Pollán afirma que al PP no le ha costado aceptar la prioridad nacional: "Se va asimilando que es de sentido común"

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, durante su intervención en el programa Espejo Público, este jueves

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León y futuro vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, ha afirmado este jueves que al PP no le ha costado aceptar la 'prioridad nacional' en el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones.

"Tampoco nos ha costado especialmente, yo creo que la gente va asimilando cada vez más que es una cuestión de sentido común", ha señalado, en una entrevista en el programa Espejo Público, asegurando que es una cuestión "que la sociedad está valorando".

Y ha puesto como ejemplo una encuesta de la semana pasada "en la que el propio CIS hablaba de que más de un 60% de los votantes del PP estaba de acuerdo e incluso más del 40% de los votantes del PSOE".

"Es muy sencillo de entender y bastante verificable y va a salir adelante", ha afirmado, asegurando que la 'prioridad nacional' se basará en la "asignación prioritaria de los recursos públicos a personas que tengan un arraigo duradero en la Comunidad".

Con todo, ha reconocido que para que la medida se refiera concretamente a la nacionalidad, como aspira Vox, sería necesario reformar la Ley de Extranjería.

"Para llevar adelante otras medidas que sean más cercanas a ese pensamiento de prioridad nacional debemos estar a la espera de modificaciones legislativas que lo permitan, pero lo que aparece en el pacto es real, se ajusta al ordenamiento jurídico y se va a llevar adelante", ha insistido.

Un pacto "mucho más concreto"

Pollán se ha mostrado "satisfecho" con el acuerdo programático y con la Vicepresidencia y las consejerías obtenidas y ha asegurado que el documento plasma parte de su programa "para mejorar la vida de Castilla y León".

Además, ha asegurado que las negociaciones han sido pilotadas desde Castilla y León pero con la colaboración de portavoces nacionales de ambos partidos, en el caso de Vox con una participación "muy activa" de Carlos Hernández Quero y de José María Figaredo.

"Somos un partido nacional en el que las decisiones siempre se toman mirando por el futuro de España y por el futuro nacional, pero las negociaciones se han llevado desde aquí", ha señalado.

El portavoz de Vox ha apuntado que es "un acuerdo amplio y con materias que abarcan todas las consejerías" por lo que será necesaria "colaboración" y ha recordado que se han comprometido a cuatro años de presupuestos y a completar la legislatura.

"Nos hemos comprometido con plazos a llevar adelante esas medidas. Los pactos hay que cumplirlos por las dos partes, es un pacto mucho más concreto y menos genérico que el de 2022 y en esos plazos y aportaremos nuestra labor para que se cumplan", ha zanjado.