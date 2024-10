León celebra 50 años con su Semana Micológica: "Gran trayectoria y relevancia"

La Semana Micológica de León cumple su edición 50, y trae consigo un amplio abanico de actividades que se van a llevar a cabo los días 4 y 10 de noviembre.

Este miércoles, el alcalde de León, José Antonio Diez, junto al presidente de la Asociación Micológica Leonesa San Jorge, José María Escapa.

Y, también, del concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, han dado a conocer los detalles de la programación, en la que habrá salidas al campo, conferencias, exposiciones y un curso de microscopía.

El alcalde de León ha destacado la trayectoria y relevancia de la Asociación Micológica Leonesa San Jorge que ya tiene más de 200 socios y se fundó en 1974.

De esta manera, se convierte en una de las cuatro más longevas de toda España.

Entre sus labores de divulgación destacan esta Semana Micológica dado que abarca varios aspectos del mundo de las setas y acerca a los leoneses y leonesas la micología.

Que en esta zona se califica como privilegiada, siendo una de las regiones de Europa con una mayor diversidad fúngica.

Programación

Habrá tres conferencias los días 4, 5 y 7 de noviembre. La primera de ellas correrá a cargo de Julio Carbero Martín que hablará de ‘El mundo de las trufas y los hongos hipogeos’.

Al día siguiente, el martes 5, será el turno de José María Escapa con ‘¿Se come no se come? Distingue las principales setas comestibles de León’.

Y, por último, el jueves 7 de noviembre cierra este ciclo Aurelio García Blanco con ‘Setas del bosque ripario o de ribera’.

Para el miércoles 6 de noviembre a las 20:00 horas se ha programado un showcooking micológico con alumnos del Ciclo de Hostelería del CIFP Ciudad de León en el que también participarán las profesoras Mónica Benavides y Yolanda León.

Una actividad gratuita previa inscripción en la que tienen preferencia los socios.

También se ha programado un curso de Microscopía Micológica en colaboración con la Universidad de León los días 4 y 5 de noviembre de 17:00 a 19:00 horas.

Será impartido por Teresa Mª López Díaz y José Ángel González Cuenca. Se desarrollará en el Edificio Darwin del Campus de Vegazana de la Universidad de León.

Dentro de las propuestas de la Asociación Micológica Leonesa San Jorge también figuran dos salidas al campo los días 8 y 9 de noviembre.

Será precisamente esa exposición micológica la que cierre esta programación el domingo 10 de noviembre. Se celebrará a partir de las 11:00 horas en el patio del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León.

Programación cultural de Juventud

Vera López, concejala de Juventud, ha dado a conocer este miércoles las tres nuevas propuestas plásticas que se llevarán a cabo en la programación cultural de Espacio Joven Vías y que se han seleccionado en la convocatoria del proyecto de promoción cultural CUL’24.

Con un único objetivo, el de promocionar proyectos de artes visuales, audiovisuales o en vivo que impliquen la participación del colectivo joven de la ciudad de León.

Para esta edición los proyectos seleccionados son trabajos totalmente originales y de tres artistas leonesas, como ha destacado Vera López:

‘Funeral de la identidad’, de Cristina Díez Rodríguez ‘Krista Diró’; ‘Por amor a las calles’, de Candela Soto Núñez; y ‘Origen, cauce, río’, de Camino Fernández Viejo Camikac.

Las dos primeras obras se pueden visitar en la primera planta de Espacio Joven Vías así como en espacios virtuales de las redes a través de la página de www.leonjoven.net del 30 de octubre al 22 de noviembre y el 23 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos dentro de la Expojoven.

La tercera propuesta, la obra de Camino Fernández Viejo, está instalada en el paseo del Bernesga, bajo el Puente de los Leones.

‘Funeral de la identidad’ de Kista Diró

‘Funeral de la identidad’ es un Proyecto audiovisual performativo que mezcla diferentes disciplinas artísticas como las artes visuales, la moda, el cine y el arte conceptual, cuya finalidad es transmitir un mensaje.

Tiene como objetivo, según su autora Krista Diró, “crear debate y profundizar en la cuestión de las identidades en un entorno tan cambiante e inestable como es este siglo XXI”.

