Feijóo hurga en la herida de Vox: "No aceptamos lecciones de quienes no solucionan los problemas ni en su casa"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hurgado este sábado en la herida de Vox tras la crisis de Murcia y la reciente expulsión de Javier Ortega-Smith y ha asegurado que su partido no acepta lecciones de "quienes no solucionan los problemas ni en su casa".

"No vamos a aceptar lecciones de los que no han gobernado en ningún sitio y cuando gobernaron se fueron", ha afirmado, en un acto en Ávila junto al candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco.

Feijóo ha asegurado que Mañueco "no se pone de perfil y no hace de comentarista, sino que da la cara" y lo ha contrapuesto a las "lecciones" de quienes "no han hecho nada", en referencia a Vox. "Es muy sorprendente que te den lecciones aquellos que no han solucionado ningún problema. Que venga un alumno a darle lecciones al profesor es sorprendente, además un alumno que suspende", ha afirmado.

Y ha asegurado que un paciente "nunca apostaría por el médico que no ha operado nunca y no ha visto a un paciente en su vida". "Castilla y León no va a apostar por aquellos que no han solucionado ningún problema nunca y casi ni en su casa, va a apostar por un Gobierno que conoce cada provincia y cada pueblo", ha señalado.

Un Gobierno "acabado"

El líder del PP ha recordado la aprobación de la revalorización de las pensiones esta semana en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de los populares, y ha acusado al Gobierno de haber "mentido y chantajeado" a todos usando a los mayores "como rehenes".

"Querían que pareciera que a los mayores había que darles a elegir entre que les suban la pensión y que no les ocupen la casa y por supuesto eso era una mentira. Como siempre el Gobierno mintió, el PP cumplió y que se inventen las mentiras y las cortinas de humo que quieran", ha señalado.

Feijóo ha afirmado que esta semana el Gobierno "ha demostrado una vez más que no tiene mayoría para gobernar y que los españoles no se merecen la agonía de un Gobierno acabado".

"Tener un Gobierno que no gobierna impacta directamente en la gente y se está abandonando lo esencial, las carreteras en estado lamentable, el tren falla y se retiran pruebas en vez de asumir responsabilidades, difícil cesta de la compra, vivienda inalcanzable, jóvenes reduciendo oportunidades, sensación de inseguridad aumenta y la gente cada vez paga más en impuestos y tiene los peores servicios públicos de las últimas décadas", ha denunciado.

Y ha hecho hincapié en que "todo funciona peor y encima tenemos que escucharles que España va como nunca". "España solo va como nunca para los jetas y para Zapatero y ya veremos en el Senado a qué se dedica Zapatero", ha advertido.

Apoyo a los médicos

Feijóo ha apostado por hacer de la Sanidad "una pieza separada en el sistema financiación". "Esto no va de territorios, va de personas. Llevo años defendiendo que la Sanidad es la clave para financiar y para evolucionar y actualizar el sistema. Mi modelo de financiación se centrará en los servicios públicos y en cuidar a la gente, no a intentar solucionar el problema del independentismo en España", ha señalado.

Y ha afirmado que los médicos "no tendrían que tener que cambiar la bata blanca por la estelada para que se les escuche" asegurando que "tienen razón en muchas de sus reivindicaciones".

El líder del PP ha planteado, además, una batería de medidas de apoyo a los médicos. "Hay que tener más médicos, hay que hacer una oferta de MIR proporcional, que crezca de manera sostenida, anticipada y que no se repita el espectáculo de este año. Mejorar el sistema de guardias, las condiciones de los profesionales, reducir la burocracia. Mañana mismo enviaré a los médicos estas propuestas y otras por escrito que me comprometo a impulsar el primer año de legislatura", ha prometido.

La "serenidad" de la Junta

Feijóo ha contrapuesto la situación del Gobierno de España con la "serenidad, madurez y responsabilidad" de la Junta de Castilla y León. "Comparado con lo que tenemos que padecer los españoles, la Junta de Castilla y León es una excepción que muestra la política que necesita España, la que se dedica a servir y a mejorar la vida de los ciudadanos", ha afirmado.

Y ha recriminado las "lecciones de democracia" de aquellos "que perdiendo están en el Gobierno". "Parece que nosotros tenemos que pedir perdón por ganar. Me siento orgulloso de los gobiernos de Castilla y León", ha afirmado.

Y ha asegurado que la situación del Ejecutivo de Sánchez, con "un escándalo cada día, una mentira cada minuto y un señuelo cada semana" no sería "posible" en el PP. "En España ningún presidente del Gobierno puede presentar este balance, no es posible", ha denunciado.

El líder del PP ha apostado por "pasar página" de "este Gobierno y esta política". "Yo quiero hablar de otra política en esta campaña, de como servir mejor, de que la política que defiende los intereses de la gente es la que merece la pena frente a los privilegios", ha señalado.

Y se ha preguntado si "un candidato de Sánchez", en referencia al candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez, "será capaz de enfrentarse a Sánchez por la financiación, porque el Gobierno pacta con Junqueras dejar sin dinero a Castilla y León".

"¿Alguien en Castilla y León puede votar a alguien que ha convertido la vivienda en el peor problema de España, que ha provocado el peor problema migratorio y ha subido todos los impuestos frente a un Mañueco que los ha bajado?¿Quién va a votar a un PSOE que con recaudación de impuestos récord no ha sido capaz de incorporar al sistema a los médicos que necesitamos?", ha afirmado.

Infraestructuras y campo

Feijóo se ha comprometido a "mejorar el firme de las carreteras" y a "impulsar la conexión por autovía entre Ávila y la A-6 a la que a Sánchez le ha dado carpetazo". "Vamos a trabajar para que Ávila tenga una conexión digna con Madrid, Valladolid y Salamanca con trenes dignos y me comprometo a recuperar las inversiones en los parques industriales, a defender los intereses de los agricultores", ha señalado.

Y ha recordado que el PP ha estado "al lado" de los agricultores "cuando a alguna progresista de Madrid se le ocurrió que el lobo es más importante que el ganadero". "Hemos dicho que no y hemos ganado. Y por supuesto vamos a estar al lado de los agricultores en la PAC y hemos conseguido 45.000 millones más y eso es lo que importa, junto con un Mercosur con garantías y seremos los que blindaremos esas garantías", ha apuntado.

Feijóo ha denunciado que hoy en España "es más fácil okupar una vivienda que comprarla y construiremos vivienda de verdad, con seguridad jurídica".

"La gente está harta, no me hace gracia tener que recordar los delitos que rodean al presidente, me avergüenza salir de España y que me pregunten qué problemas tiene el primer ministro y por qué la mayoría de sus colaboradores directos están en la cárcel o volverán a la cárcel. Tengo que denunciarlo para honrar la política de nuestro país y lo voy a seguir haciendo, con rigor, tranquilidad, determinación y coraje", ha asegurado.

Feijóo ha asegurado que el PP "defiende la Constitución y no está dispuesto a obtener el poder a cualquier precio". "Esto no va de redes sociales sino de redes ferroviarias. Hay que tener coraje para decir que el tren español vive el mejor momento de su historia con 47 muertos", ha apuntado.

El líder del PP ha señalado que "el país sigue en pie y el partido sigue en pie" y que no se van a "mover" de sus compromisos. "No hemos pactado con los herederos de una banda terrorista ni la separación de una parte de España para presidir el Consejo de Ministros, estamos en la oposición con honor y ellos están en el Gobierno después de perder con deshonor", ha señalado.