Hierro, Palomo y Alegría serán los portavoces de Vox en las comisiones de Desregulación, Agricultura y Cultura

Vox ha designado portavoz de la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales al también portavoz de la formación en las Cortes de Castilla y León, David Hierro.

Según han confirmado fuentes del partido a EL ESPAÑOL de Castilla y León, los procuradores por Segovia y Burgos, José Antonio Palomo y Marta Alegría serán los portavoces de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y Cultura, Turismo y Deporte.

Vox ha registrado este martes el listado de procuradores que formarán parte de las comisiones permanentes de las Cortes, que se constituyen junto a la Diputación Permanente de esta XII Legislatura este viernes.

Hierro será portavoz de la del Estatuto y de Desregulación, mientras en la de la Presidencia, la portavoz será la vallisoletana Fátima Pinacho; en la de Economía y Hacienda, el burgalés Ignacio Sicilia.

Portavoces de Vox

En la de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, será el portavoz Jesús Jiménez, y en la de Medio Ambiente y Energía, el soriano Miguel Contreras.

Además, en Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Vox ha designado a la leonesa Laura Dorreis; en la de Agricultura, al segoviano José Antonio Palomo.

En la de Sanidad y Bienestar Social, a la salmantina María Dolores Mateo; en la de Educación, a la zamorana María Luisa Calvo, y en la de Cultura, a la burgalesa Marta Alegría, que será también portavoz en la Comisión de Reglamento.

Fátima Pinacho será portavoz de la de Procuradores y José Antonio Palomo de la de Relaciones con el Procurador del Común.