‘Por amor a las calles’ de Candela Soto

‘Por amor a las calles’ es un proyecto expositivo de diseños urbanos sobre potenciales cambios en espacios públicos de la ciudad de León para resignificarlos desde la perspectiva de la juventud leonesa.

Muestra Cultural de Juventud Ayuntamiento de León

Tiene el objetivo de imaginar el lugar que pueden ocupar los y las jóvenes leonesas para situarlos en el centro cultural y social de su ciudad mediante el diseño urbano.

‘Origen, Cauce, Río’ de Camikac

El proyecto ‘Origen, Cauce, Río’ es una investigación en torno a ríos de la provincia que recopila material gráfico e historias sobre ellos para plasmarlo en un mural en el paseo del río Bernesga, a la altura del Puente de los Leones, realizado con diferentes técnicas.

La autora quiere rendir homenaje a los ríos, darles voz a sus historias, mostrarlos como símbolo de cohesión, de vínculo entre pueblos y entre generaciones. Está dirigido a todas las personas cuyas vidas han sido atravesadas por un río, y/o que sienten curiosidad por esa relación entre el territorio y quienes lo habitan.

Muestra Cultural de Juventud Ayuntamiento de León

Movilidad para Todos los Santos

El Ayuntamiento de León va ha establecido un operativo en materia de movilidad y seguridad para la festividad de Todos los Santos que se inicia este miércoles, 30 de octubre.

Se va a alargar hasta el próximo día 1 de noviembre. Son fechas en las que el camposanto de la capital, ubicado en el barrio de Puente Castro, es un lugar de elevada afluencia, lo que hace necesario diseñar un plan especial coordinado de los servicios municipales.

Un dispositivo especial que, según el concejal de Régimen Interior, Vicente Canuria, se trata de un “importante refuerzo en los servicios de Transporte Urbano y Limpieza, así como un mayor despliegue de la Policía Local y un aumento de control en las instalaciones de la mano de Serfunle”.

Serfunle reforzará desde el 26 de octubre y hasta el 3 de noviembre tanto su servicio de oficina como de limpieza, unos esfuerzos que redoblará durante los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, que son las jornadas en las que se espera una mayor afluencia.

Durante estos tres días el cementerio se abrirá una hora antes de su horario habitual, de 9 a 18:30 horas. Además, las misas en el cementerio se celebrarán a las 12:00 y a las 17:00 horas el 1 de noviembre y a las 18:00 el día 2.

El aforo del camposanto de la capital leonesa es de 9.654 personas.

Para evitar aglomeraciones en los accesos, Serfunle ha habilitado cuatro entradas. Una es la principal, otra por el patio de Santiago, otra por el de San José y una cuarta por el patio de San Francisco.

Asimismo, Serfunle pone a disposición de los conductores una zona para el aparcamiento de vehículos dentro de las instalaciones del cementerio con aforo para casi 700 coches.

El dispositivo especial de Serfunle cuenta con un refuerzo del personal con la presencia en las instalaciones de 15 personas de su plantilla, así como una más de mantenimiento, cuatro que se dedicarán a la limpieza y seis vigilantes de seguridad.

Además de los dos baños generales con los que cuentan las instalaciones, durante la festividad de Todos los Santos, el recinto contará con cuatro baños portátiles más.

Asimismo, la Agrupación Local de Protección Civil participará en el dispositivo del día 1 de noviembre desde las 9:30 y hasta las 14:00 horas contribuyendo a la seguridad, control y movilidad en el recinto y sus accesos.

Dispositivo de la Policía Local

Con motivo de la festividad del día de Todos los Santos, y del elevado número de desplazamientos tanto de personas y vehículos, la Policía Local del Ayuntamiento de León ha elaborado un dispositivo especial de seguridad y control del tráfico.

Su objetivo es garantizar la correcta ordenación de los diferentes itinerarios con destino y regreso al camposanto de la capital leonesa, así como facilitar el trabajo ordinario de los servicios funerarios.

