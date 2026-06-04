Mañueco asegura que las ONG de ayuda a inmigrantes que actúan dentro de la ley "no tienen nada que temer"

El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante la entrevista en Herrera en COPE, este jueves

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este jueves que las ONG de ayuda a inmigrantes que actúan dentro de la ley "no tienen nada que temer" tras el pacto entre PP y Vox.

Sobre la eliminación de subvenciones a las ONG que "fomenten la inmigración ilegal" que contempla el acuerdo, Mañueco ha asegurado que "quien actúa dentro de la ley no tiene nada que temer" y ha puesto como ejemplo a Cáritas.

"Cáritas actúa siempre dentro de la ley, no tiene nada que temer. Estamos hablando de aquellas organizaciones que pueden favorecer la inmigración ilegal. Todos sabemos que es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer", ha señalado en una entrevista en Herrera en COPE.

El vínculo al "arraigo"

Además, ha afirmado también que la 'prioridad nacional' estará vinculada al arraigo "independientemente de la nacionalidad y el origen".

"La prioridad nacional la vemos vinculada al arraigo, real y verificable. Vinculado fundamentalmente a las ayudas a la vivienda, a las ayudas sociales. No hablamos de las personas, hablamos de la vinculación con la Comunidad", ha destacado.

Mañueco ha señalado que se basará en "haber vivido en Castilla y León más o menos años, haber tenido una vinculación o no haber tenido una condena por ejemplo de okupación si quieres acceder a una ayuda de vivienda".

"En definitiva, independientemente de la nacionalidad o el origen nuestra tierra es una tierra que abre las puertas a todos aquellos que quieren venir a trabajar, a integrarse y a comprometerse con esta tierra, los que quieren venir a otra cosa que no vengan", ha insistido.

Y ha asegurado que es "algo que en todas las administraciones públicas se ha venido haciendo, en las locales, autonómicas, en el propio Gobierno de España, que haya una vinculación para poder acceder a determinadas ayudas".

Un acuerdo "muy positivo"

El presidente de la Junta en funciones ha asegurado que, durante las negociaciones, se ha producido "un buen ambiente, un espíritu de colaboración y constructivo y generosidad por ambas partes" y que el acuerdo "está hecho para la gente de Castilla y León".

"Hablamos de las preocupaciones cotidianas que tienen. Nos hemos extendido algún día más porque queríamos que el acuerdo fuera extenso, un proyecto de futuro, estamos hablando de 19 ejes y 324 medidas, yo creo que es un acuerdo muy positivo", ha insistido.

Mañueco ha confirmado que Vox va a tener "competencias en inmigración, cooperación al desarrollo, la Dirección General de Juventud, las relaciones con la infancia y los centros de menores, competencias con un contenido marcado social".

La acogida de 'menas'

Y ha recordado que "todo tiene que estar sometido al imperio de la ley y de las decisiones y resoluciones del Poder Judicial".

Además, ha cargado contra la política migratoria de Sánchez, que ha calificado como "una política de barullo, de desorden, de algo que no está bien hecho".

"Lo que queremos es que se hagan bien las cosas, que venga la inmigración regular, ordenada y que venga a construir y a aportar", ha señalado.

En lo que se refiere a la acogida de menores extranjeros no acompañados, Mañueco ha recordado que Castilla y León tiene 130 plazas y, en estos momentos, acoge a entre 180 y 190. "Estamos por encima de nuestra capacidad y es algo que tiene que afrontarse con rigor y con seriedad", ha señalado.

El "ruido" de Sánchez

Y ha afirmado que España, "más allá del ruido que ofrece Sánchez, lo que necesita es una gestión eficaz, seria y ordenada que solo puede ofrecer en estos momentos Alberto Núñez Feijóo".

Mañueco se ha referido también a las negociaciones para la investidura de Juan Manuel Moreno en Andalucía y se ha mostrado "respetuoso" con las decisiones que pueda tomar su homólogo andaluz.

"Conoce muy bien el sentido y el carácter y la forma de ser de los andaluces, se ha metido en la médula espinal de la forma de ser de Andalucía y sabe muy bien lo que hay que hacer para que siga gobernando los próximos cuatro años", ha zanjado.