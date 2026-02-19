Abascal: "El burka que se lo pongan Patxi López, Pedro Sánchez y todas las ministras del Gobierno si se dejan"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su intervención ante los medios de comunicación en el municipio vallisoletano de Peñafiel, este jueves Rubén Cacho ICAL

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este jueves contra el portavoz del PSOE, Patxi López, que aseguró que llevar el burka "forma parte de la libertad religiosa" después del intento fallido de prohibirlo promovido por Vox en el Congreso.

"El burka que se lo pongan Patxi López, Pedro Sánchez y todas las ministras de su Gobierno si se dejan", ha afirmado, durante una intervención en el municipio vallisoletano de Peñafiel.

Abascal ha calificado como "sinvergüenzas" a los socialistas y ha recordado que "vinieron con la bandera del feminismo" pero "han multiplicado las violaciones en España, han acosado a compañeras y han traído islamistas que violan mujeres". "Son para dar de comer aparte", ha insistido.

Por otro lado, se ha congratulado por la "rectificación" del diputado de ERC Gabriel Rufián, que calificó este miércoles el burka como "una salvajada y una animalada" en un acto político con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, aunque ha recordado que "votó en contra" de prohibirlo en el Congreso.

"Se están dando cuenta de que el islamismo es incompatible con España y las libertades. Nos alegramos de esa rectificación, pero se produce porque están perdiendo votos y porque los españoles se han dado cuenta de que la invasión que promociona el bipartidismo mata, trae inseguridad y es una amenaza guapísima para las mujeres", ha señalado.

Además, ha asegurado que le hace "reír" que Rufián calificase a Vox de "peligro para los españoles" en el pacto de los miércoles. "Rufián decía que se iba, pero se quedó en el Congreso robando, decía que quería dividir España y ahora quiere unirla y quería unir a la izquierda y la está dividiendo más porque ha tenido que levantar las banderas que solo defiende Vox. Son unos vividores y una gentuza que quiere engañar a los españoles", ha afirmado.

El líder de Vox ha asegurado, no obstante, que se alegra de verles hablar "de las cosas que realmente importan como los problemas de inseguridad". "Se han desentendido hasta ahora y ahora de repente se ponen muy nerviosos porque se han dado cuenta de que pierden votos a chorros y de que la gente encuentra en el mensaje de Vox una esperanza", ha señalado.

La expulsión de Ortega-Smith

Abascal se ha pronunciado acerca de la expulsión del partido de Javier Ortega-Smith por no acatar la orden de dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y ha recordado que la dirección "es la que manda".

"Nosotros no estamos para mirarnos nuestro ombligo, la dirección toma las decisiones y es la dirección la que manda. No nos va a caber ninguna duda cuando tengamos que tomar decisiones difíciles, a nivel interno o en el Gobierno. No temo a nada ni a nadie y a mí me preocupan los problemas de la gente y no voy a perder el tiempo mirándome el ombligo", ha señalado.

Además, sobre la votación de los presupuestos del partido con emoticonos en un grupo de WhatsApp, ha asegurado que esa situación obedece a que tienen "presupuestos, no como el Gobierno ni como muchas comunidades" y se ha mostrado sorprendido de que esa situación "ocupe un titular cuando el jefe de la Policía está acusado de violación y los españoles no llegan a final de mes".

"Si alguien piensa que Vox ha hecho algo mal que lo lleve a los tribunales, pero van a perder", ha señalado.

"Se ha generado desconfianza"

Sobre un posible pacto con el PP en Castilla y León tras las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Abascal ha asegurado que los populares "no están en condiciones de poner ningún ultimátum".

"Nosotros no lo vamos a hacer, si el PP no quiere cambiar las políticas radicalmente y quiere seguir con las políticas que hicieron que tuviéramos que abandonar los gobiernos tiene que pactar con el PSOE, si de verdad quiere cambiar las políticas tiene la mano tendida de Vox", ha señalado.

Y ha asegurado que las condiciones "van a ser las mismas que en la Comunidad Valenciana que no se han querido firmar en Extremadura y Aragón", señalando que "se ha generado una gran desconfianza".

"El PP ha estafado a un socio de Gobierno y los acuerdos ahora son más difíciles, necesitamos restablecer la confianza y la garantía de que se van a respetar los acuerdos. Nuestra voluntad es total, pero nuestra determinación de no estafar a las personas es aún más grande", ha añadido.

El "escollo" Guardiola

Abascal ha asegurado que el hecho de que el PP haya dejado a Vox sin senador autonómico en Extremadura representa "un mal gesto y una mala intención" por parte de los populares pero ha asegurado que "lo importante no son los cargos, es el cambio de rumbo".

"El PP tiene un problema con el cambio de rumbo porque implica rectificar las políticas que vienen aplicando desde hace mucho tiempo. En Extremadura está todo totalmente abierto, puede pasar de todo pero depende del PP", ha señalado.

