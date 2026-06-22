Carlos Pollán promete que los presupuestos de 2027 estarán listos "a la mayor brevedad y con los plazos marcados"

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, junto al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, este lunes en Valladolid Leticia Pérez ICAL

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado este lunes que los presupuestos de 2027 estarán listos "a la mayor brevedad y con los plazos marcados".

Además, Pollán ha anunciado una subvención de 200.000 euros para la Fundación Fundos dirigida a renovar y potenciar "la zona noble" del Museo Casa Botines de León.

El vicepresidente primero se ha pronunciado así tras mantener dos reuniones con la Fundación Fundos y con el Consejo de la Juventud de Castilla y León, en las que ha estado acompañado del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico.

Pollán ha asegurado que se ha tratado de dos encuentros "muy interesantes" que les han permitido "conocer de primera mano las inquietudes de ambos colectivos".

Y ha asegurado que será "una forma habitual" del vicepresidente y los consejeros el participar conjuntamente en este tipo de reuniones para "conocer directamente y de primera mano las inquietudes, necesidades y lo que plantee la sociedad civil".

"La forma de gobernar que pretendemos es la de escuchar a la gente, estar en la calle y escuchar las necesidades de todos esos colectivos de la sociedad civil que son tan importantes para Castilla y León", ha añadido.

Las inquietudes de los jóvenes

Pollán ha señalado que, en el caso del Consejo de la Juventud, han tenido la oportunidad de conocer a su órgano rector y han participado "de sus inquietudes y retos".

"Para nosotros es de vital importancia, necesitamos que los jóvenes tengan oportunidades para quedarse en Castilla y León. Queremos que los jóvenes tengan acceso a una vivienda, accedan a un empleo estable, que se puedan quedar en la tierra de sus abuelos y de sus padres", ha afirmado.

Y ha apuntado que han hablado de "posibles líneas de colaboración" de cara a los presupuestos de 2027. "Ya hemos empezado a trabajar desde el Gobierno de la Junta para llevarlos adelante a la mayor brevedad posible y con los plazos marcados", ha insistido.

En cuanto a las preocupaciones transmitidas por el Consejo de la Juventud, ha afirmado que se han centrado en vivienda y empleo. "Les hemos escuchado y trabajaremos más directamente con ellos de cara a los presupuestos", ha apuntado.

Subvención de 200.000 euros

En lo que se refiere a la reunión con la Fundación Fundos, el vicepresidente primero ha asegurado que "es una de las referencias en cuanto a la defensa del patrimonio histórico y cultural en Castilla y León, sobre todo en la provincia de León".

Y ha anunciado la aprobación en el Consejo de Gobierno de este jueves de una subvención de 200.000 euros para la Fundación Fundos, una línea de colaboración que servirá para renovar y potenciar "la zona noble" del Museo Casa Botines de León.

"Este año es muy importante con el centenario de la muerte de Gaudí y va a tener una repercusión muy importante en León y en Castilla y León", ha zanjado.