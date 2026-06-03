Mañueco será investido presidente de la Junta de Castilla y León el próximo 9 de junio con los votos de PP y Vox

Alfonso Fernández Mañueco será investido por tercera vez como presidente de la Junta de Castilla y León el próximo martes, 9 de junio, gracias a los votos de los 33 procuradores de su partido y los 14 de Vox en el pleno de investidura que tendrá lugar en las Cortes.

La celebración de la sesión quedará fijada este viernes, 5 de junio, cuando se reúna la Mesa de las Cortes, convocada este miércoles por el presidente de la Cámara autonómica, Francisco Vázquez.

Una convocatoria que se ha producido con las 48 horas de antelación mínimas exigidas por el Reglamento del Parlamento autonómico, mismo plazo requerido para celebrar el pleno según el artículo 74 del mismo Reglamento.

De esta forma, la Mesa de las Cortes se reunirá el viernes a las 10:00 horas y, tras oír a la Junta de Portavoces, media hora más tarde, fijará el orden del día, los tiempos y el turno de intervención de cada grupo, en un pleno que finaliza con la votación del candidato a la investidura.

Mañueco fue designado candidato a la investidura por el presidente de las Cortes el pasado 7 de mayo, en el límite del plazo previsto en el Reglamento del Parlamento autonómico, tras realizar Vázquez la preceptiva ronda de consultas entre los partidos.

Entonces, propuso su nombre sin fijar una fecha para la sesión de investidura, a la espera de que PP y Vox cerraran su acuerdo de gobierno, algo que se ha producido este miércoles.

Las negociaciones comenzaron pasadas las elecciones autonómicas del 15 de marzo y se han desarrollado con discreción entre los dos partidos, en un periodo de dos meses y medio.

Finalmente, el pacto para Castilla y León, con 324 medidas, ha visto la luz este miércoles.

La sesión de investidura

Las sesiones de investidura han seguido un guion similar en las últimas legislaturas: comienzan por la mañana, en torno a mediodía, con la intervención del candidato a la Presidencia de la Junta sin límite de tiempo, aunque Mañueco suele emplear menos de 90 minutos.

Tras la pausa, se reanuda el pleno con la intervención del portavoz del Grupo Socialista, que en este caso, supone una novedad ya que será la primera vez en la que Carlos Martínez afronte un cara a cara parlamentario con Mañueco.

Tras la réplica de este, intervienen los partidos minoritarios -UPL, Soria Ya, Por Ávila-. Por último, toman la palabra los socios de gobierno, por lo que la votación suele producirse al final de la tarde.

En la sesión de investidura, la votación es pública por llamamiento, siguiendo el orden alfabético del primer apellido y comenzando por el procurador cuyo nombre sea elegido al azar.

Tras ser nombrados, estos deben responder 'sí', 'no' o 'abstención'. Los miembros de la Junta que sean parlamentarios y los integrantes de la Mesa votan al final.

Una vez se produzca la investidura, quedará pendiente la toma de posesión de Mañueco, un acto protocolario sobre cuya fecha y ubicación tendrá la decisión última el propio presidente de la Junta.