Abascal acusa a Aznar de "dinamitar" las negociaciones entre PP y Vox: "Le dice a Feijóo cómo hacer las cosas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este miércoles al expresidente del Gobierno José María Aznar de intentar "dinamitar" las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura y Aragón después de que asegurase este martes en Burgos que el partido de Abascal mantiene conversaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Quiere decirle a Feijóo cómo hacer las cosas", ha denunciado en el municipio segoviano de El Espinar.

Abascal ha asegurado que Aznar "miente otra vez". "Quiero saber si el señor Feijóo cree que Aznar dice la verdad o miente otra vez. Yo afirmo que miente otra vez, parece que está intentando dinamitar las negociaciones y decirle a Feijóo cómo tiene que hacer las cosas y me parece muy preocupante. Pero afirmo que Aznar miente otra vez", ha insistido.

El líder de Vox ha denunciado, además, que el nuevo documento marco del PP para pactar "complica las cosas" y "resulta ofensivo para Vox". "Tiene un enfoque totalmente adecuado y lleno de obviedades, solo falta que nos digan que no podemos pegar a los niños por la calle ni atropellar viejecitas en los pasos de cebra, es algo totalmente ofensivo", ha señalado.

Un documento marco "ofensivo"

Y ha recordado que es el PP "el que ha ganado esas elecciones". "Necesita nuestros votos y debería preguntarnos qué queremos que se cambie y en qué consiste el cambio de rumbo. El documento complica las cosas, resulta ofensivo para Vox y también para los dirigentes regionales del PP", ha insistido.

Abascal ha apostado por unas conversaciones "en las que se negocie medida a medida, se establezcan unos plazos de cumplimiento de esos acuerdos concretos y unas garantías de cumplimiento" y ha recordado que salieron de los gobiernos autonómicos en julio de 2024 porque el PP les "estafó, como estafa a sus electores".

En lo que se refiere a las condiciones que Vox pondrá al PP para gobernar tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León, Abascal se ha remitido a las condiciones de la Comunidad Valenciana que indicaban "un marco de negociación muy adecuado".

"El PP de Aragón y el de Extremadura ni siquiera presentaron presupuestos, rechazaron negociar con Vox y convocaron elecciones. Ese es nuestro marco y vamos a intentar no hacer piruetas durante unas negociaciones que son muy importantes y no voy a hacer las piruetas que hace el PP", ha afirmado.

Ilegales y legales "que delincan"

Preguntado por el asesinato a cuchilladas de un joven de 18 años de origen colombiano el pasado viernes en Valladolid, Abascal se ha mostrado rotundo y ha asegurado que Vox "afrontaría el problema de las bandas latinas que acuchillan como el de las bandas magrebíes que violan".

"Todos aquellos que han venido a España a robar, a delinquir, a violar o a vivir del esfuerzo de los españoles se tienen que ir por donde han venido, y en este caso nos da igual la condición de legales que de ilegales", ha asegurado.

Y ha insistido en que "los ilegales se tienen que ir todos" y en que Vox quiere también la expulsión "de todos aquellos que estando legales cometen delitos y convierten su existencia en España en una sucesión de pequeños crímenes". "Y por supuesto la remigración de los que están aquí viviendo del esfuerzo de los españoles. No es normal que haya casi medio millón de extranjeros cobrando el Ingreso Mínimo Vital", ha afirmado.

Las "pruebas" de Adamuz

El líder de Vox ha denunciado que España está gobernada por "una mafia" que tiene "tres objetivos: perpetuarse en el poder a cualquier precio, eludir el mazo de la Justicia y tapar los crímenes de ayer con los crímenes de hoy". Y ha denunciado que "se están intentando ocultar las pruebas del crimen de Adamuz y cada día hay nuevos escándalos sexuales, de prostitución y violaciones".

"Este Gobierno es un peligro para los españoles y muy especialmente para las mujeres, la corrupción arruina y mata, la invasión migratoria arruina y mata. Estos son los problemas a los que queremos dar respuesta en estas elecciones y en las negociaciones tras las elecciones", ha señalado.

