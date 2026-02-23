Abascal: "Que se desclasifique la información sobre las saunas y negocios de alterne que han pagado la carrera de Sánchez"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado este lunes sobre la desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado del 23-F cuando se cumplen 45 años de la intentona golpista y ha exigido que se desclasifique "la información sobre las saunas y negocios de alterne que han pagado la carrera de Sánchez".

"Que nos digan por qué en España se produjo un apagón, por qué no se estaban manteniendo las vías o por qué se retuvo a la policía y se rechazó ayuda internacional en la dana", ha reclamado, en una intervención en el municipio abulense de Arévalo, calificando de "porquerías" los intentos de Sánchez de hablar de "guerras de hace un siglo que desgraciadamente enfrentaron a nuestro pueblo o asuntos de hace 40 años".

Además, ha denunciado que todo ello ha sido perpetrado por un presidente "que quiere que nos olvidemos del terrorismo reciente de España y que ha trabajado en la Unión Europea para sacar a ETA de la lista de organizaciones terroristas". "Me parece un insulto y no voy a caer y no voy a coger el capote para hablar de lo que quiere Sánchez, que desclasifiquen lo de las saunas y los crímenes del Gobierno", ha señalado.

El líder de Vox ha asegurado que España "nunca ha tenido un Gobierno tan indigno, vergonzoso y corrupto presidido por el capo de una mafia corrupta que ha entregado el poder a los enemigos de España, a los separatistas y a los terroristas". "Un Ministerio de Transportes convertido en un auténtico lupanar que celebraba fiestas con chicas cuando la gente estaba encerrada y que colocaba a amigas y que es directamente culpable de 47 españoles muertos", ha denunciado.

Un Gobierno "corrupto"

Y ha acusado al Ministerio del Interior de estar "entregado a la regularización masiva que está provocando la multiplicación de la delincuencia". "Es responsable de que se hayan multiplicado las violaciones, de ocultar las violaciones entre los altos mandos y de retener a los policías en la dana. Un PSOE en el que el que no está robando está acosando. Nunca un presidente pagó su carrera política con el dinero de la prostitución, de los clubes de alterne, un presidente que tiene imputado o en la cárcel a todo su entorno", ha añadido.

Abascal también ha lamentado que no haya "ni un hombre justo o mujer justa" en el PSOE que "denuncie lo que está ocurriendo y exija que se investiguen estas cosas". "El presidente del Gobierno lo que pretende es evitar que Vox siga denunciando estas cosas, y por eso dice que va a entrar a las redes sociales para amordazarnos, pero lo vamos a seguir haciendo", ha afirmado.

Además, preguntado por la petición del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la Unión Europea para que se levanten las sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que "cuando el Gobierno está secuestrado por una mafia corrupta todo tiene que ver con malas intenciones". "En Venezuela, cualquier cosa que haga este Gobierno me parece más que sospechosa", se ha limitado a afirmar.

Un "cambio de rumbo"

El líder de Vox se ha referido a la entrevista del presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, en EL ESPAÑOL, en la que aseguró que el Gobierno de la Comunidad fue "más eficaz y estable" sin los de Abascal. "Cuando se quedó solo pudo seguir colaborando con esa invasión migratoria planeada por Sánchez que nosotros denunciamos hace mucho tiempo", ha señalado.

En lo que se refiere a un hipotético pacto con los populares tras las elecciones del próximo 15 de marzo, el presidente de Vox ha recordado que el acuerdo de la Comunidad Valenciana "fue una referencia" y que su partido no va a "avanzar nada" ni a pedir ningún cargo "hasta que no esté claro que hay un programa de Gobierno compartido y un cambio de rumbo en lo relativo a Pacto Verde, inmigración, gastos fiscales o gasto público".

"Sin un programa de Gobierno claro, plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento no vamos a hablar de nada más porque el PP nos ha demostrado que no podemos fiarnos de él", ha añadido. Además, ha asegurado que cuando llegan a un acuerdo esperan que sea "para cuatro años", como ha exigido Mañueco, pero que también esperan que su socio no les "engañe y estafe" como ocurrió, a su juicio, en julio de 2024, cuando salieron de los ejecutivos autonómicos.

El

"engaño" del PP

"El PP nos dijo expresamente que no iba a colaborar con el reparto de la inmigración ilegal del Gobierno y decidimos que nos teniamos que ir de los gobiernos porque el PP nos colocó en esa situación. No nos importa romper un acuerdo o abandonar un gobierno, nos importa mentir a la gente que nos respalda y eso no va a ocurrir, ha asegurado.

Además, ha acusado al PP y a Mañueco de usar "una jerga política que no entiende nadie". "No sé en que consiste la estabilidad para el PP, que le demos el poder y le facilitemos una investidura y que después les dejemos hacer y deshacer como en Bruselas con el PSOE y que esas políticas sean las que se apliquen. Eso no va a ocurrir, nosotros queremos un cambio de rumbo", ha afirmado.

Y ha asegurado que el PP puede "seguir hablando de estabilidad, moderación y palabras que no tienen contenido". "Nosotros queremos un cambio de rumbo en las políticas migratorias, de gasto, impositivas, climáticas y verdes que arruinan al campo y a la industria y, si hay un acuerdo en esa materia, podremos hablar de estabilidad, moderación y de lo que dé la gana al PP", ha señalado.

Ortega-Smith, la "última preocupación"

Sobre la expulsión de Javier Ortega-Smith y su denuncia de una "caza de brujas" en Vox, Abascal ha insistido en que los partidos "no tienen que mirarse el ombligo". "Estamos aquí denunciando algo tan grave como que España padece un Gobierno corrupto y mafioso y estoy para escuchar a la gente. La Portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento de España es la última de mis preocupaciones. No voy a hablar del ombligo de Vox, estoy aquí para hablar de los problemas reales de los ciudadanos", ha afirmado.

En el mismo sentido, sobre la dimisión de varios miembros de la cúpula de Vox en Ávila, Abascal ha asegurado que "en los partidos, como en las familias, hay desavenencias pero lo importante es que los partidos no se desvíen de su compromiso con los electores". "Voy a seguir concentrado en lo que le importa a la gente y no en lo que solo le importa a la prensa del corazón en el área política", ha asegurado.

El líder de Vox ha señalado también que "nadie quiere una repetición electoral en Extremadura" pero que lo que no contempla "en ningún caso" es "traicionar" los votos de Vox. "Estamos dispuestos al acuerdo y a la repetición electoral pero lo único que no contemplo es utilizar la confianza de la gente para obtener unos cargos y no cambiar nada", ha señalado.

El "fanatismo" del rector

Abascal ha cargado también contra el rector de la Universidad del País Vasco, Joxerramon Bengoetxea, por el cierre del Campus de Álava por la celebración de un acto de Vox. "En el País Vasco todavía hay mucho fanatismo, el principal fanatismo es el del rector que ha decidido cerrar la universidad", ha afirmado.

Y ha valorado las críticas de 40 docentes. "Soy alavés y sé perfectamente el problema de falta de libertad que hay en mi tierra y quiero valorar de forma muy positiva la reacción de 40 profesores, me parece que cuando está en juego la libertad las diferencias ideológicas no cuentan", ha zanjado.