Mañueco felicita a Moreno tras su investidura en Andalucía: "Gana la estabilidad, la buena gestión y un Gobierno útil"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en una imagen de archivo Fabián Simón ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, tras ser investido con el apoyo de los 68 parlamentarios de PP y Vox, en virtud del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones.

Un pacto que replica los de Extremadura, Aragón y Castilla y León y que integra a Vox en el nuevo Ejecutivo andaluz, con su líder, Manuel Gavira, ostentando la Vicepresidencia y la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

"Felicidades, Juanma Moreno, y enhorabuena a todos los andaluces. Hoy gana la estabilidad, la buena gestión y un Gobierno útil al servicio de las personas. El Partido Popular vuelve a demostrar que donde gobierna hay futuro", ha publicado Mañueco en su cuenta de X.

Pollán felicita a Gavira

Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, ha felicitado al nuevo vicepresidente andaluz, Manuel Gavira, tras la rúbrica del pacto.

"¡Enhorabuena querido Manuel Gavira! ¡Enhorabuena a todo el equipo de Vox Andalucía! Hoy arranca una etapa para cambiar políticas que serán muy importantes para Andalucía y para España", ha publicado Pollán en su cuenta personal de la red social X.

Pollán ha celebrado el pacto entre PP y Vox en Andalucía en una intervención en Segovia y ha asegurado que "finalmente el señor Juanma Moreno ha entendido el mandato de las urnas".

Además, el vicepresidente primero ha manifestado su satisfacción por el "buen trabajo" del candidato Manuel Gavira y de Vox en la comunidad andaluza.

Pollán ha felicitado a Moreno que, a su juicio, "ha entendido la aritmética parlamentaria y lo que los andaluces decidieron en las elecciones de mayo".

Y ha confesado estar seguro de que entre los dos partidos "se va a hacer una gran labor".