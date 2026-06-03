PP y Vox alcanzan un acuerdo de Gobierno para Castilla y León, con prioridad nacional y vicepresidencia para Pollán

El PP y Vox han cerrado ya su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León y lo anunciarán este mediodía, han confirmado a este medio fuentes de la negociación.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, informarán sobre este acuerdo de gobierno, que incluye más de 200 propuestas, entre las dos formaciones políticas este miércoles a las 12 de la mañana en las Cortes.

De momento se desconocen los acuerdos y el reparto de consejerías, pero todo apunta a que Vox tendrá dos consejerías: la de Cultura y Agricultura, donde podría incluir Medio Ambiente.

También habría una vicepresidencia de Política Social con Carlos Pollán al mando donde se gestionará la famosa prioridad nacional impuesta por la formación de Abasacal en todas sus negociaciones.

Y otra consejería “que tenemos que definir ahora”.

Según fuentes de la negociación, “los temas de política nacional serán muy similares a lo de Extremadura y Aragón”.

Este pacto de gobierno sigue la estela de los firmados primero en Extremadura, y después en Aragón, y supone la conformación de un ejecutivo de coalición entre PP y Vox en Castilla y León.

Este acuerdo, el segundo de PP y Vox en Castilla y León, tras el suscrito en 2022, se produce 80 días después de la celebración de las últimas elecciones autonómicas el pasado 15 de marzo.

En ellas, los ‘populares’ se alzaron con la victoria y 30 procuradores, mientras Vox, tercera fuerza, logró 14, por lo que ambos suman 47 parlamentarios, cinco por encima de la mayoría absoluta.

De esta manera, este miércoles a primera hora se ha conocido que finalmente PP y Vox han logrado entenderse para formar un ejecutivo presidido por Fernández Mañueco, ganador de las pasadas elecciones.

Mesa de las Cortes

Hay que recordar que los dos partidos gobernaron juntos entre abril de 2022 y julio de 2024, con el primer gabinete conjunto de las dos formaciones de todo el país.

Como antesala, los dos socios pactaron la conformación de la Mesa de las Cortes hace mes y medio.

El Partido Popular y Vox ya cerraron un acuerdo para la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León con el objetivo de "dotar de estabilidad" a la nueva legislatura.

“Este pacto demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos políticos, que coinciden en la necesidad de que la Comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga funcionando, prestando servicios públicos de calidad y ofreciendo oportunidades a los castellanos y leoneses; y un Parlamento autonómico que recoge así el mandato otorgado por los ciudadanos de Castilla y León el pasado 15 de marzo", afirma Vox en un comunicado.

En este órgano rector de la Cámara, el PP logró dos puestos, entre ellos la Presidencia, que no ostentaba desde 2019, y Vox otros dos, aunque cedió el puesto de presidente que había ocupado el propio Pollán.

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