Por ello, desde el 31 de octubre y hasta el 3 de noviembre, los accesos al cementerio y el interior del recinto estarán vigilados por las patrullas de la Policía Local. Esta prevé desplegar en la zona del cementerio durante el dispositivo especial más de 200 agentes.

Además de la zona de aparcamiento habilitada junto al cementerio, la Policía Local del Ayuntamiento de León informa de otros puntos de estacionamiento alternativos.

Uno de ellos, el parking ubicado en las instalaciones del centro comercial de la avenida La Lastra con capacidad para más de 200 coches y otro alternativo de casi 400 plazas en las instalaciones deportivas de Puente Castro.

Transporte urbano

En lo relativo a los autobuses, el operativo de Todos los Santos establecerá dos servicios especiales para los días 30 y 31 de octubre así como para el 1, 2 y 3 de noviembre.

Una de estas líneas de autobús unirá la plaza de Juan de Austria con el cementerio, mientras que la otra enlazará la glorieta Carlos Pinilla con el camposanto leonés. El precio del billete para estas líneas especiales será el habitual y los usuarios podrán hacer uso de sus abonos.

Itinerario plaza Juan de Austria – Cementerio

En cuanto al itinerario que une la plaza Juan de Austria con el cementerio estará operativo el 30 de octubre desde las 16:15 horas; el 31 de octubre y el 2 de noviembre, desde las 10:00 horas; y el 3 de noviembre desde las 16:15 horas.

En todo caso estos servicios estarán en funcionamiento hasta la hora de cierre del cementerio.

Los días 30 y 31 de octubre y 2 y 3 de noviembre la frecuencia será de 60 minutos aproximadamente.

El 1 de noviembre esta línea comenzará a funcionar a las 10:00 horas hasta el cierre del cementerio con una frecuencia de 30 minutos.

Salida: San Mamés, 107; San Mamés (jardín); San Mamés, 5; Ramón y Cajal, 45; Ramón y Cajal, 5; San Nonia (Conservatorio); Jardín de San Francisco;

Alcalde Miguel Castaño, 20; José Aguado, 6; José Aguado, 34; Fernández Ladreda, 13; Alcalde Miguel Castaño, 90; Alcalde Miguel Castaño, 121; avenida San Froilán; Camposanto (final).

Regreso: Camposanto; avenida San Froilán; Alcalde Miguel Castaño, 121; Alcalde Miguel Castaño, 89; Fernández Ladreda, 10; José Aguado (ambulatorio);

José Aguado, 9; Alcalde Miguel Castaño, 19; Independencia (Correos); Padre Isla, 2; Padre Isla, 36; Padre Isla, 52; Álvaro López Núñez, 49; Álvaro López Núñez, 23; Concha Espina, 6; Nocedo, 34; Nocedo, 78; San Mamés, 107 (final).

Itinerario plaza glorieta de Carlos Pinilla – Cementerio

En cuanto al itinerario que une la glorieta de Carlos Pinilla con el cementerio, estará operativo el 30 de octubre desde las 15:45 horas; el 31 de octubre y el 2 de noviembre, desde las 10:30 horas; y el 3 de noviembre desde las 15:45 horas.

En todo caso estos servicios estarán en funcionamiento hasta la hora de cierre del cementerio.

Los días 30 y 31 de octubre y 2 y 3 de noviembre la frecuencia será de 60 minutos aproximadamente.

El 1 de noviembre esta línea comenzará a funcionar a las 10:00 horas hasta el cierre del cementerio con una frecuencia de 30 minutos.

Salida: glorieta Carlos Pinilla (Alimerka); avenida Magdalena, 9; Dr. Fleming (frente 19); Dr. Fleming, 40; avenida Palencia (Adif); República Argentina, 4; República Argentina, 7; Jardín de San Francisco;

Alcalde Miguel Castaño, 20; José Aguado, 6; José Aguado, 34; Fernández Ladreda, 13; Alcalde Miguel Castaño, 90; Alcalde Miguel Castaño, 121 (frente); avenida San Froilán; Camposanto (final).

