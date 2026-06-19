Pollán asegura que los presupuestos facilitarán aplicar la prioridad nacional: "Se va a gobernar para la gente de aquí"

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán, este viernes en Valladolid Miriam Chacón ICAL

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán, ha asegurado este viernes que los presupuestos autonómicos de 2027 permitirán aplicar el principio de la prioridad nacional a las ayudas de vivienda o sociales.

"Se va a empezar a gobernar de verdad para la gente de aquí y no para la que viene de fuera", ha afirmado, en una entrevista en El Toro Televisión.

Pollán ha señalado que las nuevas cuentas facilitarán también "dar pasos en la desregulación, en el fomento de la natalidad o en el apoyo al campo, los autónomos y las familias" algo que, va "unido" a su aprobación.

El vicepresidente ha destacado que estos primeros días han estado marcados por un trabajo "muy intenso" porque han tratado de ponerse "al día", de "recopilar información" y de revisar lo que está "pendiente", antes de plantear nuevos proyectos.

"Atacar" las políticas de Sánchez

Pollán ha asegurado que mantiene una relación "buena, fluida y cordial" con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que el PP y su presidente en Castilla y León entendieron desde "el primer momento" el papel que debía tener Vox.

El vicepresidente ha asegurado que las políticas de desregulación van a afectar al resto de consejerías del Gobierno autonómico, siguiendo la línea ya emprendida por Extremadura y Aragón y ha prometido "atacar" desde su departamento las políticas "de inmigración ilegal" de Pedro Sánchez.

Pollán ha defendido la necesidad de que PP y Vox se entiendan en el ámbito nacional para echar del Gobierno a la "mafia socialista".

Además, ha subrayado el papel que jugará la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental para combatir las políticas climáticas que "tanto daño han hecho" al campo.