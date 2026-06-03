Mañueco y Pollán pactan una Junta con dos vicepresidencias y con 3 consejerías para Vox, una de Desregularización

El nuevo Gobierno de Castilla y León tendrá dos vicepresidencias y repartirá 11 consejerías -dos de ellas integradas en las vicepresidencias- entre el PP y Vox tras el acuerdo alcanzado por ambas formaciones para investir de nuevo a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta.

El pacto devuelve a Vox al Ejecutivo autonómico después de la ruptura del anterior Gobierno de coalición en 2024 y reproduce, aunque con una nueva arquitectura interna, la fórmula de gobierno compartido entre populares y los de Santiago Abascal.

El acuerdo llega tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, en las que el PP ganó los comicios pero necesitaba el apoyo de Vox para garantizar la mayoría parlamentaria.

La principal novedad orgánica será la creación de dos vicepresidencias. La Vicepresidencia Primera corresponderá a Vox y estará en manos de Carlos Pollán, que además asumirá una consejería dentro del nuevo Ejecutivo, previsiblemente la denominada Desregularización, Familia y Ayudas Sociales, cuyo nombre no da lugar a equívocos sobre la impronta que la "prioridad nacional" dejará en el nuevo gobierno.

Junto a ella habrá una Vicepresidencia Segunda, en este caso del PP, con competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio y Oportunidades.

El reparto deja en manos del PP las áreas de mayor peso institucional y de gestión ordinaria. Los populares mantendrán la Consejería de Presidencia, así como la de económica de Hacienda y Economía, junto a Industria, Empleo, Universidades y Comercio.

También serán del PP la Consejería de Sanidad y Bienestar Social;Educación, y Medio Ambiente y Energía, tres departamentos centrales en la acción de gobierno autonómica y con fuerte impacto presupuestario.

Y por último, mantiene Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Vox, por su parte, asumirá tres consejerías. La primera será Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, un área que recoge una de las principales banderas políticas de la formación. También gestionará Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Políticas Ambientales, con competencias como caza y pesca. La tercera será Cultura, Turismo y Deporte.

El esquema confirma el peso de Vox en el futuro Ejecutivo, con una vicepresidencia primera y tres carteras, entre ellas Agricultura y Cultura, dos áreas con especial presencia en el mundo rural y fuerte componente identitario.

El nuevo organigrama supone una reorganización de varias competencias respecto al Gobierno en funciones y dibuja una Junta más amplia, con dos vicepresidencias y una distribución política pensada para encajar las prioridades de ambos socios.

El PP conserva el núcleo económico, sanitario, educativo, territorial y medioambiental, mientras Vox gana visibilidad en materias sociales, rurales, culturales y turísticas. El equilibrio busca asegurar la investidura de Mañueco y dar estabilidad parlamentaria al Ejecutivo durante la legislatura.

El acuerdo llega después de semanas de negociación entre ambas formaciones y sitúa a Castilla y León de nuevo como una de las comunidades en las que PP y Vox compartirán gobierno. La investidura de Mañueco está prevista para los días 9 y 10 de junio, según las previsiones trasladadas durante las negociaciones.

La futura Junta quedaría estructurada así: Vicepresidencia Primera para Vox, con Carlos Pollán al frente; Vicepresidencia Segunda para el PP, con Vivienda, Ordenación del Territorio y Oportunidades; Presidencia para el PP.

Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil (dentro de vicepresidencia). PP

Consejería de la Presidencia (PP), Consejería de Economía y Hacienda (PP), Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio (PP), Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales (dentro de vicepresidencia) (VOX), Consejería de Medio Ambiente y Energía (PP), Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (PP).

También Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (VOX), Consejería de Sanidad y Bienestar Social (PP), Consejería de Educación (PP) y Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (VOX).

Como adelantó este medio, la formación de Pollán adquiere competencias en temas de Medio Ambiente, aunque en este caso del tipo de caza, pesca o políticas educaciones, mientras que la gestión de los incendios será de nuevo para el partido de Mañueco.

“Acuerdo amplio”

Mañueco defendió que el acuerdo "responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por todas las personas de Castilla y León" y destacó que permitirá dotar a la Comunidad de "estabilidad" durante los próximos cuatro años.

El dirigente popular aseguró que el pacto tiene como objetivos "el crecimiento económico y la creación de empleo", además del fortalecimiento de los servicios públicos y el apoyo a jóvenes, mayores y familias. Asimismo, subrayó que incorpora "un compromiso claro con el campo, con los agricultores y ganaderos".

"Hoy es un día importante para Castilla y León", afirmó Mañueco, quien sostuvo que el acuerdo "ofrece estabilidad y, sobre todo, piensa en el futuro de las personas de nuestra tierra". Además, avanzó que ya había solicitado al presidente de las Cortes que activara los trámites necesarios para convocar cuanto antes el debate de investidura.

Por su parte, Carlos Pollán se mostró satisfecho con el resultado de las negociaciones y aseguró que ambas formaciones han trabajado durante meses para cerrar un pacto que calificó de "gran impulso definitivo para las políticas de la Junta de Castilla y León".

"Estamos muy contentos del acuerdo al que hemos llegado porque entendemos que va a suponer un gran impulso definitivo para las políticas de la Junta y para los ciudadanos de Castilla y León", señaló el portavoz de Vox, quien agradeció a Mañueco su "predisposición desde el primer momento al diálogo".

Según explicó Pollán, el documento incluye 19 áreas y 324 medidas, entre las que destacó la denominada "prioridad nacional" en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales, medidas fiscales dirigidas a familias, jóvenes y medio rural, así como un plan de vivienda y actuaciones para la simplificación administrativa.

Respecto a la denominada prioridad nacional, Mañueco explicó que consistirá en una "asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, identificable y efectivo con nuestra tierra", siempre "dentro del marco del ordenamiento jurídico".

Ambos dirigentes coincidieron en destacar que el pacto permitirá garantizar la estabilidad institucional de Castilla y León durante toda la legislatura. "Esperamos que ese trabajo se plasme en cuatro años de estabilidad", concluyó Pollán.