Los inmigrantes deberán cotizar para recibir ayudas en CyL y estar 10 años empadronados para comprar vivienda social

En el acuerdo de Gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León, la inmigración ha emergido como el ámbito donde el partido de Santiago Abascal ha dejado su impronta más profunda, nítida y transformadora.

El pacto redefine la gestión autonómica en materia migratoria y convierte en política oficial de la Junta un paquete restrictivo de medidas que marca un antes y un después en la forma en que la Comunidad aborda el fenómeno de la inmigración.

El acuerdo prioriza el principio de responsabilidad compartida, el arraigo real y la sostenibilidad de los servicios públicos. Un enfoque que Vox ha defendido desde hace años y que ahora se plasma negro sobre blanco con el aval del PP.

La prioridad nacional

El corazón de esta estrategia aparece en el punto 10.8 del capítulo dedicado a la inmigración.

El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se guiará por el principio de prioridad nacional, que busca asignar los recursos de forma preferente a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.

Este sistema, que el acuerdo califica de "adecuado a la legalidad vigente", exige un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y vinculación con Castilla y León.

Además, vincula de manera explícita el derecho a recibir ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución efectiva al sistema.

Quedan fuera de las prestaciones y servicios sociales estructurales las personas en situación irregular, cuya atención se limita exclusivamente a supuestos de urgencia vital.

Paralelamente, los socios de gobierno se comprometen a impulsar la reforma de la Ley de Extranjería y cualquier norma que obstaculice estas exigencias.

El arraigo y la vivienda

Esta misma lógica se proyecta directamente sobre la política de vivienda. En el apartado 15.15 del acuerdo se establece que el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social se regirá por un sistema inspirado en el principio de prioridad nacional.

Se exige arraigo real y prolongado, basado en el empadronamiento histórico en Castilla y León y en España.

Concretamente, para optar a la compra de vivienda de protección oficial será obligatorio un mínimo de 10 años de empadronamiento, mientras que para el alquiler social se requerirán al menos cinco años.

No se trata de una mera formalidad administrativa: es un filtro temporal que prioriza a quienes han contribuido durante años a la Comunidad frente a quienes acaban de llegar, independientemente de su situación legal.

El rechazo a los 'menas'

El capítulo migratorio no se detiene en las ayudas. Desde el primer punto, el acuerdo adopta un tono de confrontación abierta con las políticas de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez.

Se rechaza de forma expresa cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores, y se promete oponerse "por todos los medios legales, jurídicos y políticos" a reformas o acuerdos que faciliten su entrada, acogida o permanencia en la Comunidad.

Se impulsa un plan activo de retorno y repatriación de menores no acompañados, aprovechando las limitadas competencias internacionales que otorga la Ley de Extranjería para promover acuerdos con los países de origen.

También se presupuestarán pruebas médicas de determinación de edad para evitar fraudes que colapsen los servicios y se endurece el régimen interno de los centros de menores con mayor disciplina, seguridad y control de ubicaciones para prevenir problemas de convivencia.

Las ONG y la inmigración

Otra de las medidas más contundentes es la supresión total de subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con organizaciones no gubernamentales (ONG) que, "directa o indirectamente, promuevan, faciliten o sostengan la inmigración ilegal".

Según se detalla en el pacto, la Junta no destinará "ni un solo euro público" a estructuras que actúen como "cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas".

Se anuncia además una auditoría anual de todos los gastos "vinculados a inmigración masiva", con el objetivo de reducirlos al mínimo imprescindible exigido por la ley. No se creará ninguna plaza nueva en centros de acogida ni se ampliarán las existentes.

La prohibición del burka

El acuerdo incorpora medidas de carácter simbólico y cultural que buscan reforzar la defensa de los valores occidentales en el espacio público.

En el punto 10.10 del capítulo de inmigración, la Junta de Castilla y León se compromete a prohibir, en el ámbito de sus competencias, el uso del burka y el nicab −así como de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro− en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos.

Los socios de Gobierno justifican esta medida por su "incompatibilidad" con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia.

Ello al considerar que estas vestimentas "invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad" sobre los que se sustenta la sociedad de Castilla y León. Los primeros pasos para su aplicación se darán ya en 2026.

Además, PP y Vox instan al Ejecutivo central a adaptar de inmediato a la legislación nacional el nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2026.

Esta exigencia se suma al resto del paquete restrictivo y completa un enfoque integral que no solo limita el acceso a recursos públicos, sino que también impone límites claros en el ámbito cultural y normativo.

Una victoria para Vox

Desde el punto de vista político, este paquete representa una victoria rotunda para Vox. Aunque el PP es la fuerza mayoritaria con 33 diputados frente a los 14 de Vox, el partido de Santiago Abascal ha logrado imponer sus prioridades en materia migratoria.

Alfonso Fernández Mañueco ha aceptado un giro que hasta ahora el PP había evitado, apelando siempre a una Comunidad "solidaria y de acogida" y confrontando estas medidas de Vox en las Cortes.

Para el partido de Santiago Abascal, el acuerdo valida ante sus bases su narrativa central mientras que el binomio cotizar y empadronarse durante años se convierte en requisito para acceder a ayudas y a vivienda protegida en Castilla y León.

El momento de la verdad

El auténtico momento de la verdad para el pacto llegará durante los próximos meses, con la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2027 y las primeras auditorías de gasto en inmigración.

Ahí se comprobará si el acuerdo se traduce en medidas reales o queda en papel mojado. Si las exigencias se suavizan en los despachos, tropiezan con trabas administrativas o acaban diluyéndose, Vox ya tiene lista su respuesta: "Nosotros lo exigimos; ellos lo firmaron".

Por el momento, el texto del acuerdo es claro: en Castilla y León, a partir de ahora, cobrar ciertas ayudas públicas y optar a vivienda protegida exigirá haber cotizado y haber estado empadronado durante años.

Un giro estratégico que marcará un auténtico punto de inflexión en la política migratoria de la Comunidad.