

Según el rector, las incógnitas generadas por el conflicto preocupan a la institución académica que había mantenido una intensa agenda de internacionalización desde que se produjo una cierta apertura tras la pandemia. "Hemos recibido la vista del embajador del Japón, que ya comentaba la necesidad de cambiar las rutas para no sobrevolar cielo ruso. Nos visitará pronto el embajador de Corea del Sur, nos visitó el ministro de Salud de Honduras con una delegación del nuevo Gobierno, así como representantes de universidades peruanas" resumió.

En definitiva, "personas de todo el mundo que quieren venir a Salamanca" y las instituciones salmantinas, por supuesto, están de acuerdo con ello. "Esperamos que el conflicto de Ucrania no tenga un efecto negativo. Trabajaremos para ello porque Salamanca es una ciudad acogedora, segura y en unas condiciones óptimas para recibir visitantes extranjeros", aseguró Rivero, quien recordó que durante los próximos meses hay convocados varios congresos internacionales "de cierta magnitud" y su deseo es "que se realicen en buenas condiciones".

Guerra Rusia -Ucrania

