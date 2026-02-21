Buxadé acusa a PP y PSOE de “ser cómplices de los futuros delitos” de un menor tras asesinar al joven de Valladolid
El jefe de la Delegación de VOX en Bruselas recuerda en Nava del Rey que hace tres meses VOX presentó una iniciativa para rebajar la edad penal y para quien cometa este tipo de delitos fuera juzgado.
El jefe de la Delegación de VOX en Bruselas, Jorge Buxadé, ha acusado hoy al PP y a PSOE de “ser cómplices de los futuros delitos que cometa” el menor de 13 años, de origen colombiano, tras la trágica muerte a puñaladas de un joven de 18 años ayer en Valladolid.
Además lamentó que “era detenido por la policía tranquilamente estando en su casa porque se siente absolutamente impune. Y esa es la realidad de las calles, de los pueblos, de los barrios, de las ciudades de Castilla, de León y de toda España”, ha señalado Buxadé hoy durante su visita al Campeonato Nacional de Galgos que se celebra en Nava del Rey (Valladolid).
Buxadé también atacó a "aquellas élites que no han pastoreado durante los últimos 50 años y que decían que en Castilla no había problemas de inseguridad con la inmigración”.
Asimismo, ha advertido que hace tres meses VOX presentó una iniciativa para rebajar la edad penal y para que “quien cometa este tipo de delitos fuera juzgado y, en caso de ser extranjero, fuera deportado a su país".
El jefe de la Delegación de Vox en Bruselas cargó duramente contra el Partido Popular por abstenerse. “Frente a la violencia, frente a la delincuencia, frente a la inseguridad, frente al odio y el resentimiento no se puede uno abstener”, aseveró.
Frente a esta situación, Buxadé lamenta que la izquierda traiga ahora "regularizaciones masivas y posiblemente la nacionalidad española para millones de extranjeros" .
"Lo hacen porque ya nadie les cree, han defraudado a todos, a unos les dan todo y a nuestros agricultores y ganaderos les tienen angustiados porque les pueda faltar un papel o rellenar un formulario", zanjó.
Pero también tuvo palabras para Úrsula von der Leyen, Teresa Ribera y a todas esas élites “a quienes hay que cazar”, señaló, que en Bruselas impulsan los acuerdos comerciales que “amenazan con la ruina y el colapso” del sector primario en España.
Pollán critica que Mañueco "no quiere escuchar el ruido de los tractores"
Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado que "nosotros no venimos al campo a hacernos fotos, como Mañueco en el día de hoy, venimos a escucharlos para luego poder defenderlos" durante su visita a Nava del Rey.
Mañueco, que también acudirá hoy al Campeonato Nacional de Galgos, aseguran desde Vox que el PP "lleva ignorando demasiado tiempo a nuestro campo".
"Esto es a lo que se refiere cuando Mañueco dice que no quiere ruido. No quiere escuchar el ruido de los tractores ni el ruido de los cazadores y sus escopetas, a los que ignora" , señaló.
Por último, Pollán criticó que Mañueco "fue incapaz de cumplir los 32 puntos del Pacto de Gobierno con VOX".