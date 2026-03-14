A votar con abrigo por la mañana, pero sin paraguas: así será el domingo electoral en Castilla y León

Castilla y León afrontará este domingo 15 de marzo una jornada electoral marcada por el cielo nuboso y el ambiente frío a primeras horas del día, aunque con temperaturas algo más suaves durante la tarde en buena parte de la comunidad.

Según la previsión meteorológica de la Aemet, el día comenzará con cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte y en el Sistema Ibérico, donde no se descartan precipitaciones débiles.

En el resto del territorio predominarán los cielos nubosos con intervalos de nubes, aunque en general sin lluvias significativas.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros en el este y 1.300 en el oeste, subiendo con el paso de las horas hasta entre 1.600 y 1.800 metros, por lo que la nieve quedará restringida a zonas de montaña.

Durante la mañana podrán aparecer brumas y bancos de niebla en áreas montañosas, mientras que el viento soplará flojo del noroeste y norte, sin fenómenos adversos destacados.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios o con ligeros descensos, con heladas débiles en zonas de montaña, mientras que las máximas subirán en buena parte de la comunidad, salvo en el este donde apenas variarán.

Ávila: 4º / 10º

Burgos: 4º / 9º

León: 6º / 13º

Palencia: 3º / 13º

Salamanca: 4º / 15º

Segovia: 4º / 10º

Soria: 3º / 7º

Valladolid: 5º / 14º

Zamora: 6º / 16º

Con este escenario, la jornada electoral se desarrollará sin grandes incidencias meteorológicas, aunque con ambiente frío en las primeras horas, por lo que se recomienda acudir a votar con abrigo, especialmente en zonas del interior y de montaña.

Así es la jornada de reflexión

La jornada previa a las elecciones estará marcada por cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones frecuentes en el norte, en general débiles, especialmente en el tercio este y el Sistema Central.

La cota de nieve desciende hasta los 800 metros en el norte y este, con temperaturas en descenso y heladas débiles en la meseta y moderadas en zonas de montaña, acompañadas de viento del norte con intervalos fuertes en áreas montañosas.