“Confianza” en que los cambios en Indra no alteren las inversiones millonarias prometidas en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha trasladado un mensaje de tranquilidad ante los cambios producidos en la cúpula directiva de Indra durante esta semana con la salida de José Vicente de los Mozos.

Ha asegurado que mantiene intacta su confianza en la continuidad de los proyectos industriales comprometidos por la compañía en Salamanca, León y Valladolid.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió este jueves que el Ejecutivo autonómico mantiene una relación “de contacto permanente” con la empresa tecnológica.

Recordó que el plan industrial presentado por Indra ya cuenta con la consideración de proyecto industrial prioritario en Castilla y León.

Carriedo destacó el papel desempeñado hasta ahora por el consejero delegado saliente, José Vicente de los Mozos, de quien subrayó su conocimiento de la realidad industrial de la Comunidad.

“Para nosotros siempre fue una garantía saber que el máximo responsable ejecutivo en la dirección de Indra era una persona como José Vicente de los Mozos, que conocía nuestra comunidad autónoma, nuestras capacidades productivas y las inversiones que éramos capaces de desarrollar”, afirmó.

No obstante, el portavoz autonómico aseguró que la Junta afronta con confianza la nueva etapa en la compañía por el perfil del nuevo responsable ejecutivo, José María Recasens, hasta ahora vinculado a Renault.

“También es una suerte ahora saber que la persona que le va a sustituir tiene un conocimiento amplio de la realidad de nuestra comunidad, de nuestro tejido productivo y de nuestras capacidades industriales”, señaló.

Según explicó, tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como él mismo ya han trasladado personalmente su felicitación a Recasens por su nuevo cargo y le han agradecido “todo el trabajo que viene desarrollando hasta el día de hoy en torno a Renault y el acuerdo que finalmente han firmado”.

Carriedo recordó además que en los últimos meses la Junta ha trabajado estrechamente con Indra en el desarrollo de un ambicioso plan industrial para Castilla y León.

“El presidente y el CEO de Indra estuvieron aquí en la sede de la Junta y plantearon algunas inversiones para nuestra comunidad autónoma”, explicó.

Tres proyectos

Ese proyecto recibió posteriormente la declaración de plan industrial prioritario por parte del Gobierno autonómico, una figura que agiliza la tramitación administrativa de las inversiones estratégicas. El plan contempla actuaciones en León, Valladolid y Salamanca.

Entre ellas destaca la futura planta de drones en Villadangos del Páramo (León), donde Indra prevé desarrollar un centro industrial y de producción de sistemas no tripulados.

La compañía también ha proyectado nuevas instalaciones vinculadas a defensa y motores para drones en Valladolid, además del refuerzo de capacidades en Salamanca. El programa contempla inversiones superiores a los 40 millones de euros y varios centenares de empleos directos.

En este sentido, Carriedo insistió en que la Junta no aprecia riesgos para la continuidad de esos compromisos.

“Estamos convencidos de que, una vez que Indra presentó ese proyecto y fue aprobado favorablemente por parte de la Junta de Castilla y León con ese carácter de plan industrial prioritario, vamos a poder seguir trabajando muy activamente en esa dirección”, afirmó.

El consejero aseguró además que los contactos entre ambas partes continúan abiertos y que el Ejecutivo autonómico sigue “plenamente implicado” en el desarrollo del acuerdo alcanzado con la empresa tecnológica.

La Junta declaró prioritario el pasado mes de marzo el plan estratégico de crecimiento de Indra en Castilla y León, especialmente ligado al sector de defensa y drones, con proyectos en Villadangos del Páramo y Valladolid.