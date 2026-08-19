Vox lanza "la mejor foto" contra el PSOECyL: Pedro Sánchez entre rejas en el Día Mundial de la Fotografía

Image creada con IA por Vox con Pedro Sánchez entre rejas. @Vox_CortesCyL

El 19 de agosto es el Día Mundial de la Fotografía. Una fecha, a priori, tranquila en el calendario, pero que siempre se puede usar para crispar un poco el ambiente. Y esto es lo que ha ocurrido.

PSOE y Vox han aprovechado la jornada para lanzar sus respectivos mensajes en las redes sociales, con el futuro Centro Nacional de Fotografía de Soria como telón de fondo y una imagen de Pedro Sánchez como respuesta de los de Santiago Abascal. ¿Qué ha pasado?

Pues que el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, se desplazó hasta su ciudad natal para reivindicar el proyecto del Centro Nacional de Fotografía.

En concreto está ubicado en el edificio que está llamado a convertirse en sede de esta futura infraestructura cultural.

El también exalcalde de Soria quiso poner en valor una iniciativa que, según recordó, responde a “una vieja reivindicación” de los fotógrafos.

“Hoy todos llevamos una fotografía en nuestros bolsillos”, señaló Martínez en un vídeo difundido en X.A su juicio, esta circunstancia ha permitido que “se democratizara totalmente y absolutamente el uso de la fotografía”. Sí, democratizar la fotografía.

Martínez aprovechó además la jornada para reivindicar el papel de las administraciones públicas en la descentralización cultural.

📸 La mejor foto será esta. https://t.co/4D1gpHnQVz pic.twitter.com/9ZdvOohSuY — Grupo Parlamentario VOX Castilla y León (@Vox_CortesCyL) August 19, 2026

“Hoy unimos dos cosas, la democratización de la cultura en los dispositivos y la descentralización de la cultura apostando por ciertos territorios”, afirmó.

En este sentido, defendió la necesidad de impulsar proyectos culturales en pequeñas y medianas ciudades para ampliar el acceso a la cultura “en aquellos territorios que como en su momento las misiones pedagógicas se nos priva de tenerlos”.

Vox apunta a Pedro Sánchez

La respuesta de Vox Castilla y León no tardó en llegar.

Como es habitual en X, el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes autonómicas aprovechó precisamente la referencia al Centro Nacional de Fotografía para lanzar su propio mensaje a través de las redes sociales.

Los de Santiago Abascal acompañaron su publicación de una recreación de Pedro Sánchez entre rejas y una frase breve: “La mejor foto será esta”.

De este modo, lo que comenzó como una reivindicación del valor cultural de la fotografía y del proyecto soriano terminó convertido en un nuevo cruce político entre las dos formaciones.

Hasta el momento no ha habido contestación de los socialistas.