Abascal ha asegurado que, más allá de pedir la dimisión de un ministro u otro, "tiene que dimitir el Gobierno en pleno y tarde o temprano va a tener que sentarse en el banquillo".

"Una juez ha solicitado todas esas pruebas formalmente pero es escandaloso. En crimen como el de Adamuz tan relacionado con la corrupción, teniendo en cuenta que el exministro de Transportes está en prisión y que habían colocado en las contratas que tenían que arreglar las vías a amigas de quienes están en prisión, me parece verdaderamente alarmante que se retirasen pruebas", ha señalado.

Y ha vuelto a insistir en que la desclasificación de los documentos del 23-F "solo busca tapar los crímenes de este Gobierno". "Nosotros queremos que se desclasifiquen las informaciones sobre Adamuz", ha afirmado.

La dirección "manda"

Sobre la intención de Javier Ortega-Smith de no abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados tras su expulsión, el líder de Vox ha recordado que su obligación es responder "a las verdaderas preocupaciones de los españoles". "No voy a contribuir a que los partidos se miren el ombligo ni voy a convertir la política en una suerte de programa del corazón", ha señalado.

Y ha defendido que Vox es "un partido cohesionado, democrático y que elige en asamblea en la que votan todos sus militantes a sus dirigentes". "Esa dirección es la que manda y va a tomar decisiones difíciles y lo va a hacer cuando estemos en el poder", ha añadido.

ETA, "sentada en el Gobierno"

Abascal ha denunciado que "Bildu, es decir, ETA, quita y pone presidentes y se siente en una posición de poder", tras su petición de desclasificar también documentos del caso Zabalza o el 3 de marzo.

"Están muy seguros de su capacidad de influir y no me sorprende ninguna de sus peticiones delirantes. La que era directora del diario Egin, que fue cerrado porque era un instrumento de ETA, está sentada en el Congreso y ha investido a Sánchez", ha recordado.

Y ha pedido que los crímenes de ETA sin resolver "se resuelvan" y que los que lo han cometido "paguen de verdad, porque no están pagando". "Hay gente condenada a cientos de años de cárcel que tras cumplir unos pocos años está paseando por las calles, es un insulto y demuestra la traición del sistema político español a las víctimas del terrorismo", ha denunciado.

En el mismo sentido, se ha referido a la situación en la Universidad del País Vasco (UPV). "Cuando el presidente del Gobierno está investido con los votos de ETA qué sorpresa vamos a tener con lo que ocurra en la UPV. Yo soy alavés, soy vasco y no me puedo llevar ningún tipo de sorpresa con lo que está ocurriendo allí", ha afirmado.

Y ha asegurado que "hace muchos años que el Estado español ha bajado los brazos en el combate del separatismo y el terrorismo". "Todo lo demás me parece una consecuencia de ello y es incluso pequeño al lado de que el presidente del Gobierno esté sentado y encerrado en el búnker de la Moncloa con los votos de ETA", ha afirmado.

Un Gobierno "agotado"

Sobre el decreto ómnibus, Abascal se ha mostrado convencido de que la gran mayoría de pensionistas "sabe que el Gobierno les está convirtiendo en rehenes para otras políticas y usándolos de forma torticera".

"La mayoría de los pensionistas son gente decente que no se deja comprar por un filete más al mes igual que los jóvenes no se dejan comprar por un billete de autobús más al mes. Este Gobierno está agotado y la única forma de permanecer en el poder es continuar hacia adelante perdiendo votaciones y haciendo todo lo posible por eludir la acción de la Justicia en el futuro", ha señalado.

El líder de Vox se ha referido también al anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que no se presentará a las próximas elecciones ni liderará la coalición de izquierdas sucesora de Sumar. "No creo que haya nadie demasiado preocupado con eso y ella tiene que hacer un esfuerzo muy grande para preparar su defensa ante la demanda de Julio Iglesias", ha ironizado.