Regreso: Camposanto; avenida San Froilán; Alcalde Miguel Castaño, 121; Alcalde Miguel Castaño, 89; Fernández Ladreda, 10; José Aguado (ambulatorio); José Aguado, 9; Alcalde Miguel Castaño, 19; Independencia (Correos);

Gran Vía de San Marcos; avenida Roma, 2; glorieta de Guzmán; avenida Astorga, 14; avenida Astorga, 22; avenida Magdalena (parque de Quevedo); glorieta Carlos Pinilla (Alimerka) – (final).

Itinerarios de llegada al cementerio para conductores

Así resultará el tráfico de vehículos procedentes del centro ciudad:

Desde las avenidas alcalde Miguel Castaño o Fernández Ladreda: puente de Puente Castro, giro derecha hacia avenida San Froilán, cementerio.

Desde la avenida Ingeniero Sáenz de Miera: incorporación a LE-30 (dirección Valladolid), salida de la LE-30 hacia calle Cirujano Rodríguez (en la primera glorieta se toma la primera salida haciaavenida La Lastra).

En la glorieta de la calle Cirujano Rodríguez con avenida La Lastra se toma la tercera salida continuando por esta avenida hasta San Froilán, en la glorieta con la avenida San Froilán se toma la segunda salida continuando por esta misma avenida, cementerio.

Desde de la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, glorieta avenida Aluches con carretera Vilecha: incorporación a la avenida Los Aluches, glorieta de la Unión Europea, se toma la primera salida hacia la avenida La Lastra.

Desde la glorieta de la avenida Fernández Ladreda con José Aguado: incorporación a la avenida José Aguado, glorieta de la Unión Europea, se toma la primera salida hacia La Lastra, avenida La Lastra.

Desde la avenida Antibióticos: incorporación a LE-30 (dirección Valladolid), salida de la LE-30 hacia calle Cirujano Rodríguez (en la primera glorieta se toma la primera salida hacia La Lastra).

En la glorieta de la calle Cirujano Rodríguez con avenida La Lastra se toma la tercera salida continuando por esta avenida hasta la de San Froilán, en la glorieta con la avenida San Froilán se toma la segunda salida continuando por la avenida San Froilán, cementerio.

Tráfico procedente de las afueras de León y otras poblaciones:

Desde la carretera LE-30: salida de la LE-30 hacia calle Cirujano Rodriguez (en la primera glorieta se toma la primera salida hacia avenida La Lastra).

En la glorieta de la calle Cirujano Rodríguez con avenida La Lastra se toma la tercera salida continuando por esta avenida hasta la avenida de San Froilán, en la glorieta con la avenida San Froilán se toma la segunda salida continuando por la avenida San Froilán, cementerio.

Desde la carretera LE-20: glorieta con avenida Europa, se toma la segunda salida hacia avenida Fernández Ladreda, avenida Fernández Ladreda, glorieta con avenida Alcalde Miguel Castaño.

Se toma la tercera salida por avenida Alcalde Miguel Castaño hacia Puente Castro, una vez pasado el puente sobre el río Torío se gira a la derecha para tomar la avenida San Froilán, cementerio.

Desde la carretera N-601: incorporación hacia avenida Madrid, giro izquierda hacia avenida La Lastra, en la primera glorieta de avenida La Lastra se toma la segunda salida continuando por esta misma avenida hasta la avenida San Froilán.

En la glorieta con la avenida San Froilán se toma la segunda salida continuando por la avenida San Froilán, cementerio.

Salida del cementerio

Avenida San Froilán (itinerario más aconsejable): en la primera glorieta giro derecha hacia avenida La Lastra, en la rotonda giro derecha hacia Cirujano Rodríguez, incorporación a la LE-30, todas las direcciones, incluido centro ciudad.

Avenida San Froilán: en la glorieta giro derecha hacia avenida La Lastra, en la glorieta recto hacia avenida Madrid, giro derecha hacia N-601 y LE-30.

Corte: avenida Padre Isla

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha avisado de que el tráfico se cortara en el tramo final de la avenida Padre Isla. Motivado por labores de reparación en la calzada.

El corte va a afectar al tramo de la vía entre la calle Dama Arintero y la calle Obispo Villaplana.

Las restricciones de la circulación se prolongarán hasta la finalización de los trabajos, previsiblemente el 17 de noviembre.