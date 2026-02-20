Abascal quiere "ganar a PP y PSOE" en Castilla y León y cree que en Extremadura "todo es posible, repetición o acuerdo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, el candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y el fundador del partido, José Antonio Ortega Lara, este viernes en el municipio burgalés de Lerma Ricardo Ordóñez ICAL

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dejado claro este viernes el ambicioso objetivo de su partido en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León. "Queremos ganar al PP y al PSOE. Nuestro objetivo es muy ambicioso pero tan ambicioso como es nuestro amor por España", ha asegurado, durante una intervención en el municipio burgalés de Lerma.

Abascal se ha pronunciado también sobre las negociaciones con el PP en Extremadura y ha señalado que "todo es posible, repetición o acuerdo". Además, ha denunciado que el "truco" de Sánchez es "que sus crímenes de hoy tapen los de ayer" y ha dado por zanjada la polémica sobre la expulsión de Ortega-Smith. "Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer", ha afirmado.

"Estamos ante una mafia criminal y ante una estafa política y no voy a desviarme de mi responsabilidad, los partidos no estamos para mirarnos el ombligo y voy a seguir hablando de los problemas de la gente. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer", se ha limitado a afirmar.

"Ninguna discusión sobre cargos"

El líder de Vox ha asegurado que los comicios autonómicos del 15 de marzo son "muy importantes" y ha recordado que las elecciones de Extremadura y Aragón se convocaron "para deshacerse de Vox" y que los electores "premiaron" al partido.

"En el PP han pensado que convocando cinco elecciones seguidas iban a debilitarnos y que se iban a deshacer de Vox y la respuesta ha sido muy clara: en Extremadura y Aragón los ciudadanos han dicho que quieren el doble de Vox y yo espero que en Castilla y León digan que quieren más Vox y con ese respaldo al día siguiente de las elecciones hablaremos con el resto de fuerzas políticas", ha subrayado.

Sobre las negociaciones con los populares en Extremadura, Abascal ha querido dejar claro que "cualquier noticia sobre cargos, sillones o puestos que ha pedido Vox es mentira" y que se trata de "filtraciones, invenciones o basurillas que algunos se inventan". "No va a haber ningún tipo de discusión con el PP sobre responsabilidades de Gobierno antes de que lleguemos a un acuerdo de Gobierno sobre temas concretos. Todo es posible, repetición o acuerdo", ha señalado.

Los "crímenes" del Gobierno

Abascal ha denunciado que el truco del Gobierno es "que sus crímenes de hoy tapen sus crímenes de ayer". "Muchos no nos vamos a olvidar ni de las víctimas de la dana ni de Adamuz ni del apagón", ha afirmado, asegurando que "lo peor de Sánchez está por llegar".

"Puede intentar cualquier cosa y todos debemos estar muy vigilantes y exigentes. Sánchez hará todo lo posible por agotar esta legislatura porque su horizonte es el banquillo", ha advertido, recordando que la última vez que el presidente del Gobierno se fue a la India se produjo la dana, en la que el papel de Sánchez "fue deleznable".

"Rechazó la ayuda internacional y retrasó la ayuda nacional. La responsabilidad criminal de Sánchez aún está por saldar con la dana", ha afirmado.

El presidente de Vox ha calificado de "invalorable" la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones autonómicas conocida este viernes, con horquillas de hasta diez escaños.

"Yo espero que algún día cuando cambie el Gobierno en España el presidente del CIS y Sánchez comparezcan en el banquillo y den cuenta de sus manipulaciones, de sus corrupciones y de su malversación de caudales públicos. La encuesta del CIS es invalorable, obedece a una estratagema y algún día pagarán por ello, pero no tengo ninguna duda de que todos los datos son mentira", ha afirmado.

La "herencia" de Rajoy

Abascal ha cargado también contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy que cargó contra los "extremismos de derecha e izquierda" en un acto con Mañueco este jueves.

"Nos comparó con la extrema izquierda y dijo que la solución era más moderación. ¿Qué significa eso?, yo no entiendo la palabrería ni la jerga política de algunos, pero sí sé cuál fue su actuación", ha asegurado.

Y ha recordado que Rajoy "tiró a la basura una mayoría absoluta y nos dejó en herencia un bolso y una mafia criminal que es la que gobierna España, no está para dar lecciones". "Pero Mañueco ha dicho que ese es su modelo así que ofrece continuismo, traición a las convicciones de sus electores e incapacidad para combatir la mafia criminal de Sánchez", ha señalado.

Además, se ha referido a la nueva propuesta del PP para prohibir el burka y ha asegurado que le "entristece" que los cambios se hagan "únicamente por los votos". "No se hacen por convicción ni por el sufrimiento de las mujeres", ha afirmado, recordando que también el velo islámico es "una herramienta de sumisión a la mujer".

"Han pegado tiros en la nuca"

El líder de Vox ha arremetido también contra la Universidad del País Vasco (UPV) por el cierre del campus de Vitoria ante un acto de Vox. "El sectarismo en el uso de las instituciones públicas es una característica del separatismo vasco que han sido blanqueados durante décadas por el bipartidismo. Vamos a estudiar jurídicamente esa cuestión porque es discriminatoria pero no me sorprende del separatismo vasco. Han pegado tiros en la nuca, que nos cierren la universidad parece una cosquilla", ha señalado.

Sobre el exDAO José Ángel González, que dimitió tras la admisión a trámite de una denuncia por agresión sexual de una subordinada que fue su expareja, ha señalado que se trata de un asunto que "tendrán que resolver los tribunales".

"Las noticias son preocupantes, espero que lo resuelva la justicia y que ese asunto que es grave no nos desvíe de otros asuntos aún más graves. Hemos estado durante semanas hablando de Julio Iglesias y Adolfo Suárez mientras había 47 muertos en las vías del tren por una corrupción que mata. Voy a evitar entrar en esos debates con los que algunos quieren desviar la atención", ha zanjado.