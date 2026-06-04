La Junta promete que el pacto entre PP y Vox "cumplirá la ley" y que la prioridad nacional estará avalada por "informes jurídicos"

El portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Eduardo Margareto ICAL

El portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha prometido este jueves que el pacto entre PP y Vox "cumplirá la ley" y que la prioridad nacional estará avalada por "informes jurídicos".

Así se ha pronunciado Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que ha insistido en varias ocasiones en la legalidad de todas las medidas contempladas en un pacto que "mejorará la vida de los ciudadanos" de la Comunidad.

"Muchas de las ayudas públicas y de las convocatorias vinculadas al arraigo son convocatorias que exigen informes jurídicos y esta garantía del informe jurídico por parte de los letrados es lo que va a dar la garantía del cumplimiento de la ley", ha afirmado.

El portavoz de la Junta en funciones ha asegurado que es un pacto "que baja impuestos, que incide en sanidad vivienda y educación como prioridades, que promueve la actividad económica y la creación de empleo".

"Actividades contrarias a la ley"

Sobre el compromiso de no subvencionar a las ONG que "fomenten la inmigración ilegal", Carriedo ha asegurado que "es misión de cualquier administración pública luchar contra cualquier incumplimiento de la ley y contra cualquier comportamiento ilegal".

"Si hay un comportamiento contrario a la ley y cualquier entidad actúa de forma ilegal o apoya o respalda con sus acciones actividades contrarias a la ley nosotros no podemos colaborar como administración pública", ha afirmado.

Y ha asegurado que "todo aquel que actúe conforme a la ley, que promueva el interés general y vele por el interés de Castilla y León va a tener en la Junta un firme aliado".

"Pero no podemos financiar acciones que supongan el incumplimiento de la ley o cometer ilegalidades", ha insistido.

La verificación de edad

Carriedo ha insistido en que el acuerdo "vela por el cumplimiento de la ley" y en que el Gobierno autonómico "va a actuar siempre conforme a las previsiones reconocidas en la ley".

"Entre los elementos básicos están los principios relacionados con la libertad, igualdad real, progreso y unidad de España, son principios básicos muy transversales y siempre actuaremos conforme a estos criterios", ha insistido.

Sobre la verificación de edad de los menores extranjeros no acompañados, el portavoz de la Junta ha reconocido que el Gobierno autonómico "no tiene competencias" y que podrá "colaborar con el Ministerio".

"La Junta no tiene competencias en materia de Justicia pero puede iniciar actividades de colaboración en esta materia", ha afirmado.

Y ha asegurado que "a nadie le debe dar miedo que se actúe con transparencia, que se dé lugar a todo tipo de información pública, que es la mejor forma de actuar contra la desinformación y para dar seguridad al conjunto de los ciudadanos".

Ley de Violencia de Género

Carriedo se ha pronunciado sobre la ausencia de la Ley de Violencia de Género del acuerdo y ha asegurado que la Junta quiere que la norma "vaya más allá del pacto" con "un acuerdo todavía más amplio y, si es posible, que se apruebe por unanimidad en las Cortes".

Además, ha asegurado que este pacto nace con "una amplia mayoría parlamentaria" pero "nace desde un Gobierno para todos donde no queremos que se excluya a ningún ciudadano y queremos que todo el mundo pueda participar y colaborar".

Y ha insistido en la necesidad de "luchar contra cualquier procedimiento ilegal y contra cualquier mafia ilegal que pueda dedicarse al tráfico de personas".

"Con esto estamos defendiendo principios básicos de los derechos humanos y también las máximas garantías para las personas con situación legal en la Comunidad", ha señalado.

Y ha afirmado que la Junta cree "en el cumplimiento de la ley y en apoyar a todas las personas que vengan de forma legal y ordenada" y en que "esto es compatible con la lucha contra las mafias de tráfico ilegal de personas".

El compromiso de los presupuestos

Con respecto a la presentación de los presupuestos por parte del Gobierno de España, ha asegurado que las palabras del Ejecutivo "son exactamente iguales a las del año pasado y a las del anterior" cuando no aprobó las cuentas.

"A nosotros no nos tiene que influir para nada, nosotros hemos sido capaces de presentar y aprobar presupuestos incluso aunque el Gobierno no fuese capaz de presentarlos", ha recordado.

Y ha incidido en que en el pacto de Gobierno "viene claramente el compromiso de presentar y aprobar los presupuestos, y ahora hay una garantía de mayoría parlamentaria muy amplia, y se explica el contenido y la hoja de ruta de estos presupuestos".