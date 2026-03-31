Ya en vigor: ayudas de hasta 18.000 euros para reformar viviendas en pueblos con menos de 5.000 habitantes

El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada, sin embargo, la realidad del mercado inmobiliario actual es otra.

Los elevados precios están frenando la intención de muchas personas, especialmente de los jóvenes, de hacer realidad su sueño de tener un hogar propio. Ante este escenario, Castilla y León se presenta como una alternativa estratégica debido a su estructura demográfica.

Con datos actualizados, la comunidad cuenta con un total de 2.248 municipios, de los cuales solo 60 superan los 5.000 habitantes, lo que significa que aproximadamente 2.188 pueblos tienen menos de esta cifra y forman parte de la denominada España Vaciada.

Para mejorar la accesibilidad y fomentar la repoblación, las administraciones han desplegado una serie de ayudas que abarcan desde el alquiler hasta la rehabilitación de inmuebles en zonas rurales, donde las subvenciones pueden alcanzar en casos específicos hasta los 70.000 euros.

En Castilla y León hay varias líneas de ayuda para rehabilitar viviendas en pueblos, sobre todo ligadas a eficiencia energética, accesibilidad y reto demográfico.

Dentro de las opciones disponibles en Castilla y León, destacan las ayudas para la rehabilitación energética en pueblos, que pueden cubrir hasta el 80% del coste de la obra con un límite general de 18.000 euros por vivienda.

Para intervenciones menores centradas exclusivamente en la eficiencia energética, el porcentaje se sitúa en el 40% con un máximo de 3.000 euros en viviendas individuales.

Estas medidas se integran en el Plan Estatal de Vivienda y buscan financiar la mejora de la envolvente edificatoria y la sostenibilidad, tanto en edificios residenciales colectivos como en viviendas unifamiliares.

Requisitos

Para acceder a estos fondos, los inmuebles deben haber sido finalizados antes de 1996 y constituir el domicilio habitual y permanente de sus residentes.

En el caso de los bloques de pisos, se exige además que el 70% de la superficie construida tenga uso residencial y que la comunidad de propietarios esté conforme con las obras.

El proceso administrativo requiere que los solicitantes hayan realizado la Inspección Técnica de Edificios (ITE) según la normativa de urbanismo de Castilla y León, o presenten un informe técnico que justifique la necesidad de la actuación en el caso de las unifamiliares.

Es indispensable contar con un proyecto visado por un técnico competente, la licencia municipal correspondiente y el acuerdo de la junta de propietarios si fuera necesario.

Las actuaciones subvencionables incluyen la mejora del aislamiento térmico para reducir la demanda de calefacción, la instalación de sistemas de climatización eficientes, el uso de energías renovables como la biomasa o la solar fotovoltaica, y mejoras en la protección contra el ruido o la salubridad, especialmente en lo relativo a la reducción de gas radón.

El objetivo principal es que el conjunto de estas reformas logre una reducción de la demanda energética anual de al menos el 35% respecto a la situación previa.

En cuanto a la financiación y los beneficiarios, pueden solicitar estas ayudas tanto comunidades de propietarios como personas físicas cuyos ingresos de la unidad de convivencia no excedan cinco veces el IPREM.

La cuantía máxima se determina según el coste de la obra, con un límite general de 8.000 euros por vivienda o el 40% de la inversión total, sin que la subvención total por solicitud supere los 300.000 euros.

La valoración de las solicitudes se realiza mediante un sistema de puntos basado en la inversión media por elemento, priorizando aquellos proyectos que ofrezcan una mayor eficiencia energética.

Cabe destacar que estas ayudas son compatibles con otras subvenciones públicas siempre que no se supere el coste total de la actuación, aunque presentan incompatibilidades con otros programas específicos de regeneración urbana o parques de vivienda en alquiler del Plan Estatal.