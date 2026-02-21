Buxadé acusa a PP y PSOE de “ser cómplices de los futuros delitos” de un menor tras asesinar al joven de Valladolid

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, asiste junto al jefe de la delegación del partido en Bruselas Jorge Buxadé, a la celebración del Campeonato de España de Galgos en Nava del Rey. R.Valtero / ICAL

El jefe de la Delegación de VOX en Bruselas, Jorge Buxadé, ha acusado hoy al PP y a PSOE de “ser cómplices de los futuros delitos que cometa” el menor de 13 años, de origen colombiano, tras la trágica muerte a puñaladas de un joven de 18 años ayer en Valladolid.

Además lamentó que “era detenido por la policía tranquilamente estando en su casa porque se siente absolutamente impune. Y esa es la realidad de las calles, de los pueblos, de los barrios, de las ciudades de Castilla, de León y de toda España”, ha señalado Buxadé hoy durante su visita al Campeonato Nacional de Galgos que se celebra en Nava del Rey (Valladolid).

Buxadé también atacó a "aquellas élites que no han pastoreado durante los últimos 50 años y que decían que en Castilla no había problemas de inseguridad con la inmigración”.

Asimismo, ha advertido que hace tres meses VOX presentó una iniciativa para rebajar la edad penal y para que “quien cometa este tipo de delitos fuera juzgado y, en caso de ser extranjero, fuera deportado a su país".

El jefe de la Delegación de Vox en Bruselas cargó duramente contra el Partido Popular por abstenerse. “Frente a la violencia, frente a la delincuencia, frente a la inseguridad, frente al odio y el resentimiento no se puede uno abstener”, aseveró.

Frente a esta situación, Buxadé lamenta que la izquierda traiga ahora "regularizaciones masivas y posiblemente la nacionalidad española para millones de extranjeros" .

"Lo hacen porque ya nadie les cree, han defraudado a todos, a unos les dan todo y a nuestros agricultores y ganaderos les tienen angustiados porque les pueda faltar un papel o rellenar un formulario", zanjó.

Pero también tuvo palabras para Úrsula von der Leyen, Teresa Ribera y a todas esas élites “a quienes hay que cazar”, señaló, que en Bruselas impulsan los acuerdos comerciales que “amenazan con la ruina y el colapso” del sector primario en España.

Pollán critica que Mañueco "no quiere escuchar el ruido de los tractores"

Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado que "nosotros no venimos al campo a hacernos fotos, como Mañueco en el día de hoy, venimos a escucharlos para luego poder defenderlos" durante su visita a Nava del Rey.

Mañueco, que también acudirá hoy al Campeonato Nacional de Galgos, aseguran desde Vox que el PP "lleva ignorando demasiado tiempo a nuestro campo".

"Esto es a lo que se refiere cuando Mañueco dice que no quiere ruido. No quiere escuchar el ruido de los tractores ni el ruido de los cazadores y sus escopetas, a los que ignora" , señaló.

Por último, Pollán criticó que Mañueco "fue incapaz de cumplir los 32 puntos del Pacto de Gobierno con VOX".