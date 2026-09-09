La Fundación Siglo contra una actividad del Hay Festival dedicada a Gaza: no cuenta con las víctimas de Hamás

La directora general de Fundación Siglo, Rebeca Arroyo (Vox), se manifestó hoy en contra de una actividad del programa del Hay Festival, en Segovia, dedicada a Gaza .

Según señaló, incluye una conversación en directo desde la zona y destina su recaudación a organizaciones vinculadas “a una de las partes del conflicto”.

Al respecto, sostuvo que esta acción “no cuenta” con su apoyo, al considerar que “se echa en falta el otro lado, el de las víctimas del terrorismo de Hamás, el de los asesinados y los secuestrados el 7 de octubre”, y reivindicó la “necesidad de escuchar también otras perspectivas”.

Así lo trasladó durante la presentación de la 21 edición del Hay Festival, en la que Arroyo participó este miércoles, celebrada en la Casa de la Lectura de la ciudad.

En su intervención destacó el papel del festival como espacio de encuentro entre la literatura, el pensamiento y la sociedad y reivindicó “la libertad como un principio esencial de la cultura”.

“Las instituciones públicas no están para decirle a la sociedad qué debe pensar”, apeló Arroyo, quien defendió la responsabilidad de los poderes públicos de garantizar el acceso a una cultura “diversa, plural y de calidad”, que deje que sean los ciudadanos “quienes decidan”, pluralidad en la que se incardina la actividad dedicada a Gaza, según dijo la directora general de Fundación Siglo.

En este contexto, reivindicó además la “neutralidad institucional” en la cultura financiada con fondos públicos y recordó que “ese dinero pertenece a todos”.

Arroyo subrayó, asimismo, el “valor de la cultura, la historia y el patrimonio de Castilla y León”

Además definió el Hay Festival Segovia 2026 como “un acontecimiento cultural de primer nivel” que sitúa a la ciudad como “punto de encuentro internacional” para el debate de ideas y la creación contemporánea y “contribuye a la proyección cultural, educativa y turística de Castilla y León”.