El líder de Vox ha asegurado que, hasta ahora, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha sido "un escollo" pero ha señalado que su partido "no pone ni quita candidatos".

"Ni estamos pidiendo eso ni lo estamos descartando, hay que dar una respuesta a los extremeños. Se convocaron las elecciones para deshacerse de Vox y los extremeños dijeron que querían el doble de Vox y si Guardiola no lo acepta quizás hay otra persona que lo acepte. Pero eso no depende de nosotros y hay mucho tiempo por delante", ha señalado.

Establecer "mecanismos de cumplimiento"

Abascal ha asegurado que Vox "sale a ganar" en Castilla y León y "no a tener una pequeña representación y a tener que pactar con otros". "Los castellanos y leoneses tomarán su decisión y entonces veremos quién tiene más fuerza y nos tendremos que sentar y llegar a un acuerdo", ha señalado.

Pero ha recordado su voluntad de que cambien las políticas migratorias, sobre el campo, el cambio climático, el cuidado de los montes o el agua las políticas fiscales y de gasto en ONG y todo tipo de subvenciones "a organizaciones ideológicas o sindicatos".

"En Castilla y León ya saben lo que hicimos, reducimos todo lo que pudimos las asignación a los sindicatos y en cuanto nos fuimos el PP devolvió todo ese dinero a los sindicatos, no quería el cambio. Nosotros queremos un cambio radical y estamos convencidos de que es el cambio que quieren nuestros votantes, la mayoría de votantes del PP e incluso algunas personas de izquierda que van a confiar en nosotros", ha señalado.

Y ha denunciado que el PP "lleva mucho tiempo buscando al PSOE bueno para pactar pero no se han dado cuenta de que el PSOE bueno es el PP".

"Si las políticas verdes migratorias las comparten con el PSOE pues que pacten con el PSOE, tendrían una mayoría mucho más grande que con nosotros. Si algunos pretenden que nosotros seamos la coartada para el mantenimiento de políticas socialistas o globalistas pactadas en Bruselas que no cuenten con nosotros", ha señalado.

El líder de Vox ha insistido en que la confianza "está rota". "Si dijera que me fío del PP la culpa no sería del PP sería nuestra, uno no puede fiarse del PP porque está dispuesto a confundir a sus electores y también a sus socios. Tendremos que establecer mecanismos de cumplimiento, plazos y quizás firmar ante notario, quien sabe, pero las cosas no van a ser tan fáciles como antes", ha afirmado.

Sánchez "resiste gracias al PP"

Abascal ha denunciado que Sánchez "ha logrado resistir todo este tiempo únicamente porque ha tenido el aliento del PP europeo". "Por eso comparecemos en estas elecciones para decir que hay una alternativa que no acepta ni la estafa de unos ni la mafia de los otros", ha señalado, defendiendo que la prioridad nacional "es de sentido común".

"Cualquier familia lo primero que hace es atender a sus hijos y si le sobra algo ya podrá ayudar a otros. Pero en España tenemos políticos que quitan las ayudas a los españoles para dárselo a los de fuera. La prioridad nacional no tiene nada que ver con racismo ni xenofobia, es de sentido común, nos debemos a los españoles no a la ONU ni a toda África", ha asegurado.

El líder de Vox se ha mostrado convencido de que los españoles "están muy cansados de padecer la inseguridad" y ha denunciado que "hay políticos como Sánchez que promocionan la invasión migratoria con regularizaciones masivas de personas que han llegado ilegalmente a España".

"Tenemos un Gobierno que se dedica a traficar con el sentimiento de la gente como ha hecho con los pensionistas, subiéndoles unas migajas al mismo tiempo que protegía a los okupas pero los pensionistas también quieren pasear tranquilamente por los parques, no sufrir listas de espera y ver como sus hijos pueden acceder a una vivienda", ha señalado.

El Gobierno, "a disposición judicial"

El líder de Vox ha calificado de abuso de poder "terrible y dantesco" el ejercido por el DAO de la Policía Nacional José Ángel González que dimitió tras una denuncia por agresión sexual por parte de una subordinada que, además, fue su expareja. "Lo que estoy leyendo es espantoso e indica un abuso de poder terrible y dantesco, Marlaska no puede permanecer ni un minuto más en el cargo pero esto ya no es decir nada", ha señalado.

Y ha recordado que Sánchez "tendría que haber dimitido porque tiene gigantescas responsabilidades por la corrupción que le rodea". "Estamos escuchando audios que indican una situación apestosa alrededor de Pedro Sánchez y la mafia del Peugeot, me siento ridículo pidiendo la dimisión de un ministro porque todo el Gobierno debería dimitir y estar a disposición judicial", ha